Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Спробуйте їсти часник - виходять не тільки глисти, а дурь з голови. Глисти не дають зрозуміти різницю між тим, як та ким українці влаштовуються у Польщі, і як та ким - в Туреччині. І які ваканісії є. Вакансії - із серії "білі комірці", якщо Ви чули, що то таке... Ось для чого те було написано. Але то - не для "середнього" розуму... Дякую, що підняли гілку у ТОП форуму черговий раз.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 20 тра, 2020 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Понаехал написав:Куплено 2 участка под постройку домов. Город Lago Vista. Средняя цена каждого 10к. Предназначение- застройка дома. Ограничения - не более 2х этажей ибо местность гористая. Площадь около 10k Sq. Ft. средняя. Оба- горячая продажа. Не в кредит. Из минусов - рядом аэродром частной авиации. Школы: 9/10 Lago Vista Elementary School 6/10 Lago Vista Middle School 6/10 Lago Vista High School Оба участка брались как инвестиция. в поиске третьего, но уже для себя в том районе. В кредит. Что-то около 0.5 акра с видом на р. Колорадо. Дома рядом котируются от 350 до 500к.
Дом из СИП панелей или даже просто фанеры на каркасе с бочкой-септиком в 100-150 метров стоит построить 350куе? А сколько тогда там каменные как у нас краснокирпичные тогда стОят?
барабашов написав:Дом из СИП панелей или даже просто фанеры на каркасе с бочкой-септиком в 100-150 метров стоит построить 350куе? А сколько тогда там каменные как у нас краснокирпичные тогда стОят?
Не скажу по кирпичным. Обычный можно уложится в 170 без учета земли, если попасть в струю. Застройщики предлагают там уже готовые решения\планы. Что-то под себя строить, я б скащал, что ориентируюсь на 260 без учета земли.
Аkurt,что с короновирусом сейчас в Анталии??Ограничения какие есть??Туристы какие есть??Или одни местные в масках?? Какие слухи на месте по поводу открытия туристического сезона,или все вилами по воде писано??Или Вы не в курсе и тоже сейчас в Украине??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly написав:Аkurt,что с короновирусом сейчас в Анталии??Ограничения какие есть??Туристы какие есть??Или одни местные в масках?? Какие слухи на месте по поводу открытия туристического сезона,или все вилами по воде писано??Или Вы не в курсе и тоже сейчас в Украине??
1. С коронавирусом в Анталии гораздо лучше, чем в других регионах - я уже писал: наиболее пострадали - непонятно почему - жители населенных пунктов на Черноморском побережье. Анталия и Средиземноморское побережье наиболее спокойные регионы. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из украинской диаспоры заболел. Знаю только один случай - достаточно необычный - из Германии (!!!) прибыли 2 дальнобойщика - их изолировали на 14 дней, но один заболел через неделю, второй еще через 4 дня. Живы-здоровы вроде. Но один был в реанимации. Их жен поместили в изолятор и у одной из них тест на коронавирус оказался положительным - ее лечили в изоляторе препаратами от малярии 4 дня - она себя чувствует прекрасно - что интересно, у нее нет никаких (!!!) симптомов, только тест показал - но её из изолятора СТРОГО не выпускают, так как она - явный "носитель". О других случаях не слышал. 2. Карантин работает - всех предупреждают о социальной дистанции и масках. Я всегда выхожу в маске и в перчатках. Маски выдают бесплатно - приходишь в аптеку - говоришь номер ВНЖ - находят тебя в базе данных - получите комплект из 5-ти масок на неделю. Кроме того, в отдельные дни выдавали на улице специальные сотрудники муниципалитета. Пару раз попадал на них и мне давали. Рынки работают и их не закрывали. Большие торговые центры были закрыты и кажется начинают работу через неделю. 3. Позавчера выступил президент Турции и заявил о том, что: а) учебный год в школах и университетах завершен, начало занятий с 1 сентября. б) сейчас последние дни мусульманского праздника "Байрам" - истовые мусульмане (очень даже не все турки - из моих знакомых только один коренной анталийский турок строго соблюдает) не пьют воду и не едят от заката до рассвета. Окончание - кажется 27 мая. Это окончание всегда связано с массовыми гуляниями, обнимками-поцелуями, свежеванием баранов и угощением бараниной всех подряд, вот президент призвал этого не делать и объявил 4 дня (такого еще не было) - суббота-воскресенье-понедельник-вторник - НИКТО не имеет права выходить из квартиры по всей Турецкой республике. "Комендантский час". Я это поддерживаю. И считаю правильным. 4. Все кафе/рестораны еще не работают, работают некоторые "на вынос", но интенсивно готовятся - моют столы кресла стулья выносят все на просушку на улицу. 5. А вот с 28 мая возобновляется "внутренний туризм" и начинаются внутренние авиаперелеты. Кстати, смешные цены - например Анталия-Стамбул - авиабилет 80 лир или 300 гривен. 6. Международные авиарейсы возобновляются с 15 июня. Надеюсь, что так и будет. 7. Я с 1 сентября 2019 нахожусь в Турции - выезжать НЕ планировал, НЕ собирался и пока НЕ собираюсь. В прошлом году летом сделал большой тур по Украине: Черновцы-Ривне-Ивано-Франковск-Львов- Ривне-Житомир-Киев- Днепр-Запорожье. Купил авиабилеты заново во Францию на март 2021. 25 сентября из Анталии SWISS Air должен (билеты есть, тьфу-тьфу-тьфу) улететь в Женеву, оттуда в Лондон, оттуда в США. Турки очень ждут открытия сезона и надеются, что с 15 июня так и будет. Надеюсь, что всё наладится и все будет ОК. Чего и всем желаю.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 тра, 2020 00:18, всього редагувалось 2 разів.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Що хочу сказати: 1) Гарно там - дерева/кущі - все цвіте/зеленіє! 2) Від 45К ойро - з ремонтом! І тут мене коробить - чомусь у нас лише голі стіни/пусті коробки можуть дати чуть дешевше тої ціни, але ж скільки ще головняка додають ремонти! А тут зразу - чистенько/гарненько!
Ну коли/через скільки років наші забудовники хоч половину будинків будуть так здавати???!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!