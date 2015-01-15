Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:22

Frant написав: Акурт розбагатів.

З доцента-математика став ріелтором, якимось темними справами промишляв Акурт розбагатів.З доцента-математика став ріелтором, якимось темними справами промишляв

Часть первая.

Часть вторая.

Часть третья.

Риэлтор права: заработать 6% приятно на любой сумме!

Часть четвертая.

Часть пятая.

до реконструкции:

(лекция "Математика" для Флаймана)Эпиграф:Январь-май 2018.Весь Финансовый форум Украины читает стоны Флаймана о том, что его обманули: "Крокодил (арендатор) не ловится, не растёт кокос (средняя зарплата в Украине 240 долларов, а какая-то цыганка на Приміському вокзалі Киева ему нагадала 400).Десятки и сотни постов в среднем по 6 в день...Июнь-декабрь 2018.Мой друг Миша, продав свою квартиру, свою машину и свой гараж в (очень крупный город в Украине) покупает в Анталии за 45 000 евро на этапе почти завершенного строительства чудную новую квартиру "2+1" в новеньком шикарном комплексе Green Valley - в 10 минутах пешком от пляжа Сарысу, подвесной канатной дороги на холм высотой в 650 м, возвышающегося над южной оконечностью Анталии и в 1 минуты ходьбы от самого большого общедоступного сада гранатовых деревьев на выезде на Кемер. В квартире все готово, и Миша докупает для своей семьи (жена и ребенок) холодильник и два кондиционера. Стеклит огромный балкон - там, приезжая в гости, будет жить тёщя (имеет свой маленький бизнес в очень крупном городе в Украине, приезжает раз в три месяца).Июнь-июль 2019. Ветка" подвергается жесткой атаке неудачников по жизни. Какой только бред не пишут: один знатный киевлянин в те дни ставит рекорд - 18 (восемнадцать!) ядовито-желтых постов за сутки с воплями о том, чтодурак и не хочет показать свою Сберкнижку в Денизбанке, где капают 24% головых, второй заглядывает в коробку с йогуртом и приходит к выводу, что йогурт едят только эскимосы, он бы тоже ел, но у него нет денег, третий стонет от запаха гнилой рыбы, доказывая, что человек НЕ должен есть: рыбу, мясо, сыр, хлеб, масло, оливки, курицу, баранину, овощи, фрукты и пить минеральную воду. Вопли, стоны усиливаются эхом от рассказы о жуткой жаре, которая испепеляет даже мозги знатоков в Киеве, окучивающих мусоросжигательный завод на левом берегу.В это время наш герой Миша вечером ловит рыбу в горной реке неподалеку от своего дома и с завистью смотрит на новенький жилой комплекс из 10-ти этажных домов, расположенных поближе к микрорайону akurt"а... Миша немного завидует ему: у того все рядом - через каждые 150-250 м супермаркеты, аптеки, кафе, рестораны, городской тарнспорт- остановка в 170 метров от дома и та за углом, чтобы не шумели...Миша с легкой грустью соглашается с предложением'a посетить расположенный здесь же самый большой в Анталии тир с боевым оружием - всего за 15 баксов тебе проводят урок стрельбы из тех пистолетов, который все видят в американских боевиках, дают стрелять из настоящего боевого пистолета (15 выстрелов) и дарят запись всего урока и стрельбы с "разборам полетов" в подарок....Миша становится решительным. Миша открывает сайт и видит, что доллар "скакнул" до цифры "7" и звонит риэлторше, которая ему предлагала именно в комплексе здесь купить скромную квартируза 300 000 лир (Миша помнит: это цена при курсе доллара 4,50). Миша готов купить - готова ли риэлтор торговаться? Риэлторша готова сбросить и уговорить продавана.Миша покупает в июле 2018 квартируза 240 000 лир вместо 300 000 лир, слив бакинские по 6,86 - то есть за 35 000 долларов.Признаться,, приветствуя такой выбор: "3+1", все же относится к нему скептически: как бы не самый престижный спальный район, самый отдаленный от центра. Миша в ответ дает аргумент: 35 000 долларов. Сильно. Кроме того, Миша мудро говорит: "Ты же не риэлтор, ты не разбираешься!" - Да как же не риелтор: тут знатоки на ветке по недвижимости уже стопитсот раз написали, что точно разоблачили злобно-кровожадного матерого риелтора, отбирающего последние крохи у вдов с детьми на руках и в пеленках. Миша ехидно улыбается...Сентябрь 2019. Форум - точнее эта именно ветка - полон стонов о гнилом йогурте, вонючей рыбе, заплесневелом сыре, ужасной минеральной воде и грустной судьбе'a, только что прибывшего из заграничного - для живущего в Турции - турне: Черновцы, Львов, Ривне, Киев, Днепр, Запорожье, Париж, Сан Франциско, Кремниевая долина и Тихий океан. Ужасающую картину дополняют авторитетные рассказы о том, как он едет месяцами по пустыням Румынии и по буеракам Болгарии, изнемогая от жажды...снисходительно, открывая баночное румынское пиво, и закусывая его румынским сервелатом, слушает вопли сидящих по шею в (удалено) и снисходительно смотрит на Мишу, открывающего банку пива у плавательного бассейна, который рассказывает:"Здесь будет город заложенПриродой здесь нам сужденоВ Европу прорубить окно,Ногою твердой стать при море.Сюда по новым им волнамВсе флаги в гости будут к нам,И запируем на просторе."смакует пиво и с легкой грустью завидует мишиной квартире "3+1".21 мая 2020 года. Вечер., возвращаясь из супермаркета МЕТРО, где "затарился" на 400 лир (1300 гривен) всем на свете от морской форели и баранины до арбузов и дынь (еле еле все с женой загрузили в авто), а также двумя бутылочками к форели белым сухим Шардоне урожая 2017 из коллекции "Премиум" - (35 лир или 120 гривен) принимает решение свернуть чуток от автодороги в сторону гор и слегка выгулять собаку, тихо сидящую в багажнике. Останавливается на границе двух микрорайонов - престижного "Hurma" и мене престижного "Sarisu". Собака выпрыгнула из багажника и глаза'a выпрыгнули из орбит: на месте пустыря, разграничивающего два микрорайона - гигантская ровная горизонтальная отутюженная грейдерами и тракторами площадка. Фото из ГуглаМать моя женщина! Вид какой!!! Горы! Оливковые сады... Чтобы это может быть?Неужто новый жилой комплекс?Так не похоже: обычно стройку сразу огораживают забором... в берега взята горная река, в ее верхней части оставлен остров, окруженный - почти как Арагви и Курой - со всех сторон, на заднем плане - горы и спускающиеся к этому месту оливковые сады... вдоль гор уже проложены дороги...в кроссовках бродит по идеально выровненной земляной площадке гигантских размеров, смотрит на русло горной реки с берегами высотой в 2 метра, на стоящего со спиннингом на берегу рыболова, на самый большой в Анталии тир, где можно пострелять из настоящего боевого пистолета и звонит Мише.- Да, начали делать парк. Самый большой в Анталии... Теперь окна моей квартиры - одни смотрят на горы высотой почти в 2 км, а окна другие будут смотреть на самый большой в Анталии парк и сад оливковых деревьев...- Ну ты гад! Ну угадал! Теперь твоя квартира вырастет в цене минимум в 2 раза...- В 2 раза уже давно... Бери выше...- Ну ты гад!- А то!Я гадаю, що нижче будуть розміщені нові стогни та цікаві розповіді про такі дурниці, що я сам вигадати не можу. Цікаво, через скільки секунд/хвилин буде вилито купу гною?