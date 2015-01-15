Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:52

СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИРЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ

(итоги мая)



1 доллар - 6,82 лиры. 1 доллар - 26,92 гривны. 1 лира= 26,92/6,82=3,95 гривны.

- Квартплата - 100 лир или 395 гривен.

- Электроэнергия - потреблено 132,2 кВтчас на сумму в 93,80 лиры или 370,50 гривны.

- Водоснабжение и водоотведение - потреблено 7 куб. м воды - подача 3 лиры с копейками, водоотведение 1 лира с копейками - всего на сумму 30 лир или 118,50 гривен.

Всего затраты: 884 гривны или 33$



Всего расходов за месяц на семью из двух человек - 420$.

Других расходов не было.



На 14 июня назначено собрание жильцов дома. Представлен проект расходов на 2020/2021 годы.

Предлагается повысить квартплату до 120 лир - так как возрастают расходы на содержание плавательного бассейна. Я эти расчеты изучил (проект представлен всем жильцам) поддержал Председателя ОСББ. Другие жильцы - частично нет. Не соглашаются на повышение квартплаты с 100 лир до 120 лир в месяц.

В смете расходов на сумму в 25 920 лир на 1 год (платят 18 квартир) предусмотрены зарплаты:

- Председатель ОСББ - 0 (нуль)

- Работник по уборке дома - 600х12=7200 лир.

- доплата работнику на 4 месяца работы плавательного бассейна 450х4=1800 лир.

- зарплата электрика за год - 5000 лир.

Остальное расходные материалы (самое дорогое - "химия для бассейна" - 2000 лир), комплектующие, оплата воды для бассейна и полива, оплата электроэнергии, содержание системы видеомониторинга, покос газонов, зеленые насаждения и другие расходные материалы).