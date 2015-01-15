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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 616617618619
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:39

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Не ожидал от Мизантропа лжи - Назар на 5-ой минуте говорит, что НЕДВИЖИМОСТЬ НИКАК В ЦЕНЕ НЕ КОЛЕБЛЕТСЯ.
5:08 Старість,не дочуваєш?

05:05 Старість,не дочувaєш?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:52

Самое забавное наблюдать, как корчатся в муках два специалиста по зарубежной недвижимости.
Прикольно... Умора:
  Frant написав:Я теж так думаю.

На ветке про КРЖН він теж так думає... На ветке про недвигу в Албании він теж так думає...
На ветке про золотишко в слитках він теж так думає...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 17:11, всього редагувалось 3 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:12

Для Petro2004:
При виборі Анталії треба враховувати:
- велике місто із розвинутим транспортним сполученням: сотні маршрутів великих авто, а не жовтих Богданів. Передполата проїзду безконтактна: водій тільки спотсерігає. Переседака 2 (два) рази на протязі 1 години - безкоштовна.
- розвинута мережа медичних закладів - обслуговуваня іноземців за Медичним страхуванням іноземця (вартість на рік приблизно 100 доларів).
- чудові автодороги та третій за величиною аеропорт в Туреччині.
- багато українців - працює Консульство украиїни в Анталії та три українськиї об"єднання різного напрямку.
- суботян українська школа.
- найбільший на Середземноморському узбережжі пляж з вільним доступом.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 17:18, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:13

....
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 28 тра, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:08

Дякую, пан Акурт!
Трохи іншими очима заставили мене подивитися на життя в Анталії.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:21

  Petro2004 написав:Дякую, пан Акурт!
Трохи іншими очима заставили мене подивитися на життя в Анталії.

Так, пан Акурт - цікавий дописувач.
Рекомендую уважно прочитати його повідомлення з гілки про львівську нерухомість.
Багато чого нового взнаєте про ріелторське ремесло!

"Просто делюсь опытом..."

  akurt написав:у, не каждая квартира легко и просто сдается в аренду...
Надо знать места...
Моя статистика:
- выставил однушку 20 апреля 2017
"

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Або тут:
"думаю, що цей автор - теоретик. Сам ніколи нічого не здавав. Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель (вийшов з бізнесу) і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно."

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Або тут:
  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 17:34

Ну, приємно згадати: не сидів, склавши руки, не скиглив, працював, реально тримав міні-готель.
Не знав, що нероба Франт теє заборонив.
А то все пише і пише якісь дурниці... так ще ж забув написати, чому саме Львів - тому що в Любліні з 1992 по 1998 рік тримав фірму, яка постачала товари в Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області, бувши монополістом в певній групі товарів.
Цікаві були часи: кожна 1000 вкладених доларів приносила за 2 тижня 3000 доларів.
Альтернатива: як писав Григорій Сковорода: "Під лежачого Франта і поганенька вода не тече"...

Дякую за слова:
  Frant написав:Так, пан Акурт - цікавий дописувач.
Рекомендую уважно прочитати його повідомлення з гілки про львівську нерухомість.
Багато чого нового взнаєте про ріелторське ремесло!

Дякую за рекомендацію! Супер! Боже правий, ти є на світі: 234 повідомлення Франта містять повідомлення що я мешкаю в Дніпрі, а не у Львові, 123 повідомлення містять повідомлення, що я ізджу в Анталію із Дінпра, а не зі Львова, і ось нарешті - Є БОГ НА СВІТІ!!! визнав, що akurt мешкав та мешкає у Львові в чому він сам признавася принаймні 1 раз на тиждень, навіть написавши, що вперше оселився у Львові в 1979 (!!!) році нижче Стрийского парку на вулиці Карманського (тоді вона мала іншу назву) в "австрійському" будинку під номером 4, поверх 2, 1-к квартира із газовою піччу (газ), оздобленою кахлями. Будинок цілий і понині...
Блін, не знаю, чи можна згадувати місто "Львів" - може то не можна. НачаЛник Франт може не дозволяв!
Всім записати у блокнот: якщо ви у 1987, або в 1997, або в 2007, або в 2017 році виставили свою квартиру на продаж та продали її самі за ті гроші, що хотіли - а отримане ВДАЛО вклали далі - то ви - злобний жадібний ріелтор, що оббирає вдовиць із сиротами на руках.
Франт все знає! Бережіться!
Класно колотится бідолашне! А починав як звичайний невдалий торгаш золотими зливками...
Скоро будемо святкувати 10 (десять) років на форумі та 22 000 (двадцять дві тисячі) повідомлень - одне дурніше за інше...
Але приємно, що самі дурніші пише на тій гілці, до якої не має НІЯКОГО відношення, піднімаючи її в ТОП форуму.
Сподобалося:
  Frant написав:Гроші нам даси?

У четвер не подаю. Прийдете в п"ятницю - дам гривню, як і обіцяв за кожні 5 (п"ять) повідомлень за день.
akurt
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