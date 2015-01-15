05:05 Старість,не дочувaєш?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:39
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:52
Самое забавное наблюдать, как корчатся в муках два специалиста по зарубежной недвижимости.
Прикольно... Умора:
На ветке про КРЖН він теж так думає... На ветке про недвигу в Албании він теж так думає...
На ветке про золотишко в слитках він теж так думає...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 17:11, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:12
Для Petro2004:
При виборі Анталії треба враховувати:
- велике місто із розвинутим транспортним сполученням: сотні маршрутів великих авто, а не жовтих Богданів. Передполата проїзду безконтактна: водій тільки спотсерігає. Переседака 2 (два) рази на протязі 1 години - безкоштовна.
- розвинута мережа медичних закладів - обслуговуваня іноземців за Медичним страхуванням іноземця (вартість на рік приблизно 100 доларів).
- чудові автодороги та третій за величиною аеропорт в Туреччині.
- багато українців - працює Консульство украиїни в Анталії та три українськиї об"єднання різного напрямку.
- суботян українська школа.
- найбільший на Середземноморському узбережжі пляж з вільним доступом.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 17:18, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:13
....
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 28 тра, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:08
Дякую, пан Акурт!
Трохи іншими очима заставили мене подивитися на життя в Анталії.
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:21
Так, пан Акурт - цікавий дописувач.
Рекомендую уважно прочитати його повідомлення з гілки про львівську нерухомість.
Багато чого нового взнаєте про ріелторське ремесло!
"Просто делюсь опытом..."
"
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Або тут:
"думаю, що цей автор - теоретик. Сам ніколи нічого не здавав. Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель (вийшов з бізнесу) і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно."
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Або тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:34
Ну, приємно згадати: не сидів, склавши руки, не скиглив, працював, реально тримав міні-готель.
Не знав, що нероба Франт теє заборонив.
А то все пише і пише якісь дурниці... так ще ж забув написати, чому саме Львів - тому що в Любліні з 1992 по 1998 рік тримав фірму, яка постачала товари в Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області, бувши монополістом в певній групі товарів.
Цікаві були часи: кожна 1000 вкладених доларів приносила за 2 тижня 3000 доларів.
Альтернатива: як писав Григорій Сковорода: "Під лежачого Франта і поганенька вода не тече"...
Дякую за слова:
Дякую за рекомендацію! Супер! Боже правий, ти є на світі: 234 повідомлення Франта містять повідомлення що я мешкаю в Дніпрі, а не у Львові, 123 повідомлення містять повідомлення, що я ізджу в Анталію із Дінпра, а не зі Львова, і ось нарешті - Є БОГ НА СВІТІ!!! визнав, що akurt мешкав та мешкає у Львові в чому він сам признавася принаймні 1 раз на тиждень, навіть написавши, що вперше оселився у Львові в 1979 (!!!) році нижче Стрийского парку на вулиці Карманського (тоді вона мала іншу назву) в "австрійському" будинку під номером 4, поверх 2, 1-к квартира із газовою піччу (газ), оздобленою кахлями. Будинок цілий і понині...
Блін, не знаю, чи можна згадувати місто "Львів" - може то не можна. НачаЛник Франт може не дозволяв!
Всім записати у блокнот: якщо ви у 1987, або в 1997, або в 2007, або в 2017 році виставили свою квартиру на продаж та продали її самі за ті гроші, що хотіли - а отримане ВДАЛО вклали далі - то ви - злобний жадібний ріелтор, що оббирає вдовиць із сиротами на руках.
Франт все знає! Бережіться!
Класно колотится бідолашне! А починав як звичайний невдалий торгаш золотими зливками...
Скоро будемо святкувати 10 (десять) років на форумі та 22 000 (двадцять дві тисячі) повідомлень - одне дурніше за інше...
Але приємно, що самі дурніші пише на тій гілці, до якої не має НІЯКОГО відношення, піднімаючи її в ТОП форуму.
Сподобалося:
У четвер не подаю. Прийдете в п"ятницю - дам гривню, як і обіцяв за кожні 5 (п"ять) повідомлень за день.
Зараз переглядають цей форум: akurt, investorkiev, Хомякоид і 5 гостей
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