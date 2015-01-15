О, прокинувся знавець всього на світі.
Вас очільник вашої цікавої групи збоченців обманув: Назар на 5-ій хвилині говорить, що нерухомість в ціні ніяк не зрушила з місця.
Так що ваша фраза "Я ТЕЖ ТАК ДУМАЮ" (сказана в оглядовій ямі під гаражем в 15 хвилин пішки від старенької квартири) виглядає дуже смішно.
В церкві б сказали: "Чув дзвін, та не знав, де він..."
Продовжуйте далі вгадувати, навіщо akurt купив собі квартиру.
А взагалі Мизантроп класно Вас підставив. Аплодую Мизантропу.
Цікаво, чи вистачить сірої рідини всередіні голови визначити, навіщо люди купують собі квартири?