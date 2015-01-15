Додано: Пон 18 тра, 2020 23:27

Самі знаєте - дурних нема.

Ще рік тому Ви хотіли його збагрити за 12 500 зелених грошей - і вже тоді "нєт ніхто"....

Зараз хоч би вернули Ви гроші...

Треба ж кавалєрки закуповувати... Оточувати Київ...

Або - як мріялося - у Больгарію... були ж там піонЭром - знаєте - і люди хороші, і країна...

Беремо рахівницю:

- вклали в цоколь у 2015 році 200 000/22,06=9 066 долярів (якось Ви там рахували 8 500 - гадаю, то невірно рахували, бо не всі витрати врахували).

- виконали ремонт в 2019 - щоб не виглядало бомжатником - хоч стіни оштукатурені - рекорд України - вклалися в 500 (П"ЯТСОТ) доларів.

- разом 9066+500=9 566 доларів.

- це "інвестиція", яка НЕ працює 4,5 роки!!!! 4,5 - Карл! Мертве. Назавжди.

- продасте сьогодні за 9566+1000 (витрати на нотаріуса експертизу та інше)=10566?

Якщо "да" - тіко у Больгарію.

Я вже замучився рахувати, скільки Ви життєвих помилок зробили за все життя. Гадаю 10...

Одинадцята - та, що не слухаєте мене - вже 2 рази закликав - продовжуєте позоритися на цій гілці.

Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).