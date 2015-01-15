Додано: Чет 28 тра, 2020 17:34

Frant написав: Так, пан Акурт - цікавий дописувач.

Рекомендую уважно прочитати його повідомлення з гілки про львівську нерухомість.

Багато чого нового взнаєте про ріелторське ремесло!

з гілки про львівську нерухомість.Багато чого нового взнаєте про ріелторське ремесло!

одне дурніше за інше...

Frant написав: Гроші нам даси? Гроші нам даси?

Вніманіє! Вніманіє!Начінаєтся вініманіє!- наполегливо працюючи - знайшов докази найжорсткіших злочинів проти людства, здійснені'oм, про які самже й признався:- чєтвертованіє новонароджених...- заробляння грошей...- тримання міні-готелю...- споживання гнилого йогурта...- смакування гнилоподібної риби...- тайная робота підзємним ріелтором... із продажею в 1977 чи в 20007 году своєї квартирі у Львові.- таємні наміри жити в своїй квартирі, купленою - безумовно - із метою продажу!Всім втягнути голови у плечі: і вам буде! А не треба було працювати!постарався для людства!Нє прошлі даром 21 345 постов трудягиа, з яких 2 542 поста на цій гілці - все - з метою розкриття злочинів!присісти і боятися!- присісти і боятися!- присісти і боятися! Всім зареєстрованим на форумі - присісти і боятися! Возмєздіє прийшло!Як писав Григорій Сковорода: "Під лежачого Франта і поганенька вода не тече"...х х хДякую за слова:Дякую за рекомендацію!Всім записати у блокнот: якщо ви у 1987, або в 1997, або в 2007, або в 2017, або в 2027, або в 2127 році виставите свою квартиру на продаж та продали/продасте її самі за ті гроші, що хотіли - а отримане- то, що оббирає вдовиць із сиротами на руках.Класно колотится бідолашне! А починав у 2011 як звичайний невдалий торгаш золотими зливками...Скоро будемо святкувати 10 (десять) років на форумі та 22 000 () повідомлень -Але приємно, що самі дурніші пише на тій гілці, до якої не має НІЯКОГО відношення, піднімаючи її в ТОП форуму.Сподобалося:У четвер не подаю. Прийдете в п"ятницю - дам гривню, як і обіцяв за кожні 5 (п"ять) повідомлень за день.