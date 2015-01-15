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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 609610611612
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:17

  Понаехал написав:Куплено 2 участка под постройку домов. Город Lago Vista. Средняя цена каждого 10к.
Предназначение- застройка дома. Ограничения - не более 2х этажей ибо местность гористая. Площадь около 10k Sq. Ft. средняя. Оба- горячая продажа. Не в кредит. Из минусов - рядом аэродром частной авиации.
Школы:
9/10 Lago Vista Elementary School
6/10 Lago Vista Middle School
6/10 Lago Vista High School
Оба участка брались как инвестиция.
в поиске третьего, но уже для себя в том районе. В кредит. Что-то около 0.5 акра с видом на р. Колорадо.
Дома рядом котируются от 350 до 500к.

Очень дешево. Посмотрел на гугл мапс - городок конечно не богатый, но близко до Остина.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:57

  BIGor написав:
  Понаехал написав:Очень дешево.


Тут соль то и зарыта...
"В понедельник основные средние показатели выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что у центрального банка нет запасов, чтобы помочь экономике оправиться от COVID-19.
Хотя действия Федерального резерва и правительственные стимулы подняли рынки, Макдональд предупреждает, что центральный банк ослабит эти меры к первому кварталу 2021 года.

«Когда они доберутся до края, когда они дойдут до предела, когда они больше не смогут вводить ликвидность, они справятся с этим», - сказал Макдональд.

«У ФРС нет неограниченной печатной машины, но у нее есть время на ее стороне», - сказал Макдональд.
https://finance.yahoo.com/news/this-is- ... 17951.html
Потому и интересно, какой тут бизнес-план...
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:13

  BIGor написав:Очень дешево. Посмотрел на гугл мапс - городок конечно не богатый, но близко до Остина.

Это один из 3х перспективных пригородов самого быстрорастущего города Техаса. В перспективе нескольких годов стоимость подрастёт. Возможно влезу в стройку сразу двух орендных домов. Рассматриваю также этот вариант.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 16:15

  akurt написав:Хоть Понаехал что-то написал по теме ветке.
По первому сообщение расскажите, как, сидя в Беларуси, удалось купить такие участки земли.
Вот это реально интересно.
10 000 sqft=2,29 акра.
По данным сайта продаж региона, упомянутого выше, голые участки земли ценой в 10 000 долларов имеют действительно площадь - 8929-10000 sqft и являются совсем заброшенными.
Зображення
Что-то приличное такой площади стоит минимум в 3 (три) раза дороже.
В чем состоит бизнес-проект под продажу?
По данным: https://www.zillow.com/lago-vista-tx/land/

P.S. Для нашего читателя, не очень разбирающегося в американских единицах измерения: 10 000 ft2 = 929,03m2 - "девять соток", то есть цена сотки земли примерно 1000 долларов.

Зачем врать что я в РБ? Да, я симпатизирую тем людям, но из США я не улетал.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:59

  Понаехал написав:Зачем врать что я в РБ? Да, я симпатизирую тем людям, но из США я не улетал.


  Понаехал написав: В моих реалиях, я бы выбрал РБ (дураки пусть смеются с Бацька и его утрирований про вирус), а я вижу что Родина моего первого ребёнка борется.
Увы, я не смог улететь туда. Были вопросы по здоровью жены. Операцию сделали, все хорошо, все порешали, но вылет уже закрыт. Поэтому я и исчез с форума- выпал из жизни. Ненька тоже сдала.
В общем, народ, в ж**пу Анталию. Бегите, пока можете в РБ.
Всем удачи и счастья.
ПС. Лично пан президент Украины, части моей семьи прикрыл въезд временно на территорию Украины. За это ему «большое спасибо». Жизнь веселее и многограннее концерта 95го квартала.


Весь форум вся ветка переживает о здоровье очередной жены и очередного ребенка от очередной жены.
Весь форум думает, как отправить Понаехалу в Беларусь подгузники, маски и пеленки.
А он, оказывается, и не в Москве, и не в Махачкале, и не в РБ...

Господа - подмогните страдальцу из Техаса - вышлите... он занят скупкой земельных участков по 10К баксов - некогда... Подмогните...
  Понаехал написав:Народ, а кто-то может мне респираторы с Украины отправить? Расплачусь криптой заранее. Хочу такие, как у 1+1 :)
Востаннє редагувалось akurt в Вів 19 тра, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:04

  akurt написав:
  Понаехал написав:Зачем врать что я в РБ? Да, я симпатизирую тем людям, но из США я не улетал.


  Понаехал написав: В моих реалиях, я бы выбрал РБ (дураки пусть смеются с Бацька и его утрирований про вирус), а я вижу что Родина моего первого ребёнка борется.
Увы, я не смог улететь туда. Бегите, пока можете в РБ.
Всем удачи и счастья.


Весь форум вся ветка переживает о здоровье очередной жены и очередного ребенка от очередной жены.
Весь форум думает, как отправить Понаехалу в Беларусь подгузники, маски и пеленки.
А он, оказывается, и не в Москве, и не в Махачкале, и не в РБ...

Ну так там четко написано, что я не смог улететь в РБ. Зачем ты врешь?
По Махачкале... там сейчас ситуация очень плохая. Про Москву: если читаешь мои сообщения, то должен помнить, что я предпочитаю Питер
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:06

  akurt написав:Господа - подмогните страдальцу из Техаса - вышлите... он занят скупкой земельных участков некогда... Подмогните...
  Понаехал написав:Народ, а кто-то может мне респираторы с Украины отправить? Расплачусь криптой заранее. Хочу такие, как у 1+1 :)

У нас продажа медицинских масок прикрыта для населения. Только медики могут купить n95. Так что не выпендривайся и пришли :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:08

Во-первых, это ветка не о стонах техасского беженца.
Во-вторых, у нас выдают маски бесплатно не для продажи и не для высылки почтой беженцам в Техас.
В-третьих, наконец-то написал хоть что-то о недвиге: задали нормальный вопрос о бизнес-плане с участками. Думал, что задал нормальному человеку. Ошибся.
Заведи ветку "Стоны Понаехала в штате Техас" и пиши про подгузники, пеленки, маски, жен, детей, поездках в Махачкалу, про покупки квартир за МКАД и о предпочтении покупки квартиры в Питере.
  Понаехал написав:
  Faceless написав:Понаехал хватит уже сопли развозить, в ФБ где-нибудь у себя обижайтесь, чего тут который день флудить?

К меня нет ФБ. Меня нет в соцсетях.. а сорри я не развожу.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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