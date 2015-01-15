akurt написав:

одна над другой

была инвестиция

он использовал как кабинет лично для себя,

реально даром то есть бесплатно.

он отталкивается ТОЛЬКО от цены, которую он знает в турецких лирах и которую платил в турецких лирах и курс доллара ему вообще "по барабану".

Нет фигни, читайте внимательно:- за 35 000 долларов куплена Михаилом квартира в июле 2018 года.- цена продажи была 300 000 лир - курс доллара был от 4,00 в апреле до 4,50 лиры в июне или цена квартиры в продаже была если считать по-украински: 300000/4=75000 или 300 000/4,50=67 000 долларов. То есть реальная цена квартиры была от 67 000 до 75 000 долларов США. Но турки так НЕ считают. Они купили за турецкие лиры и продают за турецкие лиры.- в июле 2018 курс внезапно неожиданно резко изменился без видимых причин - максимальная цифра была 7,14 лиры за доллар. Такой курс держался недолго.- Михаил в Анталии - быстро сориентировался - связался с женщиной риэлтором - я так думаю, он ту квартиру присмотрел заранее (я никак не участвовал, он мне сообщил уже когда купил - у меня челюсть отвисла от решительных БЫСТРЫХ действий) - начал торговаться, аргументируя тем, что этаж 6 как бы высокий, нет вида на море и есть на пустырь. Продавец имел 2(две) квартиры в этом доме -- для него это- согласился на цену в 240 000 лир, так как сам брал - я думаю - за 200 000 лир и для него 40 000 лир "упали с неба". Для турка это приличные деньги - зарплата за год.- риэлтор поимела деньги и с продавца, и с покупателя и была очень довольна.- Миша реально получил квартиру "3+1", действуя по принципу "Не зівай Хомко, на те ярмарок".В его квартире "2+1" жили так (трёшка - 2 спальни), однуто есть им было тесно. Я тоже помню, как 5-ти летним мальчиком спрашивал у мамы, почему папа - вернувшись с ночной смены - подполз под одеяло к маме голеньким...ВАЖНО УЧЕСТЬ: в отличие от Украинык курсу долалра США и НИКОГДА не оценивают ее цену в долларах - только в лирах.Потому вот неделю назад, когда курс опять БЕЗ ВИДИМЫХ причин "скакнул" до цифры 7,28 (я успел слить по 7,20), а сейчас вернулся опять к 6,90 - был момент (примерно неделя), когда что-то можно было купитьЭто скорее относится либо а) ко вторичному рынку; либо б) к первичному, если турок недвижимость купил как инвестицию -Другая сторона медали: часть ПРИЛИЧНЫХ застройщиков строят на займы денег от Азербайджана или Германии - вот эти выставляют цену, привязываясь к евро и потому в половине случаев - если не больше -