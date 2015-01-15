Додано: Чет 28 тра, 2020 17:34

бувши монополістом в певній групі товарів.

Frant написав: Так, пан Акурт - цікавий дописувач.

Рекомендую уважно прочитати його повідомлення з гілки про львівську нерухомість.

Багато чого нового взнаєте про ріелторське ремесло!

з гілки про львівську нерухомість.Багато чого нового взнаєте про ріелторське ремесло!

одне дурніше за інше...

Frant написав: Гроші нам даси? Гроші нам даси?

Ну, приємно згадати: не сидів, склавши руки, не скиглив, працював, реально тримав міні-готель.Не знав, що нероба Франт теє заборонив.А то все пише і пише якісь дурниці... так ще ж забув написати, чому саме Львів - тому що в Любліні з 1992 по 1998 рік тримав фірму, яка постачала товари в Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області,Цікаві були часи: кожна 1000 вкладених доларів приносила за 2 тижня 3000 доларів.Альтернатива: як писав Григорій Сковорода: "Під лежачого Франта і поганенька вода не тече"...Дякую за слова:Дякую за рекомендацію! Супер! Боже правий, ти є на світі: 234 повідомлення Франта містять повідомлення що я мешкаю в Дніпрі, а не у Львові, 123 повідомлення містять повідомлення, що я ізджу в Анталію із Дінпра, а не зі Львова, і ось нарешті -визнав, щомешкав та мешкає у Львові в чому він сам признавася принаймні 1 раз на тиждень, навіть написавши, що вперше оселився у Львові в 1979 (!!!) році нижче Стрийского парку на вулиці Карманського (тоді вона мала іншу назву) в "австрійському" будинку під номером 4, поверх 2, 1-к квартира із газовою піччу (газ), оздобленою кахлями. Будинок цілий і понині...Блін, не знаю, чи можна згадувати місто "Львів" - може то не можна.Всім записати у блокнот: якщо ви у 1987, або в 1997, або в 2007, або в 2017 році виставили свою квартиру на продаж та продали її самі за ті гроші, що хотіли - а отримане- то, що оббирає вдовиць із сиротами на руках.Класно колотится бідолашне! А починав як звичайний невдалий торгаш золотими зливками...Скоро будемо святкувати 10 (десять) років на форумі та 22 000 () повідомлень -Але приємно, що самі дурніші пише на тій гілці, до якої не має НІЯКОГО відношення, піднімаючи її в ТОП форуму.Сподобалося:У четвер не подаю. Прийдете в п"ятницю - дам гривню, як і обіцяв за кожні 5 (п"ять) повідомлень за день.