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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39
Дуже приємно, що пан Frant прийшов до такого висновку і гілка - нарешті!!! - буде відображати думки тільки з приводу своєї теми, що буде цілком відповідати п. 2.4 Правил форуму.
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:41
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ви були в нього довіреною персоною? Чи ріелтором?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:32
Ні, здалеку наглядав.
Там у світі того пана був мій інсайдер... Було цікаво... Після купівлі там такий банкет відбувся, що ось де було б побувати. Інсайдер сказав, що він ще стільки віскі в житті не бачив... Хоча дуже не бідна людина...
Бачте, як гарно було бути комсомольцем...
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:53
А разве в Украине кто-то другой разбогател с 1991г кроме комсомольцев, членов КПСС, гебистов и бандюков?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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