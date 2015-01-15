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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39
Дуже приємно, що пан Frant
прийшов до такого висновку і гілка - нарешті!!! - буде відображати думки тільки з приводу своєї теми, що буде цілком відповідати п. 2.4 Правил форуму.
Frant написав: akurt написав:
В нас взагалі на гілці присутній завжди ПОЗИТИВ.
Я думав, це гілка про нерухомість
, а не розважальна)))
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Додано: Чет 21 тра, 2020 18:41
akurt написав:
грудні 2018 всього на тиждень прилетів колишній заступник Сергія Тигіпка в Аланію (там є аеропорт) купив собі нерухомість за 250 000 комсомольських ойро-грошей і радіє...
Ви були в нього довіреною персоною? Чи ріелтором?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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