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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:11

С 1 июня сняты все ограничения в Турции - сегодня выступил президент - сезон открывается с 1 июня с некоторыми ограничениями для детей до 18 лет.
С понедельника открыты все пляжи, все рестораны, все кафе, возобновляются все автоперевозки, сняты все ограничения по перемещению между провинциями.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:10

Хотелось бы, чтобы Турецкая республика нам помогла еще сильнее!
Именно эти дроны Турция - единственная из стран мира - согласилась продать Украине.
Крайне успешную операцию турция провела в Лививи - уничтожены более 200 боевиков Вагнера и три установки "Панцырь"...

P.S. ... к тексту и видеоряду имел некоторое прямое отношение.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 тра, 2020 10:54, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:14

  akurt написав:к тексту и видеоряду имел некоторое прямое отношение.

Ми не сумніваємось, що відомий пан підробляє всюди, де може - і в відеорекламі, і на advego.com. Пенсіонер, має купу вільного часу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:30

Это не для дураков. Кстати, все никак не зайду на рекламируемый Франтом сайт хоть глянуть, где же я бабло зарабатываю.
Забавный клоун реально. Горжусь, что я его прикормил.
akurt
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  #<1 ... 617618619620
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