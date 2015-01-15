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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:11
С 1 июня сняты все ограничения в Турции - сегодня выступил президент - сезон открывается с 1 июня с некоторыми ограничениями для детей до 18 лет.
С понедельника открыты все пляжи, все рестораны, все кафе, возобновляются все автоперевозки, сняты все ограничения по перемещению между провинциями.
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akurt
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:10
Хотелось бы, чтобы Турецкая республика нам помогла еще сильнее!
Именно эти дроны Турция - единственная из стран мира - согласилась продать Украине.
Крайне успешную операцию турция провела в Лививи - уничтожены более 200 боевиков Вагнера и три установки "Панцырь"...
P.S. ... к тексту и видеоряду имел некоторое прямое отношение.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 29 тра, 2020 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:14
akurt написав:
к тексту и видеоряду имел некоторое прямое отношение.
Ми не сумніваємось, що відомий пан підробляє всюди, де може - і в відеорекламі, і на advego.com. Пенсіонер, має купу вільного часу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:30
Это не для дураков. Кстати, все никак не зайду на рекламируемый Франтом сайт хоть глянуть, где же я бабло зарабатываю.
Забавный клоун реально. Горжусь, что я его прикормил.
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akurt
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