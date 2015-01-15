Додано: Сер 20 тра, 2020 17:19

Спробуйте їсти часник - виходять не тільки глисти, а дурь з голови.

Глисти не дають зрозуміти різницю між тим, як та ким українці влаштовуються у Польщі, і як та ким - в Туреччині.

І які ваканісії є. Вакансії - із серії "білі комірці", якщо Ви чули, що то таке...

Ось для чого те було написано. Але то - не для "середнього" розуму...

Дякую, що підняли гілку у ТОП форуму черговий раз.

Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 тра, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.

Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).