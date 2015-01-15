Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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С 1 июня сняты все ограничения в Турции - сегодня выступил президент - сезон открывается с 1 июня с некоторыми ограничениями для детей до 18 лет. С понедельника открыты все пляжи, все рестораны, все кафе, возобновляются все автоперевозки, сняты все ограничения по перемещению между провинциями.
1 доллар - 6,82 лиры. 1 доллар - 26,92 гривны. 1 лира= 26,92/6,82=3,95 гривны. - Квартплата - 100 лир или 395 гривен. - Электроэнергия - потреблено 132,2 кВтчас на сумму в 93,80 лиры или 370,50 гривны. - Водоснабжение и водоотведение - потреблено 7 куб. м воды - подача 3 лиры с копейками, водоотведение 1 лира с копейками - всего с НДС - на сумму 30 лир или 118,50 гривен. Всего затраты: 884 гривны или 33$
Всего расходов за месяц на семью из двух человек - 420$. Других расходов не было.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 тра, 2020 11:03, всього редагувалось 2 разів.
А вот это все входит в квартплату. Вот мне наш Председатель ОСББ прислал Проект сметы расходов на 2020/2021 год.
Попытаюсь расшифровать/перевести (для перевода в гривны нужно умножать на 3,95 а лучше на 4): - пункты 1-3 касаются одного наемного работника (мужчина) его зарплата и материалы для уборки (влажная уборка через день с пылесосом и протиранием ручек дверей и стен лифта. Стены лифта из нержавейки). 4 месяца в году он получает доплату за обслуживание бассейна. Работник живет в соседнем комплексе (семья: он, жена, 2 ребенка) приходит к нам через день. С собой имеет целую тележку всяких прибамбасов для мойки, дезинфекции, протирания и так далее. - пункт 4-5 содержание лифта и его ТО. - пункт 6 - содержание электрика. - пункт 7 - вода для бассейна и полив дорожек из полированного мрамора на территории. - пункт 8 - электроэнергия для освещения территории по периметру при входе и в подъезде. - пункт 9 - оплата воды, которая хранится в резервуаре в подвале на случай падения давления (включается гидрофор). - пункт 10 он что-то отдельно прислал - там какие то зачасти на 170 лир. - пункт 11 - ТО гидрофора (насос в подвале для подкачки воды при падении давления). - пункт 12 - лампочки освещения территории по периметру (загорается освещение автоматически и светильники по всему периметру горят всю ночь. Кроме того, подсветка декоративных панелей двух сторон дома ночью). - пункт 13 - Химия для бассейна - пункт 14 - лампочки Филлипс для подъезда и площадок. - пункт 15 - лампочки подсветки бассейна. - пункт 16 - оплата стрижки газонов и декоративных насаждений "живой изгороди" (10 раз в году). Напомню, здесь снег последний раз выпадал то ли в 1953, то ли в 1993 году. - пункт 17 - расходы на деревья в саду - досаживают каждый год. Сейчас растет шелковица белая (можно рвать уже), апельсины, гранаты, лимоны, оливки, пальмы, розы, виноград и какой-то дивный хвойник даже название не знаю. Сюда же включена санобработка от комаров и насекомых (недавно приходили все каким-то дымом белым обрабатывали). Здесь нет ни комаров, ни мух. - пункт 18 - поливочный шланг и аксессуары к нему. - пункт 19 - покраска и дезинфекция внутренних подземных помещений плавательного бассейна (там 2 большие комнаты). - пункт 20 - оплата за лабораторный анализ воды в бассейне. Анализ воды делает приходящая внезапно комиссия несколько раз за сезон - результаты вывешивают на доске объявлений. Слышал, что если обнаружат "плохие" показатели, то бассейн подлежит обработке, смене воды и будет штраф на председателя ОСББ. Он живет ан первом этаже и зорко следит за тем, чтобы перед входом в бассейн принимали душ. Один раз за 2 года сделал и мне замечание, хотя я перед походом в бассейн и после него принимаю душ в квартире. Если всё сложить, получается 24 905 турецких лир или примерно 3 600 долларов за год. В доме 19 квартир - вот председатель ОСББ освобожден от квартплаты (экономит 100-120 лир в месяц) и потому все расходы будут разделены поровну на 18 квартир независимо от площади.
Ну вот боюсь навлечь камни "в свой огород", но реально: - самый лучший человек, с кем я приятно здороваюсь - это наш работник по дому. Мужчина лет 40. Труженик реальный. Реально тянет через день удлинитель на верхний этаж включает пылесос и все пылесосит. Реально протирает ручки дверей. Лифт внутри такой чистый - что реально боюсь хоть плечом прикоснуться. Не шучу. - он же косит газон и подстригает живую изгородь. - в прошлом году запустили плавательный бассейн 26 мая - досрочно (обычно с 1 июня). В этом году вероятно позже - собрание жильцов ОСББ 14 июня - вот к нему обычно и запускают. Мой бывший подчиненный в Киеве промышляет тем, что "запускает" бассейны и консервирует их - назвал мне цены на запуск вроде 100 долларов, а на консервацию кажется 200 долларов. Это в частных усадьбах. - дорожки вокруг дома и территорию парковки поливают водой со шланга. - обратите внимание: нет никаких НДС, отчислений и бухгалтеров - деньги жильцов тратятся только на жильцов. Вот дорожка вдоль дома к калитке и домику, предусмотренному под консьержа (внутри стоит система видеомниторинга), поле обработки работником примерно неделю назад. Так было до обработки: А вот новый дом недалеко от моего, в котором начались продажи квартир (цену не знаю, внутри не был) - обратите внимание на придомовую территорию и на плавательный бассейн. Там за ним есть детский бассейн и есть душ. Не фотошоп, фото сделал с надземного перехода в сторону моря.