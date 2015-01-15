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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:39
Дуже приємно, що пан Frant прийшов до такого висновку і гілка - нарешті!!! - буде відображати думки тільки з приводу своєї теми, що буде цілком відповідати п. 2.4 Правил форуму.
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:41
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ви були в нього довіреною персоною? Чи ріелтором?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:32
Ні, здалеку наглядав.
Там у світі того пана був мій інсайдер... Було цікаво... Після купівлі там такий банкет відбувся, що ось де було б побувати. Інсайдер сказав, що він ще стільки віскі в житті не бачив... Хоча дуже не бідна людина...
Бачте, як гарно було бути комсомольцем...
Додано: Чет 21 тра, 2020 20:53
А разве в Украине кто-то другой разбогател с 1991г кроме комсомольцев, членов КПСС, гебистов и бандюков?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 22 тра, 2020 09:22
КАК ВНЕЗАПНО РАЗБОГАТЕТЬ
(лекция "Математика" для Франта)
Эпиграф:
Часть первая. Январь-май 2018.
Весь Финансовый форум Украины читает стоны Франта о том, что его обманули: "Крокодил (арендатор) не ловится, не растёт кокос (средняя зарплата в Украине 240 долларов, а какая-то цыганка на Приміському вокзалі Киева ему нагадала 400).
Десятки и сотни постов в среднем по 6 в день...
Часть вторая. Июнь-декабрь 2017.
Мой друг Миша, продав свою квартиру, свою машину и свой гараж в (очень крупный город в Украине) покупает в Анталии за 45 000 евро на этапе почти завершенного строительства чудную новую квартиру "2+1" в новеньком шикарном комплексе Green Valley - в 10 минутах пешком от пляжа Сарысу, подвесной канатной дороги на холм высотой в 650 м, возвышающегося над южной оконечностью Анталии и в 1 минуты ходьбы от самого большого общедоступного сада гранатовых деревьев на выезде на Кемер. В квартире все готово, и Миша докупает для своей семьи (жена и ребенок) холодильник и два кондиционера. Стеклит огромный балкон - там, приезжая в гости, будет жить тёщя (имеет свой маленький бизнес в очень крупном городе в Украине, приезжает раз в три месяца).
Часть третья. Июнь-июль 2018. Ветка "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість" подвергается жесткой атаке неудачников по жизни. Какой только бред не пишут: один знатный киевлянин в те дни ставит рекорд - 18 (восемнадцать!) ядовито-желтых постов за сутки с воплями о том, что akurt дурак и не хочет показать свою Сберкнижку в Денизбанке, где капают 24% головых, второй заглядывает в коробку с йогуртом и приходит к выводу, что йогурт едят только эскимосы, он бы тоже ел, но у него нет денег, третий стонет от запаха гнилой рыбы, доказывая, что человек НЕ должен есть: рыбу, мясо, сыр, хлеб, масло, оливки, курицу, баранину, говядину, овощи, фрукты и пить минеральную воду. Вопли, стоны усиливаются эхом от рассказов о жуткой жаре, которая испепеляет не только akurt'a, но даже мозги знатоков в Киеве, окучивающих мусоросжигательный завод на левом берегу.
В когорту стонущих впрягаются зарубежные знатоки, с пеной у рта доказывающие, что они точно выяснили путем ошщупывания, что akurt - на самом деле девушка из Адыгеи и даже выкладывают на этом форуме её фото в профиль и в анфас, а также скан паспорта гражданки Адыгеи... и точно доказательство того, что слово akurt - самое распространённое в Адыгее.
В это время наш герой Миша вечером ловит рыбу в горной реке неподалеку от своего дома и с завистью смотрит на новенький жилой комплекс из 10-ти этажных домов, расположенных поближе к микрорайону akurt"а... Миша немного завидует ему: у того все рядом - через каждые 150-250 м супермаркеты, аптеки, кафе, рестораны, городской тарнспорт - остановка в 170 метрах от дома и та расположена за углом, ибо akurt живет на тихой улочке, ведущей к детскому парку...
Миша с легкой грустью соглашается с предложением akurt'a посетить расположенный здесь же самый большой в Анталии тир с боевым оружием - всего за 15 баксов тебе проводят индивидуальный урок стрельбы из тех пистолетов, которые все видят в американских боевиках, дают снаряжение, дают стрелять из настоящего боевого пистолета (15 выстрелов) и дарят запись всего урока и стрельбы с "разборам полетов" в подарок.
...Миша становится решительным! Миша открывает сайт и видит, что доллар "скакнул" до цифры "7" и звонит риэлторше, которая ему предлагала именно в комплексе здесь купить скромную квартиру "3+1" за 300 000 лир (Миша помнит: это цена при курсе доллара 4,50). Миша не надеется на удачу, не думает, что вокруг одни лОхи, но - готов купить - готова ли риэлтор торговаться? Риэлторша готова сбросить и уговорить продавана. Риэлтор права: заработать 6% приятно на любой сумме! Миша покупает в июле 2018 квартиру "3+1" за 240 000 лир вместо 300 000 лир (вот они - кровожадные риэлторы - уговорили продавана сбросить очень даже не хило), слив бакинские по 6,86 - то есть за 35 000 долларов. "3+1"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Признаться, akurt, приветствуя такой выбор: "3+1", все же относится к нему скептически: как бы не самый престижный спальный район, самый отдаленный от центра. Миша в ответ дает аргумент: 35 000 долларов. Сильно! Кроме того, Миша мудро говорит: "Ты же не риэлтор, ты не разбираешься!" - Да как же не риелтор: тут знатоки на ветке по недвижимости уже стопитсот раз написали, что точно разоблачили злобно-кровожадного матёрого риэлтора, отбирающего последние крохи у вдов с детьми на руках и у младенцев в пеленках.
Миша ехидно улыбается...
Часть четвертая. Сентябрь 2019. Форум - точнее эта именно ветка - полон стонов о гнилом йогурте, вонючей рыбе, заплесневелом сыре, ужасной минеральной воде и грустной судьбе akurt'a, только что прибывшего из заграничного - для живущего в Турции - турне: Черновцы, Львов, Ривне, Киев, Днепр, Запорожье, Париж, Сан Франциско, Кремниевая долина и Тихий океан. Ужасающую картину дополняют авторитетные рассказы о том, как он едет месяцами по пустыням Румынии и по буеракам Болгарии, изнемогая от жажды и от глупости...
akurt снисходительно, открывая баночное румынское пиво, и закусывая его румынским сервелатом, слушает вопли сидящих по шею в (слово удалено) и снисходительно смотрит на Мишу, открывающего банку румынского пива "Argus Silver" у плавательного бассейна, который рассказывает:
"Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе."
akurt смакует пиво и с легкой грустью завидует мишиной квартире "3+1".
Часть пятая. 21 мая 2020 года. Вечер. akurt, возвращаясь из супермаркета МЕТРО, где "затарился" на 400 лир (1300 гривен) всем на свете от морской форели и баранины до арбузов и дынь (еле еле все с женой загрузили в авто), а также двумя бутылочками к форели белым сухим Шардоне урожая 2017 из коллекции "Премиум" - (35 лир или 120 гривен) принимает решение свернуть чуток от автодороги в сторону гор и слегка выгулять собаку, тихо сидящую в багажнике. Останавливается на границе двух микрорайонов - престижного "Hurma" и мене престижного "Sarisu". Собака выпрыгнула из багажника и глаза akurt'a выпрыгнули из орбит: на месте пустыря, разграничивающего два микрорайона - гигантская ровная горизонтальная отутюженная грейдерами и тракторами площадка. Фото из Гугла до реконструкции:
Мать моя женщина! И это все - за время карантина? Пока все сидели по домам?????
Вид какой!!! Горы! Горные склоны... Оливковые сады... Чтобы это может быть?
Неужто новый жилой комплекс?
Так не похоже: обычно стройку сразу огораживают забором... в берега взята горная река, в её верхней части оставлен остров с деревами в два обхавата, окруженный - почти как Арагви и Курой - со всех сторон, на заднем плане - горы и спускающиеся к этому месту оливковые сады... вдоль гор уже проложены дороги... они видны издалека - отсыпаны желто-бежевым гравием...
akurt в кроссовках бродит по идеально выровненной земляной площадке гигантских размеров, смотрит на русло горной реки с берегами высотой в 2 метра, на стоящего со спиннингом на берегу рыболова, на самый большой в Анталии тир, где можно пострелять из настоящего боевого пистолета и звонит Мише.
- Да, начали делать парк. Чуть ли не самый большой в Анталии... Теперь окна моей квартиры - одни смотрят на горы высотой почти в 2 км, а окна другие будут смотреть на самый большой в Анталии парк и сад оливковых деревьев...
- Ну ты гад! Ну угадал! Теперь твоя квартира вырастет в цене минимум в 2 раза...
- В 2 раза уже давно... Бери выше...
- Ну ты гад!
- А то!
P.S. Я гадаю, що нижче будуть розміщені нові стогни та цікаві розповіді про такі дурниці, що я сам вигадати про себе не можу. Цікаво, через скільки секунд/хвилин буде вилито на мене нову купу гною?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:20
Эпиграф:
Забыл.
Некоторые доцент, мнсы и снсы кто вовремя увидел крах образовательной и научной системы успели впрыгнуть в последний вагон первоначального накопления капитала (сам грешен, хотя занимался этим мало и плохо только чтобы поддержать штаны).
Но мой более молодой знакомый из Москвы которому писал в 1994г отзыв на кандидатскую возил тогда ваучеры то ли в Сибирь, то ли оттуда ещё числясь конструктором в умирающем проектом институте. И ему повезло что нигде не убили, не ограбили, и сейчас работает в Москве директором инвестиционной конторы торгуя акциями, цб и пр. И у него в конторе выпускники МИФИ, Физтеха и пр. ранее уважаемых вузов(он как и я из МИСИ).
Но все-таки по-настоящему разбогатевшими я бы их не назвал - не тот масштаб. Так, удержалась на плаву не опустившись на дно как большинство советской научно-технической интеллигенции
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 22 тра, 2020 14:09
Незрозуміло, чому означений пан рекламує лише один-єдиний жилий комплекс, лише в Анталії, лише Туреччині.
І, схоже, що він купив її для перепродажу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:16
Що там - поганенького ріелтора Франта жаба душить?
А казав так любить математику... Головним в тексті є те, що поки він наполегливо нюхав прокисший йогурт та мацав гнилувату рибу - люди заробляли гроші...
Інколи, правда, говорить правильно:
Але продовжує "паритись з орендаторським заробітчанством"...
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:38
Акурт, ти ж нічого про мене не знаєш.
Прошу тебе - не видумуй різної куєти.
Якби ти мав коротший язик і не бахвалився би наліво і направо, наша ініціативна група донині не знала би, що це за такий екс-доцент торгує квартирами в Анталії
Також той фрукт підробляє на advego.com
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 22 тра, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:53
Як же не знаю...
Ще рік тому люди на цьому форумі написали: банальний хабарник в якійсь київській бурсі.
Про адвего.ком - сильно. Сподобалося.
Що курите, махру?
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