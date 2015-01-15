Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Petro2004 написав:Доброго дня, пан Акурт! Дякую за ваші нотатки на цій гілці. Продовжуйте й далі!
Для себе хотів зрозуміти деякі моменти про житття в Туреччині: 1) Чому місцем для життя ви обрали й рекомендуєте саме Анталію? Чому не Аланья (не Мухмутлар) або район Кумлуджа – Фініке або взагалі любий інший район Середземного моря? На що потрібно звертати увагу при виборі регіону в цілому? 2) Чому ви рекомендуєте купувати тільки новозбудоване житло, а не на вторинному ринку? 3) Чому ви пропонуєте купувати, а не орендувати житло? 4) Яка толерантність сусідів (особливо турків) по житлу? Наскільки вони friendly? Яке їх відношення до українців, християн, не працюючих?
Дякую, якщо відповісте. Якщо вважаєте щось не коректним з питання/відповіді, то напишіть приватно.
Гарні запитання. Частково повно або неповно я й раніше висвітлював ці питання. 1) Я вже писав: Стамбул - для тих, хто займається БІЗНЕСОМ. А так - нічого особливого крім дуже великого міста - опереджає за населенням ледь не 50 країн (!!!!) світу. При цьому складний клімат. Для мене полетіти в Стамбул - авіаквиток коштує 80 лір або 300 гривень - 14 рейсів на добу - немає питань. Анталія - для життя. Місто із населенням трохи менше Києва. Розвинута інфраструктура, чудовий траспорт, театри, виставкові зали, один із найбільших в Європі стадіонів, і головне - ОСОБЛИВИЙ клімат. Ще тиждень тому в горах лежав сніг - його видно із майже всіх вулиць Анталії - а в Анталії - сьогодні +26, сонячно, а чотири дня раніше - +36. Про Аланію. Я товарищую із місцевими корінними турками - вони при слові "Аланія" кривляться так, наче з"їли поганий квашений огірок. Це як село. В несезон вимирає повністю. Дивіться далі: 30 хвилин на авто від мого будинка або 1 година на автобусі від будинка за 5,6 ліри - то 25 гривень - аеропорт АнталіЇ. 40 ойро - і я в Дюссельдорфі п"ю пиво. Де розтошоване одне з двох Консульств України в Туреччині - в Анталії. Де розтшовані самі шикарні пляжі Середземного моря - в Анталії. Де Ви знайдете в 40 км від бідинка гірськолижний центр на висоті 2400 м - в Анталії. Де через кожні 200 м парк для дітей з безкоштовними атракціонами - в Анталії. Можна говорити довго. Фініке та Адрасан - цікава місцина - був багато разів. Планую поїхати скоро в Адрасан - там така бухта, що бомба. Це приблизно як "Велика Ялта" в Криму і щось на гатунок Сімеїза або Алупки. ЗдОрово - але Ялта - краще.
2) Про вторинний/первинний ринок. Теоретично нічого поганого у "вторинному ринку" не бачу. Просто рахуйте що то моя хвороба - я купував авто завжди із салона нові. Тобто в мене завжди получалося так, що я мав щось нове. Звідси таке відношення. В минулому році продавали непогані пару варіянтів вторинного ринку - треба дивится - думати, мацати ретельно і брати. Але вторинний ринок - то завжди "кіт в мішку". Як купівля авто на ринку.
3) Питання оренди/купівлі цікаве. Я не маю однозначного відношення, і тому розділив би на 2: А) якщо маєте вільних 50 000 - 60 000 - 100 000 - як я вже писав - лежать у матраці кожного дідуся/бабусі навіть в селі - то навіщо орендувати - то за ціною голого залізобетонного парелелепіпеда в Україні. Далі: з 01.01. 2020 Туреччина не продовжує ВНП українцям і не українціям на підставі Договору оренди житла. Ось вчора говорив із приятелем - він з Вірменії - жив тут як в шоколаді - змушений повертатися в Єреван. Плаче реально. Орендував житло, купити немає грошей. Б) Про оренду нема нічого поганого: я РЕАЛЬНО розглядаю - СЕРЕД інших - і такий варіянт ДЛЯ себе: орендувати суперову квартиру в суперовому комплексі - просто цукерка - взагалі квартира "2+1" коштує там 130 000 доларів - за 3 500 лір (приблизно 500 доларів - просто сміх для Києва або Львова), а свою здавати за 1500 лір - але отримувати вищу якість житла. Цікавий варіянт. Робимо розрахунки із жінкою. Тут мої приятелі так роблять: купили ДЕШЕВУ квартиру "у чорта на куличках" - оримали ВНП - здали в оренду - переїхали в суперовий комплекс - як палац - задоволені. 4. Про толерантність. Я знаю тільки 2 (дві) країни в світі, де вам посміхаються, якщо ви скажете "Я - українець", це США, де я буваю щорічно 1-2 місяці (є квитки на 25 вересня), та Туреччина. Ось так коротко за пунктом 4. Те, що тут на цій гілці пишуть псевдознавці про султанів, мусульманство і таке інше - просто дурниці людей, які ніколи далі окружної в Києві ніде не були і в найближчі 70 років не будуть.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 27 тра, 2020 21:11, всього редагувалось 2 разів.
Petro2004 написав:4) Яка толерантність сусідів (особливо турків) по житлу? Наскільки вони friendly? Яке їх відношення до українців, християн, не працюючих?
Просто статистика про власників квартир у моєму будинку (квартир у будинку - 19) за громадянством: - Туреччина - 14; - Німеччина - 1; - Королівство Нідерландів - 1; - Франція - 1; - Україна - 1; - Молдови (турок-месхетинець) - 1.
Мизантроп має рацію. Дуримари дійсно бувають калірованими... (через німецьке okulieren, як і франц. осulеr, від лат. oculus «око», — тобто це означає прищеплювати вічко - бруньку для прищеплення). Наприклад, з київської гілки, яку він піднімає в ТОП форуму частіше за цю гілку, прищеплюючи форумчанам мат (порушення п. 3.1 Правил форуму):
Frant написав:Куй там. Зарплати в Україні надто малі, і працювати треба.
Є, пане flymane, інфляція. Не вивчав, як вони її рахують та які позиції саме враховують. Але щорічно - здається в лютому - публікують офіціне повідомлення про рівень інфляції. Тут це важлива цифра, тому що у відповідності до неї можуть: - підвищити штрафи дорожньої поліції... - підвищити плату за послуги державних установ (в минулому році підвішили вартість виготовлення картки ВНП с 89 лір до 103 лір)... - підвищити плату за оренду квартири...
Найчастіше звичайному громадянину то непомітно: - рік тому цигарки коштували 15 лір - а зараз коштують 15 лір. - віскі Грантс - мій улюблений - коштували рік тому 145 лір - а зараз коштують 145 лір. - курка тушка коштує 8,95 ліри кіло, а зараз коштує 8,95 ліри кіло. - пиво банка коштувало 9 лір а зараз 9 лір - батон білий коштував 1,5 ліри, а зараз здорожчав - 1,5 ліри... - риба Дорадо (рекомендую хоч раз у жітті купити таку рибку - продається в Сільпо, і рекомнедую барти не вілиеку за розміром - а середню - вона смажена смачніша) - коштувала рік тому 25 лір кг, а зараз коштує 25 лір кіло.
Ось що здорожчало, так це вершкове масло - пачка в 250 грамів коштувала 9,95 ліри, а зараз 10,95 ліри. У перерахунку на "нашу"пачку маємо: (((10,95/250)х200)х27)6,78=34,90 гривень. Але якщо вразхувати, що 1 (один) літр оливкової олії здешевшав у 2 рази - до 18 лір (72 гривні за 1 літр) - то жити можна...
Дякую, що Ви ретельно слідкуєте за тим, щоби мені було добре жити.
P.S. Реально приємно, що Ви послухали одну мою пораду та дієте саме так, як було в пораді - тому із великим задоволенням читаю Ваші повідомлення на київській гілці. Там у вас реально получається висловлювати цікаві, розумні і актуальні думки. Там реально за Вас не стидно.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 09:43, всього редагувалось 1 раз.
Послушаем. Он раньше жил недалеко от меня - буквально метров 300 - на последнем этаже дома, которому лет 10. Потом переехал в Аланию. Перед просмотром фильма: я обратил внимание, что появились как-то активно объявления о продаже квартир именно в Алании - которая упоминалась на этой ветке буквально вчера. Я еще не слушал, что говорит Назар, но для себя поясняю так: там еще в 2018 году народу с баблом навешали лапши на уши, что если они купят квартиру, то ЛЕГКО и просто будут ее сдавать не менее, чем за 20 евро в сутки. События коронавируса показали, что мало того, что за 20 евро в сутки можно сдать максимум 5 месяцев в году, а реально меньше - но и трудности с авиаперелетами "замораживают" их и без того хотелки.
P.S. Не ожидал от Мизантропа лжи - Назар на 5-ой минуте говорит, что НЕДВИЖИМОСТЬ НИКАК В ЦЕНЕ НЕ КОЛЕБЛЕТСЯ.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 09:56, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Я еще не слушал, что говорит Назар, но для себя поясняю так: там еще в 2018 году народу с баблом навешали лапши на уши, что если они купят квартиру, то ЛЕГКО и просто будут ее сдавать не менее, чем за 20 евро в сутки. События коронавируса показали, что мало того, что за 20 евро в сутки можно сдать максимум 5 месяцев в году, а реально меньше - но и трудности с авиаперелетами "замораживают" их и без того хотелки.
До речі, екс-доцент купив житло для перепродажу. Може, варто йому зафіксувати збитки, доки вони невеликі?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців