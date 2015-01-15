Додано: Сер 27 тра, 2020 15:46

Petro2004 написав: Доброго дня, пан Акурт!

Дякую за ваші нотатки на цій гілці. Продовжуйте й далі!



Для себе хотів зрозуміти деякі моменти про житття в Туреччині:

1) Чому місцем для життя ви обрали й рекомендуєте саме Анталію? Чому не Аланья (не Мухмутлар) або район Кумлуджа – Фініке або взагалі любий інший район Середземного моря? На що потрібно звертати увагу при виборі регіону в цілому?

2) Чому ви рекомендуєте купувати тільки новозбудоване житло, а не на вторинному ринку?

3) Чому ви пропонуєте купувати, а не орендувати житло?

4) Яка толерантність сусідів (особливо турків) по житлу? Наскільки вони friendly? Яке їх відношення до українців, християн, не працюючих?



Дякую, якщо відповісте. Якщо вважаєте щось не коректним з питання/відповіді, то напишіть приватно. Доброго дня, пан Акурт!Дякую за ваші нотатки на цій гілці. Продовжуйте й далі!Для себе хотів зрозуміти деякі моменти про житття в Туреччині:1) Чому місцем для життя ви обрали й рекомендуєте саме Анталію? Чому не Аланья (не Мухмутлар) або район Кумлуджа – Фініке або взагалі любий інший район Середземного моря? На що потрібно звертати увагу при виборі регіону в цілому?2) Чому ви рекомендуєте купувати тільки новозбудоване житло, а не на вторинному ринку?3) Чому ви пропонуєте купувати, а не орендувати житло?4) Яка толерантність сусідів (особливо турків) по житлу? Наскільки вони friendly? Яке їх відношення до українців, християн, не працюючих?Дякую, якщо відповісте. Якщо вважаєте щось не коректним з питання/відповіді, то напишіть приватно.

Планую поїхати скоро в Адрасан

Просто рахуйте що то моя хвороба

Гарні запитання.Частково повно або неповно я й раніше висвітлював ці питання.1) Я вже писав: Стамбул - для тих, хто займається БІЗНЕСОМ. А так - нічого особливого крім дуже великого міста - опереджає за населенням ледь не 50 країн (!!!!) світу. При цьому складний клімат. Для мене полетіти в Стамбул - авіаквиток коштує 80 лір або 300 гривень - 14 рейсів на добу - немає питань.Місто із населенням трохи менше Києва. Розвинута інфраструктура, чудовий траспорт, театри, виставкові зали, один із найбільших в Європі стадіонів, і головне - ОСОБЛИВИЙ клімат.Ще тиждень тому в горах лежав сніг - його видно із майже всіх вулиць Анталії - а в Анталії - сьогодні +26, сонячно, а чотири дня раніше - +36.Про Аланію. Я товарищую із місцевими корінними турками - вони при слові "Аланія" кривляться так, наче з"їли поганий квашений огірок. Це як село.Дивіться далі: 30 хвилин на авто від мого будинка або 1 година на автобусі від будинка за 5,6 ліри - то 25 гривень - аеропорт АнталіЇ. 40 ойро - і я в Дюссельдорфі п"ю пиво.Де розтошоване одне з двох Консульств України в Туреччині - в Анталії.Де розтшовані самі шикарні пляжі Середземного моря - в Анталії.Де Ви знайдете в 40 км від бідинка гірськолижний центр на висоті 2400 м - в Анталії.Де через кожні 200 м парк для дітей з безкоштовними атракціонами - в Анталії.Можна говорити довго.Фініке та Адрасан - цікава місцина - був багато разів.- там така бухта, що бомба. Це приблизно як "Велика Ялта" в Криму і щось на гатунок Сімеїза або Алупки. ЗдОрово - але Ялта - краще.2) Про вторинний/первинний ринок. Теоретично нічого поганого у "вторинному ринку" не бачу.- я купував авто завжди із салона нові. Тобто в мене завжди получалося так, щоЗвідси таке відношення. В минулому році продавали непогані пару варіянтів вторинного ринку - треба дивится - думати,і брати. Але вторинний ринок - то завжди "кіт в мішку". Як купівля авто на ринку.3) Питання оренди/купівлі цікаве. Я не маю однозначного відношення, і тому розділив би на 2:А) якщо маєте вільних 50 000 - 60 000 - 100 000 - як я вже писав - лежать у матраці кожного дідуся/бабусі навіть в селі -- то за ціною голого залізобетонного парелелепіпеда в Україні. Далі: з 01.01. 2020 Туреччина не продовжує ВНП українцям і не українціям на підставі Договору оренди житла. Ось вчора говорив із приятелем - він з Вірменії - жив тут як в шоколаді - змушений повертатися в Єреван. Плаче реально. Орендував житло, купити немає грошей.Б) Про оренду нема нічого поганого: я РЕАЛЬНО розглядаю - СЕРЕД інших - і такий варіянт ДЛЯ себе: орендувати суперову квартиру в суперовому комплексі - просто цукерка - взагалі квартира "2+1" коштує там 130 000 доларів - за 3 500 лір (приблизно 500 доларів - просто сміх для Києва або Львова), а свою здавати за 1500 лір -Цікавий варіянт. Робимо розрахунки із жінкою. Тут мої приятелі так роблять: купили ДЕШЕВУ квартиру "у чорта на куличках" - оримали ВНП - здали в оренду - переїхали в суперовий комплекс - як палац - задоволені.4. Про толерантність. Я знаю тільки 2 (дві) країни в світі, де вам посміхаються, якщо ви скажете "", це США, де я буваю щорічно 1-2 місяці (є квитки на 25 вересня), та Туреччина. Ось так коротко за пунктом 4. Те, що тут на цій гілці пишуть псевдознавці про султанів, мусульманство і таке інше - просто дурниці людей, які ніколи далі окружної в Києві ніде не були і в найближчі 70 років не будуть.