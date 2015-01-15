Додано: Сер 20 тра, 2020 09:40

покупает любые путевки по любым ценам.

В отличие от Польши, Финляндии и других стран - большинство "наших" здесь - женщины.Часто вышедшие замуж за турков.Потому и работа у них не на стройке и не на сборе клубники/апельсинов, а что-то интеллектуальное:- представители туркомпаний в гостиницах (между прочим, приличная зарплата - имеют кроме "ставки" еще и процент от продаж путёвок). Самая шикарная работа - продавать турпакет в отеле, принадлежащему одному скромному украинцу - Rixos Downtown Antalya. Там народ бабло ваще не считает:Например, билеты в "Парк динозавров" стоит 50 лир - легко платится 50 долларов. Дневной тур на рафтинг в Кёпрюлю каньон - 100 долларов вместо 40 лир на месте.- ведут курсы кройки и шитья, английского или турецкого языков, рисования.- ведут танцевальные кружки для молодежи - очень даже молодёжь пляшет...- работают переводчиками и помощниками нотариусов.- что забавно - украинки НИКОГДА не работают риэлторами недвиги. По крайней мере я никогда и не встречал, и не слышал... Тут "пасутся" только расиянские бабы... У "наших" есть совесть, не могут "накручивать" сверху процентов 5 или 6...- работают преподавателями в школе (при Консульстве работает субботняя украинская школа).Вот сегодняшнее объявление - ищут учителя по математике. Что интересно, ищут уже второй месяц: ну вот нет такого специалиста.Вроде и требования нормальные - профессиональные...Координаты и телефоны не даю, чтобы не расценили как рекламу.