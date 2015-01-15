Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:в) на полученную прибыль в (330000-305000)-5000=20000 лир будет начисляться налог таким образом: первые 18 000 лир не облагаются налогом (что интересно эта цифра меняется каждый год в сторону увеличения, например, в прошлом году она составляла кажется 15 000 лир). Далее - прогрессивная шкала - разница до 22000 лир - 15% налог. В нашем случае (20000-18000)х0,15=300 лир или примерно 45 долларов. Никаких 2% премии нотариуса не платится, ибо нотариус вообще никак не участвует в сделке купли-продажи.
Не знав, що і в Туречіні таке правильне відношення до своїх платників податків Який сенс обкладати податком найбідніших Нехай краще вони чогось більше куплять, а вже буржуї сплатять податок
akurt написав:Многие форумчане сейчас думают, где провести лето. Как будто все же с 1 июля открывают авиасообщение с Турцией. Рекомендую посмотреть, как готовят прямо в эти дни пляж "Коньяалты" в Анталии - самый длинный пляж на побережье всего Средиземного моря... https://news-turk.ru/2020/05/26/plyazhi ... vXpoJ6jrzM Обязательно посмотрите в конце видео - мой дом появляется на 5-ой секунде в конце пляжа (фактически наоборот - это его начало) почти у самых гор.
ой-ой Будет куча маленький детей-зайчат-пострелят, они бегают, прыгают, падают И куча палок с острыми углами, высотой 50..60см Да и для взрослого это неудобная высота -- в перделах зоны причинного места, которое иногда заместо головы используют Не-не, предложите муниципалитету либо ставить штанги выше уровня глаз, по 2..2.2м (на них можно тенты натянуть), либо оте разметочные палки (цветные шарики) должны торчать из гальки не выше 5см, шобы только их не засыпало камушками. А еще лучше сделать прибамбас в виде большой цветной пластмассовой кнопки и кнопить по периметру оте места лежбищ
Я взяв трохи вивчив ситуацію із податками при продажу нерухомості в деяких країнах - реально почав - на жартую - від Албанії - був здивований майже однаковим підходом на відміну від України: обкладається податком за стандартною шкалою країни не вартість проданого майна, а МОЖЛИВИЙ прибуток, отриманий при операції продажу. Тобто якщо "за що купив- за те продав" - то податок буде нуль. Якщо продав із прибутком - але він в певних межах (і межа змінюється щорічно офіційним повідомленням) - податок теж нуль. Якщо володів нерухомістю 5 років - податок нуль. Продаж земельних ділянок податком не обкладається взагалі (!!!). І ще цікаво на відміну від України: наступний за роком продажу нерухомості рік - подача Декларації про прибуток - декларування - нарахування податку - сплата. Не сплатив - буде нараховуватися штраф. Все по-чесному.
P.S. akurt нічого не збирається і не збирався продавати, вивчив трохи те питання, прочитавши на київській гілці про зміну законів в Україні. Стало цікаво.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 26 тра, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
clientage написав:ой-ой Будет куча маленький детей-зайчат-пострелят, они бегают, прыгают, падают И куча палок с острыми углами, высотой 50..60см Да и для взрослого это неудобная высота -- в перделах зоны причинного места, которое иногда заместо головы используют Не-не, предложите муниципалитету либо ставить штанги выше уровня глаз, по 2..2.2м (на них можно тенты натянуть), либо оте разметочные палки (цветные шарики) должны торчать из гальки не выше 5см, шобы только их не засыпало камушками. А еще лучше сделать прибамбас в виде большой цветной пластмассовой кнопки и кнопить по периметру оте места лежбищ
А можете сказать пару слов про детей/палки/штанги/пластмассовые кнопки в Кирилловке, Приморске, Бердянске, Одессе, Затоке и на Арабатской стрелке, где я отдыхал много много много раз с палаткой и без? Какие там советы муниципалитетам дадите?
akurt написав:Я взяв трохи вивчив ситуацію із податками при продажу нерухомості в деяких країнах - реально почав - на жартую - від Албанії - був здивований майже однаковим підходом на відміну від України: обкладається податком за стандартною шкалою країни не вартість проданого майна, а МОЖЛИВИЙ прибуток, отриманий при операції продажу. Тобто якщо "за що купив- за те продав" - то податок буде нуль. Якщо продав із прибутком - але він в певних межах (і межа змінюється щорічно офіційним повідомленням) - податок теж нуль. Якщо володів нерухомістю 5 років - податок нуль. Продаж земельних ділянок податком не обкладається взагалі (!!!). І ще цікаво на відміну від України: наступний за роком продажу нерухомості рік - подача Декларації про прибуток - декларування - нарахування податку - сплата. Не сплатив - буде нараховуватися штраф. Все по-чесному.
P.S. akurt нічого не збирається і не збирався продавати, вивчив трохи те питання, прочитавши на київській гілці про зміну законів в Україні. Стало цікаво.
На відміну від України, іліта та яка плоть від плоті народу, не страждає на ефект даннінга — крюґера і йододефіцит + наслідки радіації. І реально думає, бо є чим Чи другий варіант, така система була створена в Україні навмисно, щоб всіх замарати масою дрібних порушень, і не дати можливість гнилу систему змінити, бо всі пов"язані. Х.з
Мене в цьому сенсі здивувала система в Албанії: наприклад, квартира продається РЕАЛЬНО за 300 000 умовних одиниць. Держава робить свій підрахунок (державний податковий аудит нерухомості) і виходить на цифру в 280 000 умовних одиниць. Так ось ця цифра в 300 000 не приймається до уваги. Податок нараховується на цифру в 280 000 умовних одиниць. І вираховується сума податку від ціни купівлі до цифри в 280 000 умовних одиниць. Як я разумію - дивився приклади в інтернеті - там ще й виникає "податковий кредит". В будь якому випадку: оподатковується НЕ СУМА ЦІНИ квартири, а отриманий - якщо він є - прибуток. Ну і важливий нюанс: в Туреччині ніяких платежів нотаріусам, які в Україні беруть гроші навіть за те, що вносять відомості в ДЕРЖАВНИЙ реєстр нерухомого майна.