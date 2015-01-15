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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 616617618619
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 10:00

О, прокинувся знавець всього на світі. Да, київські студенти йому зараз хабарів не дають - нервується... Сидить без діла: а всім же сказали придумати хоч одну статтю щоби зрадів Скопус....
Пане Франте: Вас очільник вашої цікавої групи збоченців обманув: Назар на 5-ій хвилині говорить, що нерухомість в ціні ніяк не зрушила з місця.
Так що ваша фраза "Я ТЕЖ ТАК ДУМАЮ" (сказана в оглядовій ямі під гаражем в 15 хвилин пішки від старенької квартири під час перелазу в комору під оглядовою ямою для перевірки зіпрілісті залишків долярів) виглядає дуже смішно.
В церкві б сказали: "Чув дзвін, та не знав, де він..."
Продовжуйте далі вгадувати, навіщо akurt купив собі квартиру.
А взагалі Мизантроп класно Вас підставив. Аплодую Мизантропу.

Цікаво, чи вистачить сірої рідини всередіні голови визначити, навіщо люди купують собі квартири?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 11:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Не ожидал от Мизантропа лжи - Назар на 5-ой минуте говорит, что НЕДВИЖИМОСТЬ НИКАК В ЦЕНЕ НЕ КОЛЕБЛЕТСЯ.
5:08 Старість,не дочуваєш?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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