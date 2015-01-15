Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:26

4 месяца в году он получает доплату за обслуживание бассейна.

Здесь нет ни комаров, ни мух.

оплата за лабораторный анализ воды в бассейне.

А вот это все входит в квартплату.Вот мне наш Председатель ОСББ прислал Проект сметы расходов на 2020/2021 год.Попытаюсь расшифровать/перевести:- пункты 1-3 касаются одного наемного работника (мужчина) его зарплата и материалы для уборки (влажная уборка через день с пылесосом и протиранием ручек дверей и стен лифта. Стены лифта из нержавейки).- пункт 4-5 содержание лифта и его ТО.- пункт 6 - содержание электрика.- пункт 7 - вода для бассейна и полив дорожек из полированного мрамора на территории.- пункт 8 - электроэнергия для освещения территории по периметру при входе и в подъезде.- пункт 9 - оплата воды, которая хранится в резервуаре в подвале на случай падения давления (включается гидрофор).- пункт 10 он что-то отдельно прислал - там какие то зачасти на 170 лир.- пункт 11 - ТО гидрофора (насос в подвале для подкачки воды при падении давления).- пункт 12 - лампочки освещения территории по периметру (загорается освещение автоматически и светильник по всему периметру горят всю ночь).- пункт 13 -- пункт 14 - лампочки Филлипс для подъезда и площадок.- пункт 15 - лампочки подсветки бассейна.- пункт 16 - оплата стрижки газонов (). Напомню, здесь снег последний раз выпадал то-ли в 1953, то ли в 1993 году.- пункт 17 - расходы на деревья в саду - досаживают каждый год. Сейчас растет шелковица белая (можно рвать уже), апельсины, гранаты, лимоны, оливки, пальмы, розы, виноград и какой-то дивный хвойник даже название не знаю. Сюда же включена санобработка от комаров и насекомых (недавно приходили все каким-то дымом белым обрабатывали).- пункт 18 - поливочный шланг и аксессуары к нему.- пункт 19 - покраска и дезинфекция внутренних подземных помещений плавательного бассейна (там 2 большие комнаты).- пункт 20 -Если все сложить, получается 24 905 турецких лир или примерно 3 600 долларов за год.В доме 19 квартир - вот председатель ОСББ освобожден от квартплаты и потому все расходы будут разделены поровну на 18 квартир независимо от площади.