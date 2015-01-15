Додано: Чет 28 тра, 2020 19:10

бредишь,Альфа набивается по 8 операций в первых числах и на полку.Юзается Сима с ВІN 423297.Речную рыбу ем только язя,судака(март и августа-сентябрь соответственно,сетки сыплю 70 в ночь,утром фуфайка на мотор и подъём улова,иногда с багром на сома.Рекорд 76кг в 2011-м)

Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 28 тра, 2020 19:14, всього редагувалось 1 раз.

Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня