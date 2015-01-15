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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:19
Спробуйте їсти часник - виходять не тільки глисти, а дурь з голови.
Глисти не дають зрозуміти різницю між тим, як та ким українці влаштовуються у Польщі, і як та ким - в Туреччині.
І які ваканісії є. Вакансії - із серії "білі комірці", якщо Ви чули, що то таке...
Ось для чого те було написано. Але то - не для "середнього" розуму...
Дякую, що підняли гілку у ТОП форуму черговий раз.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 20 тра, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:25
Кину цікаве відео про північний Кіпр:
Як на вид - достойне житло, але звичайно пагана логістика в Україну.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:27
Подивимося. Цікаво. Дякую. Я не думаю, що погана логістика в Україну - знаю цілу купу людей з Києва, що вклалися. Здається рік тому на Хрещатику в готелі на Майдані була велика презентація.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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akurt
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:34
Понаехал написав:
Куплено 2 участка под постройку домов. Город Lago Vista. Средняя цена каждого 10к.
Предназначение- застройка дома. Ограничения - не более 2х этажей ибо местность гористая. Площадь около 10k Sq. Ft. средняя. Оба- горячая продажа. Не в кредит. Из минусов - рядом аэродром частной авиации.
Школы:
9/10 Lago Vista Elementary School
6/10 Lago Vista Middle School
6/10 Lago Vista High School
Оба участка брались как инвестиция.
в поиске третьего, но уже для себя в том районе. В кредит. Что-то около 0.5 акра с видом на р. Колорадо.
Дома рядом котируются от 350 до 500к.
Дом из СИП панелей или даже просто фанеры на каркасе с бочкой-септиком в 100-150 метров стоит построить 350куе? А сколько тогда там каменные как у нас краснокирпичные тогда стОят?
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барабашов
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