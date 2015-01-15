Додано: Сер 20 тра, 2020 23:22

osafly написав: Аkurt,что с короновирусом сейчас в Анталии??Ограничения какие есть??Туристы какие есть??Или одни местные в масках?? Какие слухи на месте по поводу открытия туристического сезона,или все вилами по воде писано??Или Вы не в курсе и тоже сейчас в Украине?? Аkurt,что с короновирусом сейчас в Анталии??Ограничения какие есть??Туристы какие есть??Или одни местные в масках?? Какие слухи на месте по поводу открытия туристического сезона,или все вилами по воде писано??Или Вы не в курсе и тоже сейчас в Украине??

жители населенных пунктов на Черноморском побережье.

только тест показал

этого не делать

Я с 1 сентября 2019 нахожусь в Турции - выезжать НЕ планировал, НЕ собирался и пока НЕ собираюсь.

1. С коронавирусом в Анталии гораздо лучше, чем в других регионах - я уже писал: наиболее пострадали - непонятно почему -Анталия и Средиземноморское побережье наиболее спокойные регионы. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из украинской диаспоры заболел. Знаю только один случай - достаточно необычный - из Германии (!!!) прибыли 2 дальнобойщика - их изолировали на 14 дней, но один заболел через неделю, второй еще через 4 дня. Живы-здоровы вроде. Но один был в реанимации. Их жен поместили в изолятор и у одной из них тест на коронавирус оказался положительным - ее лечили в изоляторе препаратами от малярии 4 дня - она себя чувствует прекрасно - что интересно, у нее нет никаких (!!!) симптомов,- но её из изолятора СТРОГО не выпускают, так как она - явный "носитель". О других случаях не слышал.2. Карантин работает - всех предупреждают о социальной дистанции и масках. Я всегда выхожу в маске и в перчатках. Маски выдают бесплатно - приходишь в аптеку - говоришь номер ВНЖ - находят тебя в базе данных - получите комплект из 5-ти масок на неделю. Кроме того, в отдельные дни выдавали на улице специальные сотрудники муниципалитета. Пару раз попадал на них и мне давали. Рынки работают и их не закрывали. Большие торговые центры были закрыты и кажется начинают работу через неделю.3. Позавчера выступил президент Турции и заявил о том, что: а) учебный год в школах и университетах завершен, начало занятий с 1 сентября. б) сейчас последние дни мусульманского праздника "Байрам" - истовые мусульмане (очень даже не все турки - из моих знакомых только один коренной анталийский турок строго соблюдает) не пьют воду и не едят от заката до рассвета. Окончание - кажется 27 мая. Это окончание всегда связано с массовыми гуляниями, обнимками-поцелуями, свежеванием баранов и угощением бараниной всех подряд, вот президент призвали объявил 4 дня (такого еще не было) - суббота-воскресенье-понедельник-вторник - НИКТО не имеет права выходить из квартиры по всей Турецкой республике. "Комендантский час". Я это поддерживаю. И считаю правильным.4. Все кафе/рестораны еще не работают, работают некоторые "на вынос", но интенсивно готовятся - моют столы кресла стулья выносят все на просушку на улицу.5. А вот с 28 мая возобновляется "внутренний туризм" и начинаются внутренние авиаперелеты. Кстати, смешные цены - например Анталия-Стамбул - авиабилет 80 лир или 300 гривен.6. Международные авиарейсы возобновляются с 15 июня. Надеюсь, что так и будет.7.В прошлом году летом сделал большой тур по Украине: Черновцы-Ривне-Ивано-Франковск-Львов- Ривне-Житомир-Киев- Днепр-Запорожье.Купил авиабилеты заново во Францию на март 2021. 25 сентября из Анталии SWISS Air должен (билеты есть, тьфу-тьфу-тьфу) улететь в Женеву, оттуда в Лондон, оттуда в США.Надеюсь, что всё наладится и все будет ОК.