10 постов накатал Мизантроп за день на этой ветке!
Рыба, мангал, Назар, стихи...
Человечище! Большого ума человек!
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Начислил 2 (две) гривны!
МО_ЛО_ДЕЦ!
Мизантрóп написав:
Повторю,нас рать,нас не запугать и не остановить уже. Не 96,а 36 строк:
На світ, ніби вічне прокляття,
з північних лісів та болот,
із п’яного чаду зачаття
зродився жахливий народ.
Розсілись, як мухи, повсюди
на шостій частині землі
брехливі і заздрісні люди.
А звуться вони – москалі.
Мов звірі, не знають законів,
із лісу живуть (не з полів)
дикунськії зграї мільйонів
потворних бридких москалів.
Свій хліб здобувають злодійством,
кохаються, наче кролі.
В них п’янка – освячене дійство.
Горілка – це Бог москалів.
В них старість не знає поваги,
із купою матірних слів
з’являються в гості ватаги
непроханих зайд-москалів.
Даремно пшениця зростає
на зрошеній потом ріллі –
не встигнеш зібрати врожаю,
як вкрадуть його москалі.
Зібралась сім’я вечеряти,
парують миски на столі.
А вийдеш на хвильку із хати –
за ним вже сидять москалі.
В нас м’ясо пропало в обідах,
ми стали нервові та злі.
А винні у всіх наших бідах,
ви знаєте хто – москалі.
Щоб в сонці купалися квіти,
щоб травами вкрилась земля,
не треба багато робити –
ти просто заакурть москаля!