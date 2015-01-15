Реально я повеселился. Отлично!
х х х
С 1 июня сняты все ограничения в Турции - сегодня выступил президент - сезон открывается с 1 июня с некоторыми ограничениями для детей до 18 лет.
С понедельника открыты все пляжи, все рестораны, все кафе, возобновляются все автоперевозки, сняты все ограничения по перемещению между провинциями.
На воскресенье веселой компанией едем на каскад водопадов - вода падает с высоты 65 м и 75 м - у подножия водопадов отличные озера для плавания. Это 70 км от Анталии.
Я там был прошлую пятницу - купались и веселились, теперь поедем тремя авто.
Сегодня в Анталии +26, вода в море +23. Ночью обещают освежающий дождик.
Прошлая пятница - это как раз как калированные флудеры писали, что я "сижу в четырех стенах"... Мне жалко киевлян - это ж вот те чуды-юды ходят по одним улицам, живут НЕ ДАЙ БОГ в одних подъездах с нормальными людьми...