Дивіться:
- я Вам радив не купувати хрущі кутові із зовнішніми торцовими стінами - орендарям буде холодно - плакатимуть - шпалери відпадатимуть - чорні плями - грибок - прийдеться утеплювати, то витрати. Так воно й сталося: на 2 хрущі на зовнішнє утеплення, що псує Київ, викинули власних 1800 доларів. То прямі нераціональні витрати.
- я Вам на цій гілці ще роки вже 2 тому викладував "Кодекс лендлорда" (за висновками моїх приятелів -лендлордів) - як Вам вдається підбирати всіх неплатіжоспроможних? Це ж дуже просто: подивіться хоча б на взуття орендаря та на його автівку - вже все зрозуміло.
Тепер сидите знову без орендаря. Нервуєтеся. Так не можна... Це про що говорить?