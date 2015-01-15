05:05 Старість,не дочувaєш?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:39
Додано: Чет 28 тра, 2020 13:52
Самое забавное наблюдать, как корчатся в муках два специалиста по зарубежной недвижимости.
Прикольно... Умора:
На ветке про КРЖН він теж так думає... На ветке про недвигу в Албании він теж так думає...
На ветке про золотишко в слитках він теж так думає...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 17:11, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:12
Для Petro2004:
При виборі Анталії треба враховувати:
- велике місто із розвинутим транспортним сполученням: сотні маршрутів великих авто, а не жовтих Богданів. Передполата проїзду безконтактна: водій тільки спотсерігає. Переседака 2 (два) рази на протязі 1 години - безкоштовна.
- розвинута мережа медичних закладів - обслуговуваня іноземців за Медичним страхуванням іноземця (вартість на рік приблизно 100 доларів).
- чудові автодороги та третій за величиною аеропорт в Туреччині.
- багато українців - працює Консульство украиїни в Анталії та три українськиї об"єднання різного напрямку.
- суботян українська школа.
- найбільший на Середземноморському узбережжі пляж з вільним доступом.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 17:18, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:13
....
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 28 тра, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:08
Дякую, пан Акурт!
Трохи іншими очима заставили мене подивитися на життя в Анталії.
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:21
Так, пан Акурт - цікавий дописувач.
Рекомендую уважно прочитати його повідомлення з гілки про львівську нерухомість.
Багато чого нового взнаєте про ріелторське ремесло!
"Просто делюсь опытом..."
"
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Або тут:
"думаю, що цей автор - теоретик. Сам ніколи нічого не здавав. Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель (вийшов з бізнесу) і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно."
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Або тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 28 тра, 2020 17:34
Вніманіє! Вніманіє!
Начінаєтся вініманіє!
Frant - наполегливо працюючи - знайшов докази найжорсткіших злочинів проти людства, здійснені akurt'oм, про які сам akurt же й признався:
- чєтвертованіє новонароджених...
- заробляння грошей...
- тримання міні-готелю...
- споживання гнилого йогурта...
- смакування гнилоподібної риби...
- тайная робота підзємним ріелтором... із продажею в 1977 чи в 20007 году своєї квартирі у Львові.
- таємні наміри жити в своїй квартирі, купленою - безумовно - із метою продажу!
Всім втягнути голови у плечі: і вам буде! А не треба було працювати!
Нарешті найвеличнішого злодія проти людства розкрито! Франт постарався для людства!
Нє прошлі даром 21 345 постов трудяги Франта, з яких 2 542 поста на цій гілці - все - з метою розкриття злочинів!
Козаку-характернику присісти і боятися! Vlad442 - присісти і боятися! investrokyiv - присісти і боятися! Всім зареєстрованим на форумі - присісти і боятися! Возмєздіє прийшло!
Як писав Григорій Сковорода: "Під лежачого Франта і поганенька вода не тече"...
х х х
Дякую за слова:
Дякую за рекомендацію!
Всім записати у блокнот: якщо ви у 1987, або в 1997, або в 2007, або в 2017, або в 2027, або в 2127 році виставите свою квартиру на продаж та продали/продасте її самі за ті гроші, що хотіли - а отримане ВДАЛО вклали/вкладете далі - то ви - злобний жадібний ріелтор, що оббирає вдовиць із сиротами на руках.
Франт все знає! Бережіться!
Класно колотится бідолашне! А починав у 2011 як звичайний невдалий торгаш золотими зливками...
Скоро будемо святкувати 10 (десять) років на форумі та 22 000 (двадцять дві тисячі) повідомлень - одне дурніше за інше...
Але приємно, що самі дурніші пише на тій гілці, до якої не має НІЯКОГО відношення, піднімаючи її в ТОП форуму.
Сподобалося:
У четвер не подаю. Прийдете в п"ятницю - дам гривню, як і обіцяв за кожні 5 (п"ять) повідомлень за день.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:59
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
мне кажется мы теряем старика,с ним что-то нервное
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:02
Шо там - проел уже пенсию свою и жены, пришедшую в Приват? Голодаешь? А выловленная рыба? Не ловится?
Субсидию тоже проел? Злишься? Нервничаешь? Переживаешь за лепшего друга?
Кэшбек на Альфа-банк - там вроде 7 гривен капнуло - тоже проел?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
переставай бухать,мы с муркой молоды,пенсы родители.Про аппетит в подписи,с психикой порядок,в Киеве дождь.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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