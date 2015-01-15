Додано: Чет 21 тра, 2020 00:42

osafly!

Ну, действительно коронавирус всем крылья подрезал.

А какой авиаперевозчик у вас на вылет из Анталии?

Пегасус всем вернул деньги или предложил перенести даты вылета на любые другие, или оформить ваучер со сроком действия кажется 1,5 года.

Мне во Францию турки все деньги вернули еще и с прибылью.

А в Европе были авиабилеты из Марселя в Бордо от EasyJet - они предложили или подождать официальной отмены рейса - туда всё вернут, или вернуть 60 евро из оплаченных 90 - я решил не рисковать и забрал 60. Хотя потом - как оказалось - возвращали всё.

Но 30 евро в условиях пандемии - мелочь, зато я "спал спокойно".

SWISS Air чуть ли не через день мне присылает письма, что все будет ОК и мои рейсы в сентябре-октябре будут выполнены. Надеюсь...

Сегодня ездил купаться в горном озере и под водопадом - ехал мимо аэропорта Анталии - стоят самолеты как огурчики разных авиакомпаний стройными рядами... Хочется им полетать... ой, хочется...

На 30 мая назначен спец рейс "Анталия-Киев" - билеты стоят не слабо: 217 долларов в одну сторону... желающие есть.

Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).