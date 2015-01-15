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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:01

  akurt написав:Ще рік тому люди на цьому форумі написали

Ех, Акурт-Акурт!
На сараї ті ж люди пишуть: "Куй". А там дрова лежать.
Так і ти з своєю примітивною писаниною.

Квартиру в Анталії - коли плануєш продавати? Скоро?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:10

Боже, яка кмітлива людина....
  Frant написав:І, схоже, що він купив її для перепродажу.

Ти ба: всього 2 роки блукав на цій гілці, щоби допетрати...
Ну, хоч через 2 роки...
akurt
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