Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:Куплено 2 участка под постройку домов. Город Lago Vista. Средняя цена каждого 10к. Предназначение- застройка дома. Ограничения - не более 2х этажей ибо местность гористая. Площадь около 10k Sq. Ft. средняя. Оба- горячая продажа. Не в кредит. Из минусов - рядом аэродром частной авиации. Школы: 9/10 Lago Vista Elementary School 6/10 Lago Vista Middle School 6/10 Lago Vista High School Оба участка брались как инвестиция. в поиске третьего, но уже для себя в том районе. В кредит. Что-то около 0.5 акра с видом на р. Колорадо. Дома рядом котируются от 350 до 500к.
Очень дешево. Посмотрел на гугл мапс - городок конечно не богатый, но близко до Остина.
Тут соль то и зарыта... "В понедельник основные средние показатели выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что у центрального банка нет запасов, чтобы помочь экономике оправиться от COVID-19. Хотя действия Федерального резерва и правительственные стимулы подняли рынки, Макдональд предупреждает, что центральный банк ослабит эти меры к первому кварталу 2021 года.
«Когда они доберутся до края, когда они дойдут до предела, когда они больше не смогут вводить ликвидность, они справятся с этим», - сказал Макдональд.
BIGor написав:Очень дешево. Посмотрел на гугл мапс - городок конечно не богатый, но близко до Остина.
Это один из 3х перспективных пригородов самого быстрорастущего города Техаса. В перспективе нескольких годов стоимость подрастёт. Возможно влезу в стройку сразу двух орендных домов. Рассматриваю также этот вариант.
akurt написав:Хоть Понаехал что-то написал по теме ветке. По первому сообщение расскажите, как, сидя в Беларуси, удалось купить такие участки земли. Вот это реально интересно. 10 000 sqft=2,29 акра. По данным сайта продаж региона, упомянутого выше, голые участки земли ценой в 10 000 долларов имеют действительно площадь - 8929-10000 sqft и являются совсем заброшенными. Что-то приличное такой площади стоит минимум в 3 (три) раза дороже. В чем состоит бизнес-проект под продажу? По данным: https://www.zillow.com/lago-vista-tx/land/
P.S. Для нашего читателя, не очень разбирающегося в американских единицах измерения: 10 000 ft2 = 929,03m2 - "девять соток", то есть цена сотки земли примерно 1000 долларов.
Зачем врать что я в РБ? Да, я симпатизирую тем людям, но из США я не улетал.
Понаехал написав:Зачем врать что я в РБ? Да, я симпатизирую тем людям, но из США я не улетал.
Понаехал написав: В моих реалиях, я бы выбрал РБ (дураки пусть смеются с Бацька и его утрирований про вирус), а я вижу что Родина моего первого ребёнка борется. Увы, я не смог улететь туда. Были вопросы по здоровью жены. Операцию сделали, все хорошо, все порешали, но вылет уже закрыт. Поэтому я и исчез с форума- выпал из жизни. Ненька тоже сдала. В общем, народ, в ж**пу Анталию. Бегите, пока можете в РБ. Всем удачи и счастья. ПС. Лично пан президент Украины, части моей семьи прикрыл въезд временно на территорию Украины. За это ему «большое спасибо». Жизнь веселее и многограннее концерта 95го квартала.
Весь форум вся ветка переживает о здоровье очередной жены и очередного ребенка от очередной жены. Весь форум думает, как отправить Понаехалу в Беларусь подгузники, маски и пеленки. А он, оказывается, и не в Москве, и не в Махачкале, и не в РБ...
Господа - подмогните страдальцу из Техаса - вышлите... он занят скупкой земельных участков по 10К баксов - некогда... Подмогните...
Понаехал написав:Народ, а кто-то может мне респираторы с Украины отправить? Расплачусь криптой заранее. Хочу такие, как у 1+1
Востаннє редагувалось akurt в Вів 19 тра, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Понаехал написав:Зачем врать что я в РБ? Да, я симпатизирую тем людям, но из США я не улетал.
Понаехал написав: В моих реалиях, я бы выбрал РБ (дураки пусть смеются с Бацька и его утрирований про вирус), а я вижу что Родина моего первого ребёнка борется. Увы, я не смог улететь туда. Бегите, пока можете в РБ. Всем удачи и счастья.
Весь форум вся ветка переживает о здоровье очередной жены и очередного ребенка от очередной жены. Весь форум думает, как отправить Понаехалу в Беларусь подгузники, маски и пеленки. А он, оказывается, и не в Москве, и не в Махачкале, и не в РБ...
Ну так там четко написано, что я не смог улететь в РБ. Зачем ты врешь? По Махачкале... там сейчас ситуация очень плохая. Про Москву: если читаешь мои сообщения, то должен помнить, что я предпочитаю Питер
Во-первых, это ветка не о стонах техасского беженца. Во-вторых, у нас выдают маски бесплатно не для продажи и не для высылки почтой беженцам в Техас. В-третьих, наконец-то написал хоть что-то о недвиге: задали нормальный вопрос о бизнес-плане с участками. Думал, что задал нормальному человеку. Ошибся. Заведи ветку "Стоны Понаехала в штате Техас" и пиши про подгузники, пеленки, маски, жен, детей, поездках в Махачкалу, про покупки квартир за МКАД и о предпочтении покупки квартиры в Питере.
Понаехал написав:
Faceless написав:Понаехал хватит уже сопли развозить, в ФБ где-нибудь у себя обижайтесь, чего тут который день флудить?
К меня нет ФБ. Меня нет в соцсетях.. а сорри я не развожу.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Кем работают "наши", купившие себе жилье в Анталии?
В отличие от Польши, Финляндии и других стран - большинство "наших" здесь - женщины. Часто вышедшие замуж за турков. Потому и работа у них не на стройке и не на сборе клубники/апельсинов, а что-то интеллектуальное: - представители туркомпаний в гостиницах (между прочим, приличная зарплата - имеют кроме "ставки" еще и процент от продаж путёвок). Самая шикарная работа - продавать турпакет в отеле, принадлежащему одному скромному украинцу - Rixos Downtown Antalya. Там народ бабло ваще не считает: покупает любые путевки по любым ценам. Например, билеты в "Парк динозавров" стоит 50 лир - легко платится 50 долларов. Дневной тур на рафтинг в Кёпрюлю каньон - 100 долларов вместо 40 лир на месте. - ведут курсы кройки и шитья, английского или турецкого языков, рисования. - ведут танцевальные кружки для молодежи - очень даже молодёжь пляшет... - работают переводчиками и помощниками нотариусов. - что забавно - украинки НИКОГДА не работают риэлторами недвиги. По крайней мере я никогда и не встречал, и не слышал... Тут "пасутся" только расиянские бабы... У "наших" есть совесть, не могут "накручивать" сверху процентов 5 или 6... - работают преподавателями в школе (при Консульстве работает субботняя украинская школа). Вот сегодняшнее объявление - ищут учителя по математике. Что интересно, ищут уже второй месяц: ну вот нет такого специалиста. Вроде и требования нормальные - профессиональные... Координаты и телефоны не даю, чтобы не расценили как рекламу.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).