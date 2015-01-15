|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:28
akurt написав:
1. С коронавирусом в Анталии гораздо лучше, чем в других регионах - я уже писал: наиболее пострадали - непонятно почему - жители населенных пунктов на Черноморском побережье.
Анталия и Средиземноморское побережье наиболее спокойные регионы. Я не слышал, чтобы кто-нибудь из украинской диаспоры заболел. Знаю только один случай - достаточно необычный - из Германии (!!!) прибыли 2 дальнобойщика - их изолировали на 14 дней, но один заболел через неделю, второй еще через 4 дня. Живы-здоровы вроде. Но один был в реанимации. Их жен поместили в изолятор и у одной из них тест на коронавирус оказался положительным - ее лечили в изоляторе препаратами от малярии 4 дня - она себя чувствует прекрасно - что интересно, у нее нет никаких (!!!) симптомов, только тест показал
- но её из изолятора СТРОГО не выпускают, так как она - явный "носитель". О других случаях не слышал.
Спасибо за развернутый ответ.У меня что называется попали яйца в двери.Планировал в этом году 5 недельный трип.Прилететь в Грузию,объехать ее за 2+ недели,потом из Батуми через Хопу въехать в Турцию на автобусе и оттуда на Каппадокию ночным автобусом,оттуда в Аланью-Сиде и возвращение из Анталии в Украину.Рейс в Тбилиси-компания отменила,потому как Грузия закрыта до 30.06. На так как билеты брались разными компаниями,а не единым бронированием,теперь имею билет на вылет из Анталии и что теперь делать- х.. его знает.Только лишь купить перелет в Турцию и устроить себе отдых там,но я ее уже два раза объехал вдоль и поперек путешествуя по 1.5 месяца самостоятельно...Или потерять половину стоимости билетов сдав их обратно...Но я не один...А терять не хочется...Как хочется уже размяться и путешествовать...Но страшно.Почему и спрашиваю обстановку..Так и не решил до сих пор что делать.Реальный форс мажор.
У самого сорвалась поездка в Германию в конце апреля.Гребаный Ренейр деньги так до сих пор и не вернул...Жду.В чате с оператором сказали запрос на возврат принят,но и по сей день пока..Уже месяц прошел.Пытались втулить годовой ваучер вместо денег со сроком действия 1 год-были посланы.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 484
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:42
osafly!
Ну, действительно коронавирус всем крылья подрезал.
А какой авиаперевозчик у вас на вылет из Анталии?
Пегасус всем вернул деньги или предложил перенести даты вылета на любые другие, или оформить ваучер со сроком действия кажется 1,5 года.
Мне во Францию турки все деньги вернули еще и с прибылью.
А в Европе были авиабилеты из Марселя в Бордо от EasyJet - они предложили или подождать официальной отмены рейса - туда всё вернут, или вернуть 60 евро из оплаченных 90 - я решил не рисковать и забрал 60. Хотя потом - как оказалось - возвращали всё.
Но 30 евро в условиях пандемии - мелочь, зато я "спал спокойно".
SWISS Air чуть ли не через день мне присылает письма, что все будет ОК и мои рейсы в сентябре-октябре будут выполнены. Надеюсь...
Сегодня ездил купаться в горном озере и под водопадом - ехал мимо аэропорта Анталии - стоят самолеты как огурчики разных авиакомпаний стройными рядами... Хочется им полетать... ой, хочется...
На 30 мая назначен спец рейс "Анталия-Киев" - билеты стоят не слабо: 217 долларов в одну сторону... желающие есть.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4161
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1016 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:15
akurt написав:
А какой авиаперевозчик у вас на вылет из Анталии?Пегасус
всем вернул деньги или предложил перенести даты вылета на любые другие, или оформить ваучер со сроком действия кажется 1,5 года.
Так любимый Пегасус и есть..Рейс то у меня летний обратно,еще далеко..Но их не волнует мой поломанный маршрут,как впрочем и любую другую авиакомпанию..Если билет берется в рамках одного бронирования туда-обратно,или даже просто одной компанией,то отмена рейса туда-тянет автоматом отмену рейса обратно.А я билет брал еще в феврале на лето.Кто знал что такая фигня по миру будет буквально через месяц..В итоге одна компания отменила,а второй билет на руках,а как я попаду в Турцию чтоб улететь обратно-это Пегасус уже не интересует.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 484
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:18
Прямо на сайте Пегасуса есть варианты отмены/изменения/возврата билетов.
Нужно зайти по номеру резервирования и фамилии на свою страничку, под рейсом будет три варианта - три кнопки.
Сейчас Пегасус деньги возвращает с отсрочкой выплаты на 60 дней.
Я себе так сам сделал прямо на сайте - отменил авиарейс "Анталия-Стамбул" и обратно. Деньги прийдут 15 июня.
Еще вариант - они предлагают деньги зачислить на депозит и использовать в течение - кажется - 1,5 года. Тоже вариант...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 21 тра, 2020 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4161
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1016 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:23
Коли пішки в Албанію? Албанія чекає... А в Києві бач воно як - нервуєтеся...
Поки сидите у льосі під гаражем в 15 хвилинах пішки від хати, нагадаю:
Карл Маркс вважав, що в капіталістичних суспільствах причиною соціального розшарування є поділ на тих, хто володіє і управляє найважливішими засобами виробництва, - клас капіталістів-гнобителів, або буржуазія, і тих, хто може продавати тільки свою працю, - пригноблений робітничий клас, або пролетаріат. На думку Маркса, ці дві групи і їх неспівпадаючі інтереси служать основою розшарування. Таким чином, для Маркса соціальна стратифікація існувала тільки в одному вимірі.
Для Вас і того одного виміру немає: золотішком кинули торгувати ще в 2011, неврно прогнозуючі ціну на золото, за що били сильно канделябром по шиї, а продавати свою працю не навчилися...
Помітно нервуєтеся...
Вірно я розумію, що безкінечні згадування йогурта, молjка, кефіру, риби, сала, м"яса, [ліба, сиру або мінеральної води - то бурчання в животі від голоду?
Спробуйте в неділю в АТБ - там бувають знижки.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 21 тра, 2020 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4161
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1016 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:26
З яких понтів мені нервуватись??? В мене все добре. Я завжди цінував пряму і коротку логістику. На відміну від любителів інвештувати хрєн знає куди.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21372
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 2189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:37
Ну нарешті, якась твереза думка.
Дійсно, єдине розумне, що Ви зробили в житті - то купівля двох хрущиків під оренду.
Я відверто вважаю то мудрим кроком.
І дуже приємно, що інколи - а може вже й назавжди - дай Бог - прийшли до тями (будемо сподіватися)- і вперше написали на цій гілце хоч щось розумне.
Більш того - я завжди писав, що є певна категорія людей, яка може, організувавши свій бізнес в Україні - або навіть не бізнес - а таку справу, яка не вимагає присутності - може жити приспівуючи за кордоном.
В цьому смислі вважаю невдалим Ваш крок продати свою сталінку та в очкуванні суттєвої просадки на КРЖН переселитися в 1-к малосімейку без балкона на лівий берег Дніпра.
Чим закнічилося? Живете вже багато часу (саме живете, тобто існуєте) в квартирі, яку на сьогодні не можна продати навіть за 20 000 доларів.
А життя проходить мимо.
Беріть приклад із тих людей, що реально, а не на словах займаються логістикою: в грудні 2018 всього на тиждень прилетів колишній заступник Сергія Тигіпка в Аланію (там є аеропорт) купив собі нерухомість за 250 000 комсомольсикх ойро-грошей і радіє...
Ось вам логістика!
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 4161
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1016 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5085
|543613
|
Сер 20 тра, 2020 12:40
jump
|
|762
|84493
|
Сер 20 тра, 2020 07:17
San
|
|221
|79249
|
|