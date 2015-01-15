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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:11

Мне сегодня хотелось надавать по ушам крепко флудеру.
Реально я повеселился. Отлично!

х х х

С 1 июня сняты все ограничения в Турции - сегодня выступил президент - сезон открывается с 1 июня с некоторыми ограничениями для детей до 18 лет.
С понедельника открыты все пляжи, все рестораны, все кафе, возобновляются все автоперевозки, сняты все ограничения по перемещению между провинциями.
На воскресенье веселой компанией едем на каскад водопадов - вода падает с высоты 65 м и 75 м - у подножия водопадов отличные озера для плавания. Это 70 км от Анталии.
Я там был прошлую пятницу - купались и веселились, теперь поедем тремя авто.
Сегодня в Анталии +26, вода в море +23. Ночью обещают освежающий дождик.
Прошлая пятница - это как раз как калированные флудеры писали, что я "сижу в четырех стенах"... Мне жалко киевлян - это ж вот те чуды-юды ходят по одним улицам, живут НЕ ДАЙ БОГ в одних подъездах с нормальными людьми...
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akurt
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  #<1 ... 619620621622
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