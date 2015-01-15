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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39
Дуже приємно, що пан Frant прийшов до такого висновку і гілка - нарешті!!! - буде відображати думки тільки з приводу своєї теми, що буде цілком відповідати п. 2.4 Правил форуму.
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:41
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ви були в нього довіреною персоною? Чи ріелтором?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:32
Ні, здалеку наглядав.
Там у світі того пана був мій інсайдер... Було цікаво... Після купівлі там такий банкет відбувся, що ось де було б побувати. Інсайдер сказав, що він ще стільки віскі в житті не бачив... Хоча дуже не бідна людина...
Бачте, як гарно було бути комсомольцем...
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:53
А разве в Украине кто-то другой разбогател с 1991г кроме комсомольцев, членов КПСС, гебистов и бандюков?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:38
Акурт розбагатів.
З доцента-математика став ріелтором, якимось темними справами промишляв
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 22 тра, 2020 06:48
Математика - дело нужное, я много раз тут писал, что заметно, что люди НЕ ДРУЖАТ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ.
Франт всегда действовал по пословице "Дурень думкой багатіє" - мечтал, как он будет прогнозировать цены на унцию золота и будет лохам в Украине рассказывать про контроль индийского золота с помощью УЗИ, ультрафиолета и посыпания слитков пеплом сожжённого когтя задней левой ноги черного кота, пойманного в новолуние.
Потом остатками этого кота и били по шее.
Другие Ваши советы - особенно тем, кто имеет на кармане 200 000 долларов - мне очень нравятся (цитирую):
Маючи 200 000 дол - можна орендувати пристойну квартирку х євроремонтом десь в центрі.Ціни на оренду в куйові приблизно такі, як в Хартрумі чи Могадішо.
Единственный раз, когда математика Вас не подвела...
Про математику: Вы уже просчитывали на калькуляторе, сколько хрущевок могли бы обеспечить Вам достойную жизнь?
Две - как видно мало - все время заметно нервничаете, хотя я было подумал вчера, что уже успокоились и начали мыслить адекватно.
Так вот: если вкинуть 100 000 долларов и с каждой хрущевки получать по 4 500-5 500 гривен - вроде 9 000 - 10 000 должно хватить на хлеб и на ... уже ни на что не хватит.
А вот сколько квартир по Вашему мнению Вам бы хватило, чтобы жить достойно?
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