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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 608609610611
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:32

  Faceless написав:
  Frant написав:Небогатим пенсам краще сидіти (???) в Албанії

Пенсам потрібна медицина, з чим в Албанії ще гірше ніж у нас, ще високий рівень злочинності теж не підвищує привабливість

Є Болгарія, врешті-решт.
Не Туреччиною єдиною!)))) :oops:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:07

Раз Франт сказал в Болгарию - всем в Болгарию!
Ну и в Албанию!
Чел дело говорит!
Не теряем время!
  Frant написав:Нерухомість на курортах Албанії
https://albguest.com/nedvizhimost/prodazha
Треба купляти, доки дешево!!


"Вперёд, орлы!... А я за вами. Я грудью постою ... за вашими спинами!"
(из к/ф "Суворов", 1941) - призыв начать какое-л. сомнительное дело.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:37

  akurt написав:Біситься сердешний... Боже, ну як же важко людині живеться... То біда...
Я писав інше: треба вміти працювати ГОЛОВОМ, а не НОГОМ.
Тут люди живуть та працюють дистанційно, отримуючи доляри на картки банків.
Наприклад, родина, з якою я товаришую:
- чоловік працює "тестером" в ІТ-компанії та отримує на картку 1000 долярів щомісяця.
- жінка дає уроки Скайпом та отримує 50 доларів за 1 урок.
Вам, пане Франте, те й не насниться, бо забули Григорія Сковороду:
"Треба вміти працювати ГОЛОВОМ, а не НОГОМ".

Так що з податками резидента Туреччини, так і нема відповіді від "удальонщика"?!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:43

Що Вас те так турбує - "удальонщиком" в цьому житті Вам вже не бути...
Вам - перестрибнути паркан городу свояка під Тернополем - та оточувати кавалєрками Кийов...

І слухайте Франта - що там у Вас за майно
  Frant написав:Авжеж. Хороми 30м2 в підвалі))))

продайте той підвал в Бучі - зафіксуйте збитки - є такий фінансовий прийом для хВахівців із нерухомості - і в Албанію!
  Frant написав:"Стартовий капітал" - знаєш таке слово?
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 21:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Пан акурт хоче викупити цоколь?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 23:27

Самі знаєте - дурних нема.
Ще рік тому Ви хотіли його збагрити за 12 500 зелених грошей - і вже тоді "нєт ніхто"....
Зараз хоч би вернули Ви гроші...
Треба ж кавалєрки закуповувати... Оточувати Київ...
Або - як мріялося - у Больгарію... були ж там піонЭром - знаєте - і люди хороші, і країна...
Беремо рахівницю:
- вклали в цоколь у 2015 році 200 000/22,06=9 066 долярів (якось Ви там рахували 8 500 - гадаю, то невірно рахували, бо не всі витрати врахували).
- виконали ремонт в 2019 - щоб не виглядало бомжатником - хоч стіни оштукатурені - рекорд України - вклалися в 500 (П"ЯТСОТ) доларів.
- разом 9066+500=9 566 доларів.
- це "інвестиція", яка НЕ працює 4,5 роки!!!! 4,5 - Карл! Мертве. Назавжди.
- продасте сьогодні за 9566+1000 (витрати на нотаріуса експертизу та інше)=10566?
Якщо "да" - тіко у Больгарію.
Я вже замучився рахувати, скільки Ви життєвих помилок зробили за все життя. Гадаю 10...
Одинадцята - та, що не слухаєте мене - вже 2 рази закликав - продовжуєте позоритися на цій гілці.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 00:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Куплено 2 участка под постройку домов. Город Lago Vista. Средняя цена каждого 10к.
Предназначение- застройка дома. Ограничения - не более 2х этажей ибо местность гористая. Площадь около 10k Sq. Ft. средняя. Оба- горячая продажа. Не в кредит. Из минусов - рядом аэродром частной авиации.
Школы:
9/10 Lago Vista Elementary School
6/10 Lago Vista Middle School
6/10 Lago Vista High School
Оба участка брались как инвестиция.
в поиске третьего, но уже для себя в том районе. В кредит. Что-то около 0.5 акра с видом на р. Колорадо.
Дома рядом котируются от 350 до 500к.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:27

Цікаво було би дізнатись від першої особи про перетворення провінційного доцента в орла-ріелтора, який торгує (в тому числі) й турецькою нерухомістю.

Ще питання до нашого пана, який полюбляє постити фото скумбрії та йогуртів.
У важкі часи - чи не крав він їжу у товаришів по роботі і по службі, чи не був за це битий?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 тра, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Народ, а кто-то может мне респираторы с Украины отправить? Расплачусь криптой заранее. Хочу такие, как у 1+1 :)
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:38

  Frant написав:Цікаво було би дізнатись від першої особи про перетворення провінційного доцента в орла-ріелтора, який торгує (в тому числі) й турецькою нерухомістю.

Ще питання до нашого пана, який полюбляє постити фото скумбрії та йогуртів.
У важкі часи - чи не крав він їжу у товаришів по роботі і по службі, чи не був за це битий?

Ну он же не признаётся как воровал. :)
Кстати я лично знаю разбогатевшего доцента из КПИ. Своим умом и знаниями очень хорошо поднялся/заработал. Хотя студентам платил мало в шараге... не пошёл я к нему :)
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