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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:11

С 1 июня сняты все ограничения в Турции - сегодня выступил президент - сезон открывается с 1 июня с некоторыми ограничениями для детей до 18 лет.
С понедельника открыты все пляжи, все рестораны, все кафе, возобновляются все автоперевозки, сняты все ограничения по перемещению между провинциями.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:10

СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИРЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ
(итоги мая)

1 доллар - 6,82 лиры. 1 доллар - 26,92 гривны. 1 лира= 26,92/6,82=3,95 гривны.
- Квартплата - 100 лир или 395 гривен.
- Электроэнергия - потреблено 132,2 кВтчас на сумму в 93,80 лиры или 370,50 гривны.
- Водоснабжение и водоотведение - потреблено 7 куб. м воды - подача 3 лиры с копейками, водоотведение 1 лира с копейками - всего с НДС - на сумму 30 лир или 118,50 гривен.
Всего затраты: 884 гривны или 33$

Всего расходов за месяц на семью из двух человек - 420$.
Других расходов не было.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 тра, 2020 11:03, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:08

akurt
Акурт, а есть плата типа"содержание придомовой территории"?
за чей счет (или из какого источника) оплачиваются услуги:
подготовить и ухаживать за бассейном
уборка территории
уход за растениями
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:26

А вот это все входит в квартплату.
Вот мне наш Председатель ОСББ прислал Проект сметы расходов на 2020/2021 год.
Зображення
Зображення

Попытаюсь расшифровать/перевести:
- пункты 1-3 касаются одного наемного работника (мужчина) его зарплата и материалы для уборки (влажная уборка через день с пылесосом и протиранием ручек дверей и стен лифта. Стены лифта из нержавейки). 4 месяца в году он получает доплату за обслуживание бассейна.
- пункт 4-5 содержание лифта и его ТО.
- пункт 6 - содержание электрика.
- пункт 7 - вода для бассейна и полив дорожек из полированного мрамора на территории.
- пункт 8 - электроэнергия для освещения территории по периметру при входе и в подъезде.
- пункт 9 - оплата воды, которая хранится в резервуаре в подвале на случай падения давления (включается гидрофор).
- пункт 10 он что-то отдельно прислал - там какие то зачасти на 170 лир.
- пункт 11 - ТО гидрофора (насос в подвале для подкачки воды при падении давления).
- пункт 12 - лампочки освещения территории по периметру (загорается освещение автоматически и светильник по всему периметру горят всю ночь).
- пункт 13 - Химия для бассейна
- пункт 14 - лампочки Филлипс для подъезда и площадок.
- пункт 15 - лампочки подсветки бассейна.
- пункт 16 - оплата стрижки газонов (10 раз в году). Напомню, здесь снег последний раз выпадал то-ли в 1953, то ли в 1993 году.
- пункт 17 - расходы на деревья в саду - досаживают каждый год. Сейчас растет шелковица белая (можно рвать уже), апельсины, гранаты, лимоны, оливки, пальмы, розы, виноград и какой-то дивный хвойник даже название не знаю. Сюда же включена санобработка от комаров и насекомых (недавно приходили все каким-то дымом белым обрабатывали). Здесь нет ни комаров, ни мух.
- пункт 18 - поливочный шланг и аксессуары к нему.
- пункт 19 - покраска и дезинфекция внутренних подземных помещений плавательного бассейна (там 2 большие комнаты).
- пункт 20 - оплата за лабораторный анализ воды в бассейне.
Если все сложить, получается 24 905 турецких лир или примерно 3 600 долларов за год.
В доме 19 квартир - вот председатель ОСББ освобожден от квартплаты и потому все расходы будут разделены поровну на 18 квартир независимо от площади.
akurt
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