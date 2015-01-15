В группе риска не я, а Понаехал - это всем известно: не далее как вчера со стонами почему-то на ветке о недвижимости просил украинцев выслать ему медицинские маски в Остин (штат Техас), а он расплатится криптой. Точно думал головой?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 00:17
В группе риска не я, а Понаехал - это всем известно: не далее как вчера со стонами почему-то на ветке о недвижимости просил украинцев выслать ему медицинские маски в Остин (штат Техас), а он расплатится криптой. Точно думал головой?
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:28
Спасибо за развернутый ответ.У меня что называется попали яйца в двери.Планировал в этом году 5 недельный трип.Прилететь в Грузию,объехать ее за 2+ недели,потом из Батуми через Хопу въехать в Турцию на автобусе и оттуда на Каппадокию ночным автобусом,оттуда в Аланью-Сиде и возвращение из Анталии в Украину.Рейс в Тбилиси-компания отменила,потому как Грузия закрыта до 30.06. На так как билеты брались разными компаниями,а не единым бронированием,теперь имею билет на вылет из Анталии и что теперь делать- х.. его знает.Только лишь купить перелет в Турцию и устроить себе отдых там,но я ее уже два раза объехал вдоль и поперек путешествуя по 1.5 месяца самостоятельно...Или потерять половину стоимости билетов сдав их обратно...Но я не один...А терять не хочется...Как хочется уже размяться и путешествовать...Но страшно.Почему и спрашиваю обстановку..Так и не решил до сих пор что делать.Реальный форс мажор.
У самого сорвалась поездка в Германию в конце апреля.Гребаный Ренейр деньги так до сих пор и не вернул...Жду.В чате с оператором сказали запрос на возврат принят,но и по сей день пока..Уже месяц прошел.Пытались втулить годовой ваучер вместо денег со сроком действия 1 год-были посланы.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:42
osafly!
Ну, действительно коронавирус всем крылья подрезал.
А какой авиаперевозчик у вас на вылет из Анталии?
Пегасус всем вернул деньги или предложил перенести даты вылета на любые другие, или оформить ваучер со сроком действия кажется 1,5 года.
Мне во Францию турки все деньги вернули еще и с прибылью.
А в Европе были авиабилеты из Марселя в Бордо от EasyJet - они предложили или подождать официальной отмены рейса - туда всё вернут, или вернуть 60 евро из оплаченных 90 - я решил не рисковать и забрал 60. Хотя потом - как оказалось - возвращали всё.
Но 30 евро в условиях пандемии - мелочь, зато я "спал спокойно".
SWISS Air чуть ли не через день мне присылает письма, что все будет ОК и мои рейсы в сентябре-октябре будут выполнены. Надеюсь...
Сегодня ездил купаться в горном озере и под водопадом - ехал мимо аэропорта Анталии - стоят самолеты как огурчики разных авиакомпаний стройными рядами... Хочется им полетать... ой, хочется...
На 30 мая назначен спец рейс "Анталия-Киев" - билеты стоят не слабо: 217 долларов в одну сторону... желающие есть.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
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