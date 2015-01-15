RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 619620621622>
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:08

Yes!
10 постов накатал Мизантроп за день на этой ветке!
Рыба, мангал, Назар, стихи...
Человечище! Большого ума человек!
Благодаря ему количество просмотров ветки сегодня превысило 730 000 !!!!!!!
Как я и обещал - за каждые 5 (пять) постов на этой ветке - 1 гривна!
Начислил 2 (две) гривны!
МО_ЛО_ДЕЦ!
  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Ты начал писать тут в сентябре 2018 со стихов в 96 строчек - не забыл?
Закончи стихами и не позорь сам себя, ОК?
Останется какое-то уважение к как бы умному человеку.

Повторю,нас рать,нас не запугать и не остановить уже. Не 96,а 36 строк:

На світ, ніби вічне прокляття,
з північних лісів та болот,
із п’яного чаду зачаття
зродився жахливий народ.

Розсілись, як мухи, повсюди
на шостій частині землі
брехливі і заздрісні люди.
А звуться вони – москалі.

Мов звірі, не знають законів,
із лісу живуть (не з полів)
дикунськії зграї мільйонів
потворних бридких москалів.

Свій хліб здобувають злодійством,
кохаються, наче кролі.
В них п’янка – освячене дійство.
Горілка – це Бог москалів.

В них старість не знає поваги,
із купою матірних слів
з’являються в гості ватаги
непроханих зайд-москалів.

Даремно пшениця зростає
на зрошеній потом ріллі –
не встигнеш зібрати врожаю,
як вкрадуть його москалі.

Зібралась сім’я вечеряти,
парують миски на столі.
А вийдеш на хвильку із хати –
за ним вже сидять москалі.

В нас м’ясо пропало в обідах,
ми стали нервові та злі.
А винні у всіх наших бідах,
ви знаєте хто – москалі.

Щоб в сонці купалися квіти,
щоб травами вкрилась земля,
не треба багато робити –
ти просто заакурть москаля!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Как я и обещал - за каждые 5 (пять) постов на этой ветке - 1 гривна!
Начислил 2 (две) гривны!
а за конспирацию,фельдмаршал?
https://www.youtube.com/watch?v=0Ng3mjKYYlc
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4254
З нами з: 03.12.14
Подякував: 575 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Возможно кому будет интересно из посетителей этой ветки. Сейчас компания Pegasus предлагает билеты в Турцию на осень-зиму по 57 евро туда-обратно.
Супер дёшево, на мой взгляд.
San1t
 
Повідомлень: 24
З нами з: 24.02.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 20:53

  akurt написав:Yes!
10 постов накатал Мизантроп за день на этой ветке!
Рыба, мангал, Назар, стихи...

Я прочитав, що він накакав. В принципі так і було :lol:
  akurt написав:Человечище! Большого ума человек!
Благодаря ему количество просмотров ветки сегодня превысило 730 000 !!!!!!!

Ще треба, щоб флай з понаехом відмітились, і все, фул хаус 8)
change_pm
 
Повідомлень: 1344
З нами з: 03.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:41

  change_pm написав:
  akurt написав:Yes!
10 постов накатал Мизантроп за день на этой ветке!
Рыба, мангал, Назар, стихи...

Я прочитав, що він накакав. В принципі так і було :lol:
  akurt написав:Человечище! Большого ума человек!
Благодаря ему количество просмотров ветки сегодня превысило 730 000 !!!!!!!

Ще треба, щоб флай з понаехом відмітились, і все, фул хаус 8)


Я легко доказал тем, кто занимается раскруткой сайтов: достаточно держать на ветке 2 - максимум 3 stupid clown - и миллионы просмотров обеспечены.
change_pm!
Пока stupid clown писал стихи - я заработал 510$.
Ha-ha...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Пока stupid clown писал стихи - я заработал 510$.
Ha-ha...
полтора года $510. Мало.Хі Хі©
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4254
З нами з: 03.12.14
Подякував: 575 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:49

  San1t написав:Возможно кому будет интересно из посетителей этой ветки. Сейчас компания Pegasus предлагает билеты в Турцию на осень-зиму по 57 евро туда-обратно.
Супер дёшево, на мой взгляд.


Цены реально шикарные.
Я хотел написать тоже - но специально молчал, не хотел спугнуть психов.
Это примерно как наркоманов - после ширки они становятся ужасно умными.
Причем я с одним наркоманом разговаривал: "А вот в чём ты типа умный?"
Он подумал и сказал: "Я вот не знаю в чём именно - в астрономии, рыбе язь или в космонавтике, но я реально ощущаю, что я невероятно умный. Вот реально не знаю в чем - но ОЧЕНЬ умный"
Ну вот вам пример: Мизантроп... Полный беспросветный (слово удалено).Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Чет 28 тра, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:51

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Старик подгорает,потеряем так,нужен отдых)
Выложи свои беспросветные ЛС,там диагноз сразу ясен
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4254
З нами з: 03.12.14
Подякував: 575 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 21:55

Шо, дурашка, просидел задницу?
А я и собаку выгулял, и денежку заработал и прогулялся к морю...
И форумчанам всесторонне показал клоуна!
Зображення
Научишься ставить пробелы между словами - увеличу таксу за 5 постов до 1 гривны 50 копеек.
Хоть голодать перестанешь...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1039 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, не кормите троллей, им только того и надо. Вы же умный человек и понимаете, что зависть присуща всем. Успешным завидуют. Кто-то хочет к ним дотянуться, а кто-то хочешь их опустить до или ниже своего уровня (второй вариант значительно проще).
Не давайте пищу троллям и их попустит))
San1t
 
Повідомлень: 24
З нами з: 24.02.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 619620621622>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 511, 512, 513
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5123 547899
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 19:24
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 76, 77, 78
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
774 86869
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 12:59
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 21, 22, 23
tobias » Чет 15 січ, 2015 15:36
221 79482
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron