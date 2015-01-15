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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 612613614615
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39

Дуже приємно, що пан Frant прийшов до такого висновку і гілка - нарешті!!! - буде відображати думки тільки з приводу своєї теми, що буде цілком відповідати п. 2.4 Правил форуму.
  Frant написав:
  akurt написав:В нас взагалі на гілці присутній завжди ПОЗИТИВ.

Я думав, це гілка про нерухомість, а не розважальна)))
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 18:41

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:грудні 2018 всього на тиждень прилетів колишній заступник Сергія Тигіпка в Аланію (там є аеропорт) купив собі нерухомість за 250 000 комсомольських ойро-грошей і радіє...

Ви були в нього довіреною персоною? Чи ріелтором?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:32

Ні, здалеку наглядав.
Там у світі того пана був мій інсайдер... Було цікаво... Після купівлі там такий банкет відбувся, що ось де було б побувати. Інсайдер сказав, що він ще стільки віскі в житті не бачив... Хоча дуже не бідна людина...
Бачте, як гарно було бути комсомольцем...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 20:53

  akurt написав:Ні, здалеку наглядав.
Там у світі того пана був мій інсайдер... Було цікаво... Після купівлі там такий банкет відбувся, що ось де було б побувати. Інсайдер сказав, що він ще стільки віскі в житті не бачив... Хоча дуже не бідна людина...
Бачте, як гарно було бути комсомольцем...

А разве в Украине кто-то другой разбогател с 1991г кроме комсомольцев, членов КПСС, гебистов и бандюков?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:38

  shapo написав:
  akurt написав:Ні, здалеку наглядав.
Там у світі того пана був мій інсайдер... Було цікаво... Після купівлі там такий банкет відбувся, що ось де було б побувати. Інсайдер сказав, що він ще стільки віскі в житті не бачив... Хоча дуже не бідна людина...
Бачте, як гарно було бути комсомольцем...

А разве в Украине кто-то другой разбогател с 1991г кроме комсомольцев, членов КПСС, гебистов и бандюков?

Акурт розбагатів.
З доцента-математика став ріелтором, якимось темними справами промишляв
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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