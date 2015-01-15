Є Болгарія, врешті-решт.
Не Туреччиною єдиною!))))
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Додано: Пон 18 тра, 2020 14:32
Є Болгарія, врешті-решт.
Не Туреччиною єдиною!))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:07
Раз Франт сказал в Болгарию - всем в Болгарию!
Ну и в Албанию!
Чел дело говорит!
Не теряем время!
"Вперёд, орлы!... А я за вами. Я грудью постою ... за вашими спинами!"
(из к/ф "Суворов", 1941) - призыв начать какое-л. сомнительное дело.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:37
Так що з податками резидента Туреччини, так і нема відповіді від "удальонщика"?!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 18 тра, 2020 16:43
Що Вас те так турбує - "удальонщиком" в цьому житті Вам вже не бути...
Вам - перестрибнути паркан городу свояка під Тернополем - та оточувати кавалєрками Кийов...
І слухайте Франта - що там у Вас за майно
продайте той підвал в Бучі - зафіксуйте збитки - є такий фінансовий прийом для хВахівців із нерухомості - і в Албанію!
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Пон 18 тра, 2020 21:48
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Пан акурт хоче викупити цоколь?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 18 тра, 2020 23:27
Самі знаєте - дурних нема.
Ще рік тому Ви хотіли його збагрити за 12 500 зелених грошей - і вже тоді "нєт ніхто"....
Зараз хоч би вернули Ви гроші...
Треба ж кавалєрки закуповувати... Оточувати Київ...
Або - як мріялося - у Больгарію... були ж там піонЭром - знаєте - і люди хороші, і країна...
Беремо рахівницю:
- вклали в цоколь у 2015 році 200 000/22,06=9 066 долярів (якось Ви там рахували 8 500 - гадаю, то невірно рахували, бо не всі витрати врахували).
- виконали ремонт в 2019 - щоб не виглядало бомжатником - хоч стіни оштукатурені - рекорд України - вклалися в 500 (П"ЯТСОТ) доларів.
- разом 9066+500=9 566 доларів.
- це "інвестиція", яка НЕ працює 4,5 роки!!!! 4,5 - Карл! Мертве. Назавжди.
- продасте сьогодні за 9566+1000 (витрати на нотаріуса експертизу та інше)=10566?
Якщо "да" - тіко у Больгарію.
Я вже замучився рахувати, скільки Ви життєвих помилок зробили за все життя. Гадаю 10...
Одинадцята - та, що не слухаєте мене - вже 2 рази закликав - продовжуєте позоритися на цій гілці.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Вів 19 тра, 2020 00:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Куплено 2 участка под постройку домов. Город Lago Vista. Средняя цена каждого 10к.
Предназначение- застройка дома. Ограничения - не более 2х этажей ибо местность гористая. Площадь около 10k Sq. Ft. средняя. Оба- горячая продажа. Не в кредит. Из минусов - рядом аэродром частной авиации.
Школы:
9/10 Lago Vista Elementary School
6/10 Lago Vista Middle School
6/10 Lago Vista High School
Оба участка брались как инвестиция.
в поиске третьего, но уже для себя в том районе. В кредит. Что-то около 0.5 акра с видом на р. Колорадо.
Дома рядом котируются от 350 до 500к.
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:27
Цікаво було би дізнатись від першої особи про перетворення провінційного доцента в орла-ріелтора, який торгує (в тому числі) й турецькою нерухомістю.
Ще питання до нашого пана, який полюбляє постити фото скумбрії та йогуртів.
У важкі часи - чи не крав він їжу у товаришів по роботі і по службі, чи не був за це битий?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 тра, 2020 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:33
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Народ, а кто-то может мне респираторы с Украины отправить? Расплачусь криптой заранее. Хочу такие, как у 1+1
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:38
Ну он же не признаётся как воровал.
Кстати я лично знаю разбогатевшего доцента из КПИ. Своим умом и знаниями очень хорошо поднялся/заработал. Хотя студентам платил мало в шараге... не пошёл я к нему
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