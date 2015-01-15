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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 610611612613
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:19

Спробуйте їсти часник - виходять не тільки глисти, а дурь з голови.
Глисти не дають зрозуміти різницю між тим, як та ким українці влаштовуються у Польщі, і як та ким - в Туреччині.
І які ваканісії є. Вакансії - із серії "білі комірці", якщо Ви чули, що то таке...
Ось для чого те було написано. Але то - не для "середнього" розуму...
Дякую, що підняли гілку у ТОП форуму черговий раз.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 тра, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Кину цікаве відео про північний Кіпр:


Як на вид - достойне житло, але звичайно пагана логістика в Україну.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:27

Подивимося. Цікаво. Дякую. Я не думаю, що погана логістика в Україну - знаю цілу купу людей з Києва, що вклалися. Здається рік тому на Хрещатику в готелі на Майдані була велика презентація.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:34

  Понаехал написав:Куплено 2 участка под постройку домов. Город Lago Vista. Средняя цена каждого 10к.
Предназначение- застройка дома. Ограничения - не более 2х этажей ибо местность гористая. Площадь около 10k Sq. Ft. средняя. Оба- горячая продажа. Не в кредит. Из минусов - рядом аэродром частной авиации.
Школы:
9/10 Lago Vista Elementary School
6/10 Lago Vista Middle School
6/10 Lago Vista High School
Оба участка брались как инвестиция.
в поиске третьего, но уже для себя в том районе. В кредит. Что-то около 0.5 акра с видом на р. Колорадо.
Дома рядом котируются от 350 до 500к.

Дом из СИП панелей или даже просто фанеры на каркасе с бочкой-септиком в 100-150 метров стоит построить 350куе? А сколько тогда там каменные как у нас краснокирпичные тогда стОят?
барабашов
 
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