05:05 Старість,не дочувaєш?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:39
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:52
Самое забавное наблюдать, как корчатся в муках два червячка, сидящие в дерьме по шею.
Вот представьте: один червячок, обрезая весь день ветки на дачных участках за Окружной Киева, заработал 100-200 гривен, приходит в магазин купить червячков для рыбалки - ибо кушать хочется, а не растет кокос и рыба не ловится в Кагарлыцком районе Киевской области, где живет, - и ночью начинает шарить по просторам Ютюба, отыскивая новое свежее и главное ТЕПЛОЕ - а то от холода уже вся задница отмерзла - находит репортажи Назара и слушает, грызя семечки.
Сказка! Где-то есть жизнь! Где-то есть тепло! На утро, приготовит удочки и постит это видео не ветке по зарубежной недвижимости. Это я дал ему работу: 5 постов в день - 1 гривна.
Ай, маладца! Ловись рыбка и большая и маленькая: и глистявки и красноперки!
х х х
Про инфляцию: вот только вернулся с рынка:
- дыня - 1 штука - 3 лиры - 12 гривен - на купюру в 5 лир дали две. Так она год назад стоила дороже.
- в принципе я цены даже и не спрашиваю: любые помидоры 3 лиры хоть огромные хоть Черри. Это кило. Так она год назад они стоили дороже.
- картофель молодой 2 кг плюс лук 1 кг - 10 лир (менее 40 гривен).
Нагрузился и пошел...
Сейчас буду жарить на электрогриле Дораду - сегодня упоминали, инфляция, гад... 25 лир - менее 100 гривен кг... Только она стоила 25 лир тогда: когда доллар был и 3,50, и 4,50. А сейчас почти 7...
А парни, голодая, пусть бесятся: веселят неимоверно!
Вот что значит сидеть в дерьме по шею... за гривну в день - план - пять постов - такое забавное пишут. Круче цирка ДюСолей, представление которого я смотрел в Лас Вегасе: на сцене (там выступают на сцене) два голодненьких клоуна. Один - безработный, у другого дела получше: пенсия его и жены капнула на Приват...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:12
Подивлюсь: смажу рибку...
Пан change_pm!
Мизантропа я Вам не віддам - завжди пише на Фінансовому форумі України короткі, але змістовні фінансово-економічні речі, як от:
А ось Франта можете взяти собі наглядачем/дознаватєлєм. Я порахував: саме він вже 17 (сімнадцять) разів визначив точно, що Ви мій клон, 27 (двадцять сім) разів він визначив, що я клон Долярчика, 5 (п"ять) разів - що я клон Faceless - і ще дуже багато здогадок и викриттів - така здатність до пошуків коштує дорого: в позаминулому році і відлітав із Стамбула Турецькими авіалініями в Сан Францисько - в готелі були дуже смачні яблука - я взяв 2 "в дорогу" - але там годували по дорозі так добре, що про яблука й забули.
Що ви думаєте: перед паспортним контролем вже в США зупинила нас офіцер поліції жіночка із собачкою - собачка в сумці жінки ті 2 яблука винюхала, було дуже соромно.
А тут так здатність... така здатність...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 14:52, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:13
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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