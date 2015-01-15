Ех, Акурт-Акурт!
На сараї ті ж люди пишуть: "Куй". А там дрова лежать.
Так і ти з своєю примітивною писаниною.
Квартиру в Анталії - коли плануєш продавати? Скоро?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:01
Ех, Акурт-Акурт!
На сараї ті ж люди пишуть: "Куй". А там дрова лежать.
Так і ти з своєю примітивною писаниною.
Квартиру в Анталії - коли плануєш продавати? Скоро?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:10
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