Додано: Пон 18 тра, 2020 16:37

akurt написав: Біситься сердешний... Боже, ну як же важко людині живеться... То біда...

Я писав інше: треба вміти працювати ГОЛОВОМ, а не НОГОМ.

Тут люди живуть та працюють дистанційно, отримуючи доляри на картки банків.

Наприклад, родина, з якою я товаришую:

- чоловік працює "тестером" в ІТ-компанії та отримує на картку 1000 долярів щомісяця.

- жінка дає уроки Скайпом та отримує 50 доларів за 1 урок.

Вам, пане Франте, те й не насниться, бо забули Григорія Сковороду:

Так що з податками резидента Туреччини, так і нема відповіді від "удальонщика"?! Так що з податками резидента Туреччини, так і нема відповіді від "удальонщика"?!

