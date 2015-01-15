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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 тра, 2020 13:05
akurt написав:
Миша реально получил квартиру "3+1", действуя по принципу "Не зівай Хомко, на те ярмарок".
помните, как у классика?
"Итак, граждане, сейчас перед вами ... Это так называемый случай вранья".
буратино перевёл доллары в лиры по курсу 4 (условно), наслушавшись советов всяких прохвостов.
а потом испугался резкой девальвации, расторг депозит и сдуру купил за 240к лир квартиру.
т.е., за свои же $60к.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:16
airmax78!
Тут на ветке бесятся не по-децки крупные знатоки в зарубежной недвижимости, которые уже 100500 раз написали, что я жадный риэлтор, который обобрал не одну вдову.
На самом деле я им никогда не был и не есть, и вообще не имею ни одного знакомого риэлтора ни в Украине, ни в Турции.
В 2018 году я помог коллеге по работе купить "1+1" за 54 000 долларов. И это реально классная квартира площадью 55 квадратов: дом 1 с подъездом, всего 30 квартир, у него 3-ий этаж в сторону моря (море из окон правда не видно) и на большую территорию - под окнами большие 2 плавательных бассейна - взрослый и детский, взгляд НЕ упирается в соседние дома, хотя они есть). Тихая улочка без интенсивного движения. Под окнами спальни - пальмы...
В 2019 году я помог купить квартиру приятелям, с которыми вместе провели не один день на Черном море когда-то. Там успели забрать последнюю квартиру в доме на 20 квартир за 86 000 евро (площадь брутто 90 квадратов). Так вот Вам честно скажу: если бы они вдруг решили её продавать - я купил бы её прямо вот сегодня и сейчас. Но это был бы с моей стороны обман, так как на их этаже сразу выставили квартиру в продажу +10 000 евро. И ее уже нет в продаже.
P.S. Регулярно читаю на киевской ветке сообщения от airmax78 - "полёт нормальный" - мне вообще там нравятся мысли и слова многих форумчан.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 23 тра, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:21
akurt написав:
Нет фигни, читайте внимательно:
- за 35 000 долларов куплена Михаилом квартира в июле 2018 года.
- цена продажи была 300 000 лир - курс доллара был от 4,00 в апреле до 4,50 лиры в июне или цена квартиры в продаже была если считать по-украински: 300000/4=75000 или 300 000/4,50=67 000 долларов. То есть реальная цена квартиры была от 67 000 до 75 000 долларов США. Но турки так НЕ считают. Они купили за турецкие лиры и продают за турецкие лиры.
- в июле 2018 курс внезапно неожиданно резко изменился без видимых причин - максимальная цифра была 7,14 лиры за доллар. Такой курс держался недолго.
- Михаил в Анталии - быстро сориентировался - связался с женщиной риэлтором - я так думаю, он ту квартиру присмотрел заранее (я никак не участвовал, он мне сообщил уже когда купил - у меня челюсть отвисла от решительных БЫСТРЫХ действий
) - начал торговаться, аргументируя тем, что этаж 6 как бы высокий, нет вида на море и есть на пустырь. Продавец имел 2(две) квартиры в этом доме - одна над другой
- для него это была инвестиция
- согласился на цену в 240 000 лир, так как сам брал - я думаю - за 200 000 лир и для него 40 000 лир "упали с неба". Для турка это приличные деньги - зарплата за год.
- риэлтор поимела деньги и с продавца, и с покупателя и была очень довольна.
- Миша реально получил квартиру "3+1", действуя по принципу "Не зівай Хомко, на те ярмарок".
В его квартире "2+1" жили так (трёшка - 2 спальни), одну он использовал как кабинет лично для себя,
то есть им было тесно. Я тоже помню, как 5-ти летним мальчиком спрашивал у мамы, почему папа - вернувшись с ночной смены - подполз под одеяло к маме голеньким...
ВАЖНО УЧЕСТЬ: в отличие от Украины турки не привязывают цену
к курсу долалра США и НИКОГДА не оценивают ее цену в долларах - только в лирах.
Потому вот неделю назад, когда курс опять БЕЗ ВИДИМЫХ причин "скакнул" до цифры 7,28 (я успел слить по 7,20), а сейчас вернулся опять к 6,90 - был момент (примерно неделя), когда что-то можно было купить реально даром то есть бесплатно.
Это скорее относится либо а) ко вторичному рынку; либо б) к первичному, если турок недвижимость купил как инвестицию - он отталкивается ТОЛЬКО от цены, которую он знает в турецких лирах и которую платил в турецких лирах и курс доллара ему вообще "по барабану".
Другая сторона медали: часть ПРИЛИЧНЫХ застройщиков строят на займы денег от Азербайджана или Германии - вот эти выставляют цену, привязываясь к евро и потому в половине случаев - если не больше - Вы найдете новое приличное жилье с ориентиром цен в 1000 евро за квадрат - как я и писал.
Напрашивается вывод: турки не умеют считать.
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airmax78
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:30
Нет, не так.
Они умеют считать - кстати, разговаривал тут с "нашими" мамочками - дети которых ходят в турецкую школу - им очень нравятся уроки именно по математике, сказали, что математика интересная и как бы другой "подход".
Согласитесь, полный абсурд в Украине: цену на авто и на недвигу всегда выставляют в заморских долларах США.
Здесь этого никогда не было - они даже НЕ ПОНИМАЮТ, как можно оценивать авто или квартиру в долларах США. Была забавная сценка - я был в гостях у приятелей в самом "чреве Парижа", то есть Анталии - в беседе участвовал глава семейства - ему кажется 70 - в свое время занимал хорошую должность в мэрии - так вот он все молчал и слушал наши разговоры и "взорвался" только один раз, когда мы начали что-то переводить в доллары - человек вообще не понимал, зачем мы это делаем.
Другая философия и опора на собственную валюту.
Я тут писал на днях: позавчера в пекарне вместо монет 1 лира и 0,5 лиры дал нечаянно - достав из кармана шорт - монету 2 евро и 0,5 лиры - они похожие - так продавец кричал мне в догонку: дайте вместо 2 евро 1 лиру.
Хотя в крупных супермаркетах по желанию покупателя кассир примет у вас в оплату доллары и кажется евро. По правильному курсу. Но это редкое исключение и примет официально - висит объявление о курсе валюты - но сдачу даст в лирах. И это прямо на кассе в супермаркетах типа МЕТРО или Ваикики с выдачей чека.
На рынках шмоток в районе отелей конечно продадут трусы-майку-носки-шорты-бейсболку-футболку-джинсы хоть за монгольские тугрики...
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akurt
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