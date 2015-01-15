Додано: Суб 30 тра, 2020 20:25

або любов приходить та йде, а гарну квартиру хочеться завждиВесною 2019 на продаж виставили ділянку землі площею 77 соток неподалік від мого будинка.Я часто проходив поруч, прямуючи до руїн покинутої фабрики із виготовлення ртутних термометрів та залишків заводу із виготовлення автобусів "ЛАЗ" - ой, помилився: до поля для міні-футболу та суспільного саду гранатових дерев. Гранатами я там "пасуся" восени... Тільки і встигай раніше зірвати, ніж всю серцевину виклюють птахи...Коли оце влітку 2019 все огородили, нагнали техніки та почали завозити грунт.Так почалося будівництво нового житлового комплексу (тут їх називають "site") на 850 - ой, помилився - на 150 квартир... 12 будинків. 11 з них - на один підїзд із двома квартирами на поверсі...Старт продажів - літо 2019.Стартові ціни:- квартири "1+1" - "двокімнатні" площею 60 кв.м - 60 000 ойро. Станом на травень 2020 прайсова ціна - 76 000 ойро.- квартири "2+1" - "трикімнатні" площею 90 кв.м - 92 000 ойро. Станом на травень 2020 - прайсова ціна 106 000 ойро.Я точно не знаю, але так відчуваю, що 2 або 3 форумчанина з цього чи форуму, чи гілки вклалися в тую забудову.Але зробили мудро: те, що вони купили за 60 000 ойро в 2019, зараз продається за 76 000 ойро.Термін введення в експлуатацію - травень 2021.Як справи на сьогодні?Всі корпуси готові... Всі підведено вже під дах... Йдуть роботи в середині та на дахах...На стіні одного з корпусів вивішено велику рекламу компанії Daikin - всі комунікації під кондиціонери тут завжди роблять на етапі будівництва, а не потім...В найбільшій готовності - самий "далекий" від в"їзду корпус, що межує із полем для міні-футболу - тут вже й вікна вставлені, всередині йде укладання кахлів... В ньому в середині я вже трохи ходив - заглядав... (фото днів 10 тому):Ну що ж... почекаємо травня 2021...Або як у відомій пісні: "Подождём, твою мать, подождём..."