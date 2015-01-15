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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 612613614615
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39

Ну, самий Ви наш найчастіше пишущій на цій гілці про пусте та про порожнє, та мрійник про Албанію/Болгарію: розкажіть про нерухомість:
Дивіться:
- я Вам радив не купувати хрущі кутові із зовнішніми торцовими стінами - орендарям буде холодно - плакатимуть - шпалери відпадатимуть - чорні плями - грибок - прийдеться утеплювати, то витрати. Так воно й сталося: на 2 хрущі на зовнішнє утеплення, що псує Київ, викинули власних 1800 доларів. То прямі нераціональні витрати.
- я Вам на цій гілці ще роки вже 2 тому викладував "Кодекс лендлорда" (за висновками моїх приятелів -лендлордів) - як Вам вдається підбирати всіх неплатіжоспроможних? Це ж дуже просто: подивіться хоча б на взуття орендаря та на його автівку - вже все зрозуміло.
Тепер сидите знову без орендаря. Нервуєтеся. Так не можна... Це про що говорить?
  Frant написав:Значить, справи у ленд-лордів досить кепські.
Незважаючи на весь показушний хероїзм
Мизантроп! Не позорь себя и свои седины. Идиотом модно было быть в 1868 году (роман Достоевского). Дураком - в 2009 году (роман Кристофера Мура).
akurt
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