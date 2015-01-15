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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:11

С 1 июня сняты все ограничения в Турции - сегодня выступил президент - сезон открывается с 1 июня с некоторыми ограничениями для детей до 18 лет.
С понедельника открыты все пляжи, все рестораны, все кафе, возобновляются все автоперевозки, сняты все ограничения по перемещению между провинциями.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:10

СОДЕРЖАНИЕ КВАРТИРЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ
(итоги мая)

1 доллар - 6,82 лиры. 1 доллар - 26,92 гривны. 1 лира= 26,92/6,82=3,95 гривны.
- Квартплата - 100 лир или 395 гривен.
- Электроэнергия - потреблено 132,2 кВтчас на сумму в 93,80 лиры или 370,50 гривны.
- Водоснабжение и водоотведение - потреблено 7 куб. м воды - подача 3 лиры с копейками, водоотведение 1 лира с копейками - всего с НДС - на сумму 30 лир или 118,50 гривен.
Всего затраты: 884 гривны или 33$

Всего расходов за месяц на семью из двух человек - 420$.
Других расходов не было.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 тра, 2020 11:03, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:08

akurt
Акурт, а есть плата типа"содержание придомовой территории"?
за чей счет (или из какого источника) оплачиваются услуги:
подготовить и ухаживать за бассейном
уборка территории
уход за растениями
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 15:26

А вот это все входит в квартплату.
Вот мне наш Председатель ОСББ прислал Проект сметы расходов на 2020/2021 год.
Зображення
Зображення

Попытаюсь расшифровать/перевести (для перевода в гривны нужно умножать на 3,95 а лучше на 4):
- пункты 1-3 касаются одного наемного работника (мужчина) его зарплата и материалы для уборки (влажная уборка через день с пылесосом и протиранием ручек дверей и стен лифта. Стены лифта из нержавейки). 4 месяца в году он получает доплату за обслуживание бассейна. Работник живет в соседнем комплексе (семья: он, жена, 2 ребенка) приходит к нам через день. С собой имеет целую тележку всяких прибамбасов для мойки, дезинфекции, протирания и так далее.
- пункт 4-5 содержание лифта и его ТО.
- пункт 6 - содержание электрика.
- пункт 7 - вода для бассейна и полив дорожек из полированного мрамора на территории.
- пункт 8 - электроэнергия для освещения территории по периметру при входе и в подъезде.
- пункт 9 - оплата воды, которая хранится в резервуаре в подвале на случай падения давления (включается гидрофор).
- пункт 10 он что-то отдельно прислал - там какие то зачасти на 170 лир.
- пункт 11 - ТО гидрофора (насос в подвале для подкачки воды при падении давления).
- пункт 12 - лампочки освещения территории по периметру (загорается освещение автоматически и светильники по всему периметру горят всю ночь. Кроме того, подсветка декоративных панелей двух сторон дома ночью).
- пункт 13 - Химия для бассейна
- пункт 14 - лампочки Филлипс для подъезда и площадок.
- пункт 15 - лампочки подсветки бассейна.
- пункт 16 - оплата стрижки газонов и декоративных насаждений "живой изгороди" (10 раз в году). Напомню, здесь снег последний раз выпадал то ли в 1953, то ли в 1993 году.
- пункт 17 - расходы на деревья в саду - досаживают каждый год. Сейчас растет шелковица белая (можно рвать уже), апельсины, гранаты, лимоны, оливки, пальмы, розы, виноград и какой-то дивный хвойник даже название не знаю. Сюда же включена санобработка от комаров и насекомых (недавно приходили все каким-то дымом белым обрабатывали). Здесь нет ни комаров, ни мух.
- пункт 18 - поливочный шланг и аксессуары к нему.
- пункт 19 - покраска и дезинфекция внутренних подземных помещений плавательного бассейна (там 2 большие комнаты).
- пункт 20 - оплата за лабораторный анализ воды в бассейне. Анализ воды делает приходящая внезапно комиссия несколько раз за сезон - результаты вывешивают на доске объявлений. Слышал, что если обнаружат "плохие" показатели, то бассейн подлежит обработке, смене воды и будет штраф на председателя ОСББ. Он живет ан первом этаже и зорко следит за тем, чтобы перед входом в бассейн принимали душ. Один раз за 2 года сделал и мне замечание, хотя я перед походом в бассейн и после него принимаю душ в квартире.
Если всё сложить, получается 24 905 турецких лир или примерно 3 600 долларов за год.
В доме 19 квартир - вот председатель ОСББ освобожден от квартплаты (экономит 100-120 лир в месяц) и потому все расходы будут разделены поровну на 18 квартир независимо от площади.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:48

akurt
спасибо
т.е. 300 дол в месяц на содержание дома и зп уборщику-садовнику + домоуправительницы?
как-то фантастически минимальна сумма

уплатила за свою 2-ку(с арендаторами) 1434 грн
Из них утримання будинку 381 грн. и вывоз мусора 65грн.
за 10 лет я ни разу не видела уборщицы в подъезде, а электрики-сантехники - за свой счет.
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 18:28

Ну вот боюсь навлечь камни "в свой огород", но реально:
- самый лучший человек, с кем я приятно здороваюсь - это наш работник по дому. Мужчина лет 40. Труженик реальный. Реально тянет через день удлинитель на верхний этаж включает пылесос и все пылесосит. Потом все моет. Реально протирает ручки дверей. Лифт внутри такой чистый - что реально боюсь хоть плечом прикоснуться. Не шучу.
- он же косит газон и подстригает живую изгородь.
- в прошлом году запустили плавательный бассейн 26 мая - досрочно (обычно с 1 июня). В этом году вероятно позже - собрание жильцов ОСББ 14 июня - вот к нему обычно и запускают. Мой бывший подчиненный в Киеве промышляет тем, что "запускает" бассейны и консервирует их - назвал мне цены на запуск вроде 100 долларов, а на консервацию кажется 200 долларов. Это в частных усадьбах.
- дорожки вокруг дома и территорию парковки поливают водой со шланга.
- обратите внимание: нет никаких НДС, отчислений и бухгалтеров - деньги жильцов тратятся только на жильцов.
Вот дорожка вдоль дома к калитке и домику, предусмотренному под консьержа (внутри стоит система видеомниторинга), поле обработки работником примерно неделю назад.
Зображення
Так было до обработки:
Зображення
А вот новый дом недалеко от моего, в котором начались продажи квартир (цену не знаю, внутри не был) - обратите внимание на придомовую территорию и на плавательный бассейн. Там за ним есть детский бассейн и есть душ. Не фотошоп, фото сделал вчера с надземного перехода в сторону моря. Справа у дома на "нулевом" (по нашему "первый" этаж) видны витрины - будут сдавать под магазин или кафе.
Зображення
Обратите внимание (я показал белой стрелкой) на вертикальные декоративные панели вдоль всего дома (они разного цвета по дизайну) - за ними прячутся наружные блоки кондиционеров - кондиционеры установил застройщик и никто не будет ур** стены дома наружными блоками в разных местах.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

в липні Туреччина збираєстья пускати вуйків з неньки.
акурту ще страдати місяць,
не дамо йому чокнутися на карантині, підтримаєм тему в топі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 19:45

Це правильно.
З 1 червня відімінено карантинні заходи. Відкриваються пляжі.
З 1 липня ніби-то відновлюються візити українців.
До речі - викупили миттєво квитки на авіапреліти аж до початку листопада.

І я дійсно страждаю. Під водою водоспадів. Це минула п"ятниця...
Наступний візит - у неділю...
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akurt
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