Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:Куплено 2 участка под постройку домов. Город Lago Vista. Средняя цена каждого 10к. Предназначение- застройка дома. Ограничения - не более 2х этажей ибо местность гористая. Площадь около 10k Sq. Ft. средняя. Оба- горячая продажа. Не в кредит. Из минусов - рядом аэродром частной авиации. Школы: 9/10 Lago Vista Elementary School 6/10 Lago Vista Middle School 6/10 Lago Vista High School Оба участка брались как инвестиция. в поиске третьего, но уже для себя в том районе. В кредит. Что-то около 0.5 акра с видом на р. Колорадо. Дома рядом котируются от 350 до 500к.
Очень дешево. Посмотрел на гугл мапс - городок конечно не богатый, но близко до Остина.
Тут соль то и зарыта... "В понедельник основные средние показатели выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что у центрального банка нет запасов, чтобы помочь экономике оправиться от COVID-19. Хотя действия Федерального резерва и правительственные стимулы подняли рынки, Макдональд предупреждает, что центральный банк ослабит эти меры к первому кварталу 2021 года.
«Когда они доберутся до края, когда они дойдут до предела, когда они больше не смогут вводить ликвидность, они справятся с этим», - сказал Макдональд.
BIGor написав:Очень дешево. Посмотрел на гугл мапс - городок конечно не богатый, но близко до Остина.
Это один из 3х перспективных пригородов самого быстрорастущего города Техаса. В перспективе нескольких годов стоимость подрастёт. Возможно влезу в стройку сразу двух орендных домов. Рассматриваю также этот вариант.
akurt написав:Хоть Понаехал что-то написал по теме ветке. По первому сообщение расскажите, как, сидя в Беларуси, удалось купить такие участки земли. Вот это реально интересно. 10 000 sqft=2,29 акра. По данным сайта продаж региона, упомянутого выше, голые участки земли ценой в 10 000 долларов имеют действительно площадь - 8929-10000 sqft и являются совсем заброшенными. Что-то приличное такой площади стоит минимум в 3 (три) раза дороже. В чем состоит бизнес-проект под продажу? По данным: https://www.zillow.com/lago-vista-tx/land/
P.S. Для нашего читателя, не очень разбирающегося в американских единицах измерения: 10 000 ft2 = 929,03m2 - "девять соток", то есть цена сотки земли примерно 1000 долларов.
Зачем врать что я в РБ? Да, я симпатизирую тем людям, но из США я не улетал.