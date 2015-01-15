Додано: Чет 28 тра, 2020 22:11

Мне сегодня хотелось надавать по ушам крепко флудеру.Реально я повеселился. Отлично!х х хС 1 июня сняты все ограничения в Турции - сегодня выступил президент - сезон открывается с 1 июня с некоторыми ограничениями для детей до 18 лет.С понедельника открыты все пляжи, все рестораны, все кафе, возобновляются все автоперевозки, сняты все ограничения по перемещению между провинциями.На воскресенье веселой компанией едем на каскад водопадов - вода падает с высоты 65 м и 75 м - у подножия водопадов отличные озера для плавания. Это 70 км от Анталии.Я там был прошлую пятницу - купались и веселились, теперь поедем тремя авто.Сегодня в Анталии +26, вода в море +23. Ночью обещают освежающий дождик.Прошлая пятница - это как раз как калированные флудеры писали, что я "сижу в четырех стенах"... Мне жалко киевлян - это ж вот те чуды-юды ходят по одним улицам, живут НЕ ДАЙ БОГ в одних подъездах с нормальными людьми...