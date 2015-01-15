Деревья за Окружной пенсам сегодня не обрезал? Остался без 100 гривен?
Печалька...
Не переживай - умного человека завсегда видно:
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Додано: Чет 28 тра, 2020 19:05
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:10
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
бредишь,Альфа набивается по 8 операций в первых числах и на полку.Юзается Сима с ВІN 423297.Речную рыбу ем только язя,судака(март и августа-сентябрь соответственно,сетки сыплю 70 в ночь,утром фуфайка на мотор и подъём улова,иногда с багром на сома.Рекорд 76кг в 2011-м)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 28 тра, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:13
А что это ты свою жену "муркой" начал называть - раньше всегда - вымаливая кешбек и переводя ее пенсию в Альфу называл нежно "моя старуха".
Вторая что-ли? Первая выгнала? Блин, 50 (пятьдесят) лет жизни в Киеве - коту под хвост...
Теперь с муркой мурлыкать...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:14
akurt старой мать называю,ты снова путаешь,мне нет 50,и 45)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 28 тра, 2020 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:17
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:19
akurt Не думай об этом,науке это не известно,пора тушить мангал))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:29
akurt Я сам себе не верю.
С причала рыбачил опоссум Андрей,
и лапой он бил по воде.
Андрей доставал из воды окуней
и бил их башкой по земле.
Выбрасывал сразу он окуней,
на них ему было плевать.
Рыбой вообще не питался Андрей,
он просто любил убивать...
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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