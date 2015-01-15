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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:11
С 1 июня сняты все ограничения в Турции - сегодня выступил президент - сезон открывается с 1 июня с некоторыми ограничениями для детей до 18 лет.
С понедельника открыты все пляжи, все рестораны, все кафе, возобновляются все автоперевозки, сняты все ограничения по перемещению между провинциями.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:10
Хотелось бы, чтобы Турецкая республика нам помогла еще сильнее!
Именно эти дроны Турция - единственная из стран мира - согласилась продать Украине.
Крайне успешную операцию Турция провела в Ливии - уничтожены более 200 боевиков Вагнера и три установки "Панцирь"... Слово "Akinci" - переводится как "рейдер" (это не то, что в Украине подразумевается - это "Военный корабль, ведущий на морских путях сообщения самостоятельные операции по уничтожению транспортных, торговых судов противника"
P.S. ... к тексту и видеоряду имел некоторое прямое отношение.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 29 тра, 2020 11:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:52
СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИРЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ
(итоги мая)
1 доллар - 6,82 лиры. 1 доллар - 26,92 гривны. 1 лира= 26,92/6,82=3,95 гривны.
- Квартплата - 100 лир или 395 гривен.
- Электроэнергия - потреблено 132,2 кВтчас на сумму в 93,80 лиры или 370,50 гривны.
- Водоснабжение и водоотведение - потреблено 7 куб. м воды - подача 3 лиры с копейками, водоотведение 1 лира с копейками - всего на сумму 30 лир или 118,50 гривен.
Всего затраты: 884 гривны или 33$
Всего расходов за месяц на семью из двух человек - 420$.
Других расходов не было.
На 14 июня назначено собрание жильцов дома. Представлен проект расходов на 2020/2021 годы.
Предлагается повысить квартплату до 120 лир - так как возрастают расходы на содержание плавательного бассейна. Я эти расчеты изучил (проект представлен всем жильцам) поддержал Председателя ОСББ. Другие жильцы - частично нет. Не соглашаются на повышение квартплаты с 100 лир до 120 лир в месяц.
В смете расходов на сумму в 25 920 лир на 1 год (платят 18 квартир) предусмотрены зарплаты:
- Председатель ОСББ - 0 (нуль)
- Работник по уборке дома - 600х12=7200 лир.
- доплата работнику на 4 месяца работы плавательного бассейна 450х4=1800 лир.
- зарплата электрика за год - 5000 лир.
Остальное расходные материалы (самое дорогое - "химия для бассейна" - 2000 лир), комплектующие, оплата воды для бассейна и полива, оплата электроэнергии, содержание системы видеомониторинга, покос газонов, зеленые насаждения и другие расходные материалы).
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