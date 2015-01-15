Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
С 1 июня сняты все ограничения в Турции - сегодня выступил президент - сезон открывается с 1 июня с некоторыми ограничениями для детей до 18 лет. С понедельника открыты все пляжи, все рестораны, все кафе, возобновляются все автоперевозки, сняты все ограничения по перемещению между провинциями.
1 доллар - 6,82 лиры. 1 доллар - 26,92 гривны. 1 лира= 26,92/6,82=3,95 гривны. - Квартплата - 100 лир или 395 гривен. - Электроэнергия - потреблено 132,2 кВтчас на сумму в 93,80 лиры или 370,50 гривны. - Водоснабжение и водоотведение - потреблено 7 куб. м воды - подача 3 лиры с копейками, водоотведение 1 лира с копейками - всего с НДС - на сумму 30 лир или 118,50 гривен. Всего затраты: 884 гривны или 33$
Всего расходов за месяц на семью из двух человек - 420$. Других расходов не было.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 тра, 2020 11:03, всього редагувалось 2 разів.
А вот это все входит в квартплату. Вот мне наш Председатель ОСББ прислал Проект сметы расходов на 2020/2021 год.
Попытаюсь расшифровать/перевести (для перевода в гривны нужно умножать на 3,95 а лучше на 4): - пункты 1-3 касаются одного наемного работника (мужчина) его зарплата и материалы для уборки (влажная уборка через день с пылесосом и протиранием ручек дверей и стен лифта. Стены лифта из нержавейки). 4 месяца в году он получает доплату за обслуживание бассейна. Работник живет в соседнем комплексе (семья: он, жена, 2 ребенка) приходит к нам через день. С собой имеет целую тележку всяких прибамбасов для мойки, дезинфекции, протирания и так далее. - пункт 4-5 содержание лифта и его ТО. - пункт 6 - содержание электрика. - пункт 7 - вода для бассейна и полив дорожек из полированного мрамора на территории. - пункт 8 - электроэнергия для освещения территории по периметру при входе и в подъезде. - пункт 9 - оплата воды, которая хранится в резервуаре в подвале на случай падения давления (включается гидрофор). - пункт 10 он что-то отдельно прислал - там какие то зачасти на 170 лир. - пункт 11 - ТО гидрофора (насос в подвале для подкачки воды при падении давления). - пункт 12 - лампочки освещения территории по периметру (загорается освещение автоматически и светильники по всему периметру горят всю ночь. Кроме того, подсветка декоративных панелей двух сторон дома ночью). - пункт 13 - Химия для бассейна - пункт 14 - лампочки Филлипс для подъезда и площадок. - пункт 15 - лампочки подсветки бассейна. - пункт 16 - оплата стрижки газонов и декоративных насаждений "живой изгороди" (10 раз в году). Напомню, здесь снег последний раз выпадал то ли в 1953, то ли в 1993 году. - пункт 17 - расходы на деревья в саду - досаживают каждый год. Сейчас растет шелковица белая (можно рвать уже), апельсины, гранаты, лимоны, оливки, пальмы, розы, виноград и какой-то дивный хвойник даже название не знаю. Сюда же включена санобработка от комаров и насекомых (недавно приходили все каким-то дымом белым обрабатывали). Здесь нет ни комаров, ни мух. - пункт 18 - поливочный шланг и аксессуары к нему. - пункт 19 - покраска и дезинфекция внутренних подземных помещений плавательного бассейна (там 2 большие комнаты). - пункт 20 - оплата за лабораторный анализ воды в бассейне. Анализ воды делает приходящая внезапно комиссия несколько раз за сезон - результаты вывешивают на доске объявлений. Слышал, что если обнаружат "плохие" показатели, то бассейн подлежит обработке, смене воды и будет штраф на председателя ОСББ. Он живет ан первом этаже и зорко следит за тем, чтобы перед входом в бассейн принимали душ. Один раз за 2 года сделал и мне замечание, хотя я перед походом в бассейн и после него принимаю душ в квартире. Если всё сложить, получается 24 905 турецких лир или примерно 3 600 долларов за год. В доме 19 квартир - вот председатель ОСББ освобожден от квартплаты (экономит 100-120 лир в месяц) и потому все расходы будут разделены поровну на 18 квартир независимо от площади.
Ну вот боюсь навлечь камни "в свой огород", но реально: - самый лучший человек, с кем я приятно здороваюсь - это наш работник по дому. Мужчина лет 40. Труженик реальный. Реально тянет через день удлинитель на верхний этаж включает пылесос и все пылесосит. Потом все моет. Реально протирает ручки дверей. Лифт внутри такой чистый - что реально боюсь хоть плечом прикоснуться. Не шучу. - он же косит газон и подстригает живую изгородь. - в прошлом году запустили плавательный бассейн 26 мая - досрочно (обычно с 1 июня). В этом году вероятно позже - собрание жильцов ОСББ 14 июня - вот к нему обычно и запускают. Мой бывший подчиненный в Киеве промышляет тем, что "запускает" бассейны и консервирует их - назвал мне цены на запуск вроде 100 долларов, а на консервацию кажется 200 долларов. Это в частных усадьбах. - дорожки вокруг дома и территорию парковки поливают водой со шланга. - обратите внимание: нет никаких НДС, отчислений и бухгалтеров - деньги жильцов тратятся только на жильцов. Вот дорожка вдоль дома к калитке и домику, предусмотренному под консьержа (внутри стоит система видеомниторинга), поле обработки работником примерно неделю назад. А вот новый дом недалеко от моего, в котором начались продажи квартир (цену не знаю, внутри не был) - обратите внимание на придомовую территорию и на плавательный бассейн. Там за ним есть детский бассейн и есть душ. Не фотошоп, фото сделал вчера с надземного перехода в сторону моря. Справа у дома на "нулевом" (по нашему "первый" этаж) видны витрины - будут сдавать под магазин или кафе. Обратите внимание (я показал белой стрелкой) на вертикальные декоративные панели вдоль всего дома (они разного цвета по дизайну) - за ними прячутся наружные блоки кондиционеров - кондиционеры установил застройщик и никто не будет ур** стены дома наружными блоками в разных местах.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 29 тра, 2020 23:58, всього редагувалось 1 раз.
Це правильно. З 1 червня відмінено карантинні заходи. Відкриваються пляжі. З 1 липня ніби-то відновлюються візити українців. До речі - викупили миттєво дешеві авіаквитки (були по 50 доларів в один бік) аж до початку листопада.
І я дійсно страждаю. Коли страждаю дуже - купую кавун по 2,9 ліри - 11 гривень кіло. Коли страждаю не дуже - диньку по 3 ліри - 12 гривень - штука... Ну, чисто щоби не "чокнутися" на карантині...
Варіянт 1. Вивчити ціни на залізобетонні паралелепіпеди в Києві та тихенько сміятися, сміятися і сміятися... Ціна від 1.55 млн грн Ціна за м²: 27 900 — 43 200 грн (була 32 200 — 45 000 грн) 1-кімнатні: від 1.55 млн грн (була від 1.44 млн грн) 2-кімнатні: від 1.92 млн грн (була від 2.18 млн грн) 3-кімнатні: від 2.35 млн грн (була від 2.67 млн грн) 4-кімнатні: від 3.65 млн грн (була від 4.28 млн грн) Дворівневі: від 6.03 млн грн (була від 6.28 млн грн) (за матеріалами київської гілки)
Варіянт 2. Сісти в авто із номерами української реєстрації та проїхати: - 500 м до найближчого водоспаду на виїзді з мікрорайону Hurma (назва фрукту) в бік гір - розташуватися за безкоштовними столиками білого кольору з лавами, дітей відпустити бавитися на газоні. Споглядати як тече вода в гірьскому потоці та як горить вогонь у багатті, готуючись прийняти на себе клопіт смаження шашликів з баранини або курятини. Підготовленні для смаження курячі крильця купити в супермаркеті BIM (15 лір або 55 гривень кіло). Там же купити деревне вугілля - пакет 2 кг - 12 лір або 45 гривень. - проїхати 70 км до найбільших на півдні Туреччини водоспадів Ucan-Su - в першому вода падає з висоти 65 м, в другому - з висоти 75 м. Припаркувати автівку на безкоштовній парковці, доручити жінкам готувати "закусь", а чоловікам піднятися на верх водоспаду по стежці та поплавати разом із Мавкою в "Королівській ванні" (Kral havuzu). Найближчій виїзд - неділя - їде українська діаспора 3-ма автівками, в одній є 2 вільних місця, відправлення о 10-00 з центра міста - перехрестя вул. Гюллюк та Набережної.
Варіянт 3. Вийти із своєї власної квартири, пройти пішки 1500-1800 м вздовж алеї із деревами помаранчів та "заземлитися" на оновленому мерією під час карантину самому знаменитому пляжі Середземного моря "Коньяалти". Новинка сезону: палити цигарки на пляжі заборонено, можна палити тільки у відведених мясцях. При вході можна отримати безкоштовну обробку рук спиртовим стерилізатором та отримати безкоштовно захисну маску. Найближчиій вихід - понеділок, 1 червня. Не "страдайте"!