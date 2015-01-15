Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Миша реально получил квартиру "3+1", действуя по принципу "Не зівай Хомко, на те ярмарок".
помните, как у классика? "Итак, граждане, сейчас перед вами ... Это так называемый случай вранья".
буратино перевёл доллары в лиры по курсу 4 (условно), наслушавшись советов всяких прохвостов. а потом испугался резкой девальвации, расторг депозит и сдуру купил за 240к лир квартиру. т.е., за свои же $60к.
airmax78! Тут на ветке бесятся не по-децки крупные знатоки в зарубежной недвижимости, которые уже 100500 раз написали, что я жадный риэлтор, который обобрал не одну вдову. На самом деле я им никогда не был и не есть, и вообще не имею ни одного знакомого риэлтора ни в Украине, ни в Турции. В 2018 году я помог коллеге по работе купить "1+1" за 54 000 долларов. И это реально классная квартира площадью 55 квадратов: дом 1 с подъездом, всего 30 квартир, у него 3-ий этаж в сторону моря (море из окон правда не видно) и на большую территорию - под окнами большие 2 плавательных бассейна - взрослый и детский, взгляд НЕ упирается в соседние дома, хотя они есть). Тихая улочка без интенсивного движения. Под окнами спальни - пальмы... В 2019 году я помог купить квартиру приятелям, с которыми вместе провели не один день на Черном море когда-то. Там успели забрать последнюю квартиру в доме на 20 квартир за 86 000 евро (площадь брутто 90 квадратов). Так вот Вам честно скажу: если бы они вдруг решили её продавать - я купил бы её прямо вот сегодня и сейчас. Но это был бы с моей стороны обман, так как на их этаже сразу выставили квартиру в продажу +10 000 евро. И ее уже нет в продаже.
P.S. Регулярно читаю на киевской ветке сообщения от airmax78 - "полёт нормальный" - мне вообще там нравятся мысли и слова многих форумчан.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 23 тра, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Нет фигни, читайте внимательно: - за 35 000 долларов куплена Михаилом квартира в июле 2018 года. - цена продажи была 300 000 лир - курс доллара был от 4,00 в апреле до 4,50 лиры в июне или цена квартиры в продаже была если считать по-украински: 300000/4=75000 или 300 000/4,50=67 000 долларов. То есть реальная цена квартиры была от 67 000 до 75 000 долларов США. Но турки так НЕ считают. Они купили за турецкие лиры и продают за турецкие лиры. - в июле 2018 курс внезапно неожиданно резко изменился без видимых причин - максимальная цифра была 7,14 лиры за доллар. Такой курс держался недолго. - Михаил в Анталии - быстро сориентировался - связался с женщиной риэлтором - я так думаю, он ту квартиру присмотрел заранее (я никак не участвовал, он мне сообщил уже когда купил - у меня челюсть отвисла от решительных БЫСТРЫХ действий) - начал торговаться, аргументируя тем, что этаж 6 как бы высокий, нет вида на море и есть на пустырь. Продавец имел 2(две) квартиры в этом доме - одна над другой - для него это была инвестиция - согласился на цену в 240 000 лир, так как сам брал - я думаю - за 200 000 лир и для него 40 000 лир "упали с неба". Для турка это приличные деньги - зарплата за год. - риэлтор поимела деньги и с продавца, и с покупателя и была очень довольна. - Миша реально получил квартиру "3+1", действуя по принципу "Не зівай Хомко, на те ярмарок". В его квартире "2+1" жили так (трёшка - 2 спальни), одну он использовал как кабинет лично для себя, то есть им было тесно. Я тоже помню, как 5-ти летним мальчиком спрашивал у мамы, почему папа - вернувшись с ночной смены - подполз под одеяло к маме голеньким...
ВАЖНО УЧЕСТЬ: в отличие от Украины турки не привязывают цену к курсу долалра США и НИКОГДА не оценивают ее цену в долларах - только в лирах. Потому вот неделю назад, когда курс опять БЕЗ ВИДИМЫХ причин "скакнул" до цифры 7,28 (я успел слить по 7,20), а сейчас вернулся опять к 6,90 - был момент (примерно неделя), когда что-то можно было купить реально даром то есть бесплатно. Это скорее относится либо а) ко вторичному рынку; либо б) к первичному, если турок недвижимость купил как инвестицию - он отталкивается ТОЛЬКО от цены, которую он знает в турецких лирах и которую платил в турецких лирах и курс доллара ему вообще "по барабану".
Другая сторона медали: часть ПРИЛИЧНЫХ застройщиков строят на займы денег от Азербайджана или Германии - вот эти выставляют цену, привязываясь к евро и потому в половине случаев - если не больше - Вы найдете новое приличное жилье с ориентиром цен в 1000 евро за квадрат - как я и писал.
Нет, не так. Они умеют считать.Согласитесь, полный абсурд в Украине: цену на авто и на недвигу всегда выставляют в заморских долларах США.
Цены в валюте в Турции озвучат: - российские риэлторы - в евро. Обычно наглые накрутки без тормозов, так как ориентируются на мАсковские цены. - солидные застройщики, работающие на зарубежных кредитах.
Yuri_T написав: буратино перевёл доллары в лиры по курсу 4 (условно), наслушавшись советов всяких прохвостов. а потом испугался резкой девальвации, расторг депозит и сдуру купил за 240к лир квартиру. т.е., за свои же $60к.
Мне мой друг Yuri_T положительно нравится: - форумчанину А1 он дает указание немедленно вернуть банку "Михайловский" кредитные деньги... и кричит громко на всю Украину (цитирую): "начни с себя, гад, прекрати воровать и стань гражданином. а потом умничай!" - форумчанину А2 он дает указание немедленно оплатить налоги от сдаваемой квартиры... - форумчанину А3 он дает указание ни в коем случае не открывать валютный депозит под 3% годовых... - форумчанину А4 он дает указание немедленно выложить ему на обозрение скан его интернет-банкинга... Он его изучит и скажет свое веское слово... - форумчанину А5 он дает указание, как правильно торговать акциями американских компаний... мудро давая вердикт: "они или пойдут вниз, или пойдут вверх"... - форумчанину А6 он дает указание не зарабатывать деньги, ибо (цитирую) "создать/заработать и умничать на форумах немного отличается от распилить советское/купить эврику и умничать на форумах." - форумчанину А7 он дает указание "не слушать" прохвостов, окруживших всю его жизнь... - форумчанину А8 - "юноше, обдумывающему житье" он дает совет как угадать, какой будет курс гривны с видом знатока: "...а сам как думаешь? мысли хоть есть какие у тебя? или чисто поспрашивать у взрослых дядей?" - форумчанину А9... - форумчанину А10 он дает указание "Не вешать нос, Гардемарины!" ибо он крутой чувак и уже 10 лет умело распечатывает на принтере договора на формате А4 на аренду не принадлежащей ему коммерческой недвиги: - даже НЕ форумчанке "тёлке" в прошлую среду днём на "Столичке" он дает указание на покупать последний пучок редиски.... он ему самому нужен....
Ну прямо тайфун знаний и указаний... (фрагмент романа "Снежный тайфун" А.Михайлова и Ю. Маркова) И одна не секретная мысль такая: как же такой тайфун за 40 лет жизни в Киеве (!!!) и успешной работы в Киеве не заработал себе упомянутые им выше $60к на квартиру и не купил оную???? Неужели "создать/заработать" и "умничать на форумах" немного отличается????
akurt lubiy akurte! duje vdiachniy za te scho zasnuveli chudovu gilku! minulogo roku vidpochiveli same za vashomi poradami, sche raz duje vdiachniy za vsiu vashu cikavu informaciyu. Pro Yuriya skaju prosto - znayu cholovika personalno. Scho skazati - vin prosto striobaet'sa, vid vsiogo sercia bajayu vam mati takih druziv. Vin molodshiy za nas ale ne mensh rozumnishiy. sorry za miy france
p.s. Yura izvini esli vlez ne tuda, moy nomer ti znaesh.