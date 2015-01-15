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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 616617618619>
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:46

  Petro2004 написав:Доброго дня, пан Акурт!
Дякую за ваші нотатки на цій гілці. Продовжуйте й далі!

Для себе хотів зрозуміти деякі моменти про житття в Туреччині:
1) Чому місцем для життя ви обрали й рекомендуєте саме Анталію? Чому не Аланья (не Мухмутлар) або район Кумлуджа – Фініке або взагалі любий інший район Середземного моря? На що потрібно звертати увагу при виборі регіону в цілому?
2) Чому ви рекомендуєте купувати тільки новозбудоване житло, а не на вторинному ринку?
3) Чому ви пропонуєте купувати, а не орендувати житло?
4) Яка толерантність сусідів (особливо турків) по житлу? Наскільки вони friendly? Яке їх відношення до українців, християн, не працюючих?

Дякую, якщо відповісте. Якщо вважаєте щось не коректним з питання/відповіді, то напишіть приватно.


Гарні запитання.
Частково повно або неповно я й раніше висвітлював ці питання.
1) Я вже писав: Стамбул - для тих, хто займається БІЗНЕСОМ. А так - нічого особливого крім дуже великого міста - опереджає за населенням ледь не 50 країн (!!!!) світу. При цьому складний клімат. Для мене полетіти в Стамбул - авіаквиток коштує 80 лір або 300 гривень - 14 рейсів на добу - немає питань.
Анталія - для життя.
Місто із населенням трохи менше Києва. Розвинута інфраструктура, чудовий траспорт, театри, виставкові зали, один із найбільших в Європі стадіонів, і головне - ОСОБЛИВИЙ клімат.
Ще тиждень тому в горах лежав сніг - його видно із майже всіх вулиць Анталії - а в Анталії - сьогодні +26, сонячно, а чотири дня раніше - +36.
Про Аланію. Я товарищую із місцевими корінними турками - вони при слові "Аланія" кривляться так, наче з"їли поганий квашений огірок. Це як село. В несезон вимирає повністю.
Дивіться далі: 30 хвилин на авто від мого будинка або 1 година на автобусі від будинка за 5,6 ліри - то 25 гривень - аеропорт АнталіЇ. 40 ойро - і я в Дюссельдорфі п"ю пиво.
Де розтошоване одне з двох Консульств України в Туреччині - в Анталії.
Де розтшовані самі шикарні пляжі Середземного моря - в Анталії.
Де Ви знайдете в 40 км від бідинка гірськолижний центр на висоті 2400 м - в Анталії.
Де через кожні 200 м парк для дітей з безкоштовними атракціонами - в Анталії.
Можна говорити довго.
Фініке та Адрасан - цікава місцина - був багато разів. Планую поїхати скоро в Адрасан - там така бухта, що бомба. Це приблизно як "Велика Ялта" в Криму і щось на гатунок Сімеїза або Алупки. ЗдОрово - але Ялта - краще.

2) Про вторинний/первинний ринок. Теоретично нічого поганого у "вторинному ринку" не бачу. Просто рахуйте що то моя хвороба - я купував авто завжди із салона нові. Тобто в мене завжди получалося так, що я мав щось нове. Звідси таке відношення. В минулому році продавали непогані пару варіянтів вторинного ринку - треба дивится - думати, мацати ретельно і брати. Але вторинний ринок - то завжди "кіт в мішку". Як купівля авто на ринку.

3) Питання оренди/купівлі цікаве. Я не маю однозначного відношення, і тому розділив би на 2:
А) якщо маєте вільних 50 000 - 60 000 - 100 000 - як я вже писав - лежать у матраці кожного дідуся/бабусі навіть в селі - то навіщо орендувати - то за ціною голого залізобетонного парелелепіпеда в Україні. Далі: з 01.01. 2020 Туреччина не продовжує ВНП українцям і не українціям на підставі Договору оренди житла. Ось вчора говорив із приятелем - він з Вірменії - жив тут як в шоколаді - змушений повертатися в Єреван. Плаче реально. Орендував житло, купити немає грошей.
Б) Про оренду нема нічого поганого: я РЕАЛЬНО розглядаю - СЕРЕД інших - і такий варіянт ДЛЯ себе: орендувати суперову квартиру в суперовому комплексі - просто цукерка - взагалі квартира "2+1" коштує там 130 000 доларів - за 3 500 лір (приблизно 500 доларів - просто сміх для Києва або Львова), а свою здавати за 1500 лір - але отримувати вищу якість житла.
Цікавий варіянт. Робимо розрахунки із жінкою. Тут мої приятелі так роблять: купили ДЕШЕВУ квартиру "у чорта на куличках" - оримали ВНП - здали в оренду - переїхали в суперовий комплекс - як палац - задоволені.
4. Про толерантність. Я знаю тільки 2 (дві) країни в світі, де вам посміхаються, якщо ви скажете "Я - українець", це США, де я буваю щорічно 1-2 місяці (є квитки на 25 вересня), та Туреччина. Ось так коротко за пунктом 4. Те, що тут на цій гілці пишуть псевдознавці про султанів, мусульманство і таке інше - просто дурниці людей, які ніколи далі окружної в Києві ніде не були і в найближчі 70 років не будуть.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 27 тра, 2020 21:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 16:13

  Petro2004 написав:4) Яка толерантність сусідів (особливо турків) по житлу? Наскільки вони friendly? Яке їх відношення до українців, християн, не працюючих?


Просто статистика про власників квартир у моєму будинку (квартир у будинку - 19) за громадянством:
- Туреччина - 14;
- Німеччина - 1;
- Королівство Нідерландів - 1;
- Франція - 1;
- Україна - 1;
- Молдови (турок-месхетинець) - 1.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Навіщо Акурт притягнув на цей форум цитати з інших форумів?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чи не тому, що турецькою курортною нерухомістю ніхто не цікавиться? Як і особою шаромижного екс-доцента.
Дуримар поднимает ветку КРЖН в ТОП форума))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 00:44

Мизантроп має рацію.
Дуримари дійсно бувають калірованими... (через німецьке okulieren, як і франц. осulеr, від лат. oculus «око», — тобто це означає прищеплювати вічко - бруньку для прищеплення).
Наприклад, з київської гілки, яку він піднімає в ТОП форуму частіше за цю гілку, прищеплюючи форумчанам мат (порушення п. 3.1 Правил форуму):
  Frant написав:Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.

Ще й така біда: ПРАЦЮВАТИ ТРЕБА!
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 01:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Ще й така біда: ПРАЦЮВАТИ ТРЕБА!
хай раби працюють
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Например, официально утвержденный уровень инфляции в 2019 году по итогам 2018 года есть цифра 20,4%

А що в Туреччині є інфляція?
Акурт писав, що ціна на йогурт і дорадо стабільна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:10

Є, пане flymane, інфляція.
Не вивчав, як вони її рахують та які позиції саме враховують. Але щорічно - здається в лютому - публікують офіціне повідомлення про рівень інфляції. Тут це важлива цифра, тому що у відповідності до неї можуть:
- підвищити штрафи дорожньої поліції...
- підвищити плату за послуги державних установ (в минулому році підвішили вартість виготовлення картки ВНП с 89 лір до 103 лір)...
- підвищити плату за оренду квартири...

Найчастіше звичайному громадянину то непомітно:
- рік тому цигарки коштували 15 лір - а зараз коштують 15 лір.
- віскі Грантс - мій улюблений - коштували рік тому 145 лір - а зараз коштують 145 лір.
- курка тушка коштує 8,95 ліри кіло, а зараз коштує 8,95 ліри кіло.
- пиво банка коштувало 9 лір а зараз 9 лір
- батон білий коштував 1,5 ліри, а зараз здорожчав - 1,5 ліри...
- риба Дорадо (рекомендую хоч раз у жітті купити таку рибку - продається в Сільпо, і рекомнедую барти не вілиеку за розміром - а середню - вона смажена смачніша) - коштувала рік тому 25 лір кг, а зараз коштує 25 лір кіло.

Ось що здорожчало, так це вершкове масло - пачка в 250 грамів коштувала 9,95 ліри, а зараз 10,95 ліри. У перерахунку на "нашу"пачку маємо: (((10,95/250)х200)х27)6,78=34,90 гривень.
Але якщо вразхувати, що 1 (один) літр оливкової олії здешевшав у 2 рази - до 18 лір (72 гривні за 1 літр) - то жити можна...

Дякую, що Ви ретельно слідкуєте за тим, щоби мені було добре жити.

P.S. Реально приємно, що Ви послухали одну мою пораду та дієте саме так, як було в пораді - тому із великим задоволенням читаю Ваші повідомлення на київській гілці. Там у вас реально получається висловлювати цікаві, розумні і актуальні думки. Там реально за Вас не стидно.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Назар почему то думает,что анатолийский бетон буит дешеветь
5:05 https://www.youtube.com/watch?v=Bd6fQ-1 ... Sz5pYivMF4
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:49

Послушаем.
Он раньше жил недалеко от меня - буквально метров 300 - на последнем этаже дома, которому лет 10.
Потом переехал в Аланию.
Перед просмотром фильма: я обратил внимание, что появились как-то активно объявления о продаже квартир именно в Алании - которая упоминалась на этой ветке буквально вчера.
Я еще не слушал, что говорит Назар, но для себя поясняю так: там еще в 2018 году народу с баблом навешали лапши на уши, что если они купят квартиру, то ЛЕГКО и просто будут ее сдавать не менее, чем за 20 евро в сутки.
События коронавируса показали, что мало того, что за 20 евро в сутки можно сдать максимум 5 месяцев в году, а реально меньше - но и трудности с авиаперелетами "замораживают" их и без того хотелки.

P.S. Не ожидал от Мизантропа лжи - Назар на 5-ой минуте говорит, что НЕДВИЖИМОСТЬ НИКАК В ЦЕНЕ НЕ КОЛЕБЛЕТСЯ.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 09:50

  Мизантрóп написав:Назар почему то думает,что анатолийский бетон буит дешеветь
5:05 https://www.youtube.com/watch?v=Bd6fQ-1 ... Sz5pYivMF4

Я теж так думаю.

  akurt написав:Я еще не слушал, что говорит Назар, но для себя поясняю так: там еще в 2018 году народу с баблом навешали лапши на уши, что если они купят квартиру, то ЛЕГКО и просто будут ее сдавать не менее, чем за 20 евро в сутки.
События коронавируса показали, что мало того, что за 20 евро в сутки можно сдать максимум 5 месяцев в году, а реально меньше - но и трудности с авиаперелетами "замораживают" их и без того хотелки.

До речі, екс-доцент купив житло для перепродажу.
Може, варто йому зафіксувати збитки, доки вони невеликі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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