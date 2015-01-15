Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Yes! 10 постов накатал Мизантроп за день на этой ветке! Рыба, мангал, Назар, стихи... Человечище! Большого ума человек! Благодаря ему количество просмотров ветки сегодня превысило 730 000 !!!!!!! Как я и обещал - за каждые 5 (пять) постов на этой ветке - 1 гривна! Начислил 2 (две) гривны! МО_ЛО_ДЕЦ!
Мизантрóп написав:
akurt написав:Ты начал писать тут в сентябре 2018 со стихов в 96 строчек - не забыл? Закончи стихами и не позорь сам себя, ОК? Останется какое-то уважение к как бы умному человеку.
Повторю,нас рать,нас не запугать и не остановить уже. Не 96,а 36 строк:
На світ, ніби вічне прокляття, з північних лісів та болот, із п’яного чаду зачаття зродився жахливий народ.
Розсілись, як мухи, повсюди на шостій частині землі брехливі і заздрісні люди. А звуться вони – москалі.
Мов звірі, не знають законів, із лісу живуть (не з полів) дикунськії зграї мільйонів потворних бридких москалів.
Свій хліб здобувають злодійством, кохаються, наче кролі. В них п’янка – освячене дійство. Горілка – це Бог москалів.
В них старість не знає поваги, із купою матірних слів з’являються в гості ватаги непроханих зайд-москалів.
Даремно пшениця зростає на зрошеній потом ріллі – не встигнеш зібрати врожаю, як вкрадуть його москалі.
Зібралась сім’я вечеряти, парують миски на столі. А вийдеш на хвильку із хати – за ним вже сидять москалі.
В нас м’ясо пропало в обідах, ми стали нервові та злі. А винні у всіх наших бідах, ви знаєте хто – москалі.
Щоб в сонці купалися квіти, щоб травами вкрилась земля, не треба багато робити – ти просто заакурть москаля!
akurt написав:Yes! 10 постов накаталМизантроп за день на этой ветке! Рыба, мангал, Назар, стихи...
Я прочитав, що він накакав. В принципі так і було
akurt написав:Человечище! Большого ума человек! Благодаря ему количество просмотров ветки сегодня превысило 730 000 !!!!!!!
Ще треба, щоб флай з понаехом відмітились, і все, фул хаус
Я легко доказал тем, кто занимается раскруткой сайтов: достаточно держать на ветке 2 - максимум 3 stupid clown - и миллионы просмотров обеспечены. change_pm! Пока stupid clown писал стихи - я заработал 510$. Ha-ha...
San1t написав:Возможно кому будет интересно из посетителей этой ветки. Сейчас компания Pegasus предлагает билеты в Турцию на осень-зиму по 57 евро туда-обратно. Супер дёшево, на мой взгляд.
Цены реально шикарные. Я хотел написать тоже - но специально молчал, не хотел спугнуть психов. Это примерно как наркоманов - после ширки они становятся ужасно умными. Причем я с одним наркоманом разговаривал: "А вот в чём ты типа умный?" Он подумал и сказал: "Я вот не знаю в чём именно - в астрономии, рыбе язь или в космонавтике, но я реально ощущаю, что я невероятно умный. Вот реально не знаю в чем - но ОЧЕНЬ умный" Ну вот вам пример: Мизантроп... Полный беспросветный (слово удалено).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Шо, дурашка, просидел задницу? А я и собаку выгулял, и денежку заработал и прогулялся к морю... И форумчанам всесторонне показал клоуна! Научишься ставить пробелы между словами - увеличу таксу за 5 постов до 1 гривны 50 копеек. Хоть голодать перестанешь...
Акурт, не кормите троллей, им только того и надо. Вы же умный человек и понимаете, что зависть присуща всем. Успешным завидуют. Кто-то хочет к ним дотянуться, а кто-то хочешь их опустить до или ниже своего уровня (второй вариант значительно проще). Не давайте пищу троллям и их попустит))