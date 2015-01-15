Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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ЛЮБОВ ПРИХОДИТЬ ТА МОЖЕ ПІТИ, А ЇСТИ ХОЧЕТЬСЯ ЗАВЖДИ! або любов приходить та йде, а гарну квартиру хочеться завжди
Весною 2019 на продаж виставили ділянку землі площею 77 соток неподалік від мого будинка. Я часто проходив поруч, прямуючи до руїн покинутої фабрики із виготовлення ртутних термометрів та залишків заводу із виготовлення автобусів "ЛАЗ" - ой, помилився: до поля для міні-футболу та суспільного саду гранатових дерев. Гранатами я там "пасуся" восени... Тільки і встигай раніше зірвати, ніж всю серцевину виклюють птахи...
Коли оце влітку 2019 все огородили, нагнали техніки та почали завозити грунт. Так почалося будівництво нового житлового комплексу (тут їх називають "site") на 850 - ой, помилився - на 150 квартир... 12 будинків. 11 з них - на один підїзд із двома квартирами на поверсі... Старт продажів - літо 2019. Стартові ціни: - квартири "1+1" - "двокімнатні" площею 60 кв.м - 60 000 ойро. Станом на травень 2020 прайсова ціна - 76 000 ойро. - квартири "2+1" - "трикімнатні" площею 90 кв.м - 92 000 ойро. Станом на травень 2020 - прайсова ціна 106 000 ойро. Я точно не знаю, але так відчуваю, що 2 або 3 форумчанина з цього чи форуму, чи гілки вклалися в тую забудову. Я в тому не приймав ніякої участі - та й вони не дадуть збрехати... Але зробили мудро: те, що вони купили за 60 000 ойро в 2019, зараз продається за 76 000 ойро. Термін введення в експлуатацію - травень 2021. Як справи на сьогодні? Всі корпуси готові... Всі підведено вже під дах... Йдуть роботи в середині та на дахах... На стіні одного з корпусів вивішено велику рекламу компанії Daikin - всі комунікації під кондиціонери тут завжди роблять на етапі будівництва, а не потім... В найбільшій готовності - самий "далекий" від в"їзду корпус, що межує із полем для міні-футболу - тут вже й вікна вставлені, всередині йде укладання кахлів... В ньому в середині я вже трохи ходив - заглядав... (фото днів 10 тому): Ну що ж... почекаємо травня 2021... Або як у відомій пісні: "Подождём, твою мать, подождём..."
Востаннє редагувалось akurt в Суб 30 тра, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:ЛЮБОВ ПРИХОДИТЬ ТА МОЖЕ ПІТИ, А ЇСТИ ХОЧЕТЬСЯ ЗАВЖДИ! або любов приходить та йде, а гарну квартиру хочеться завжди
Весною 2019 на продаж виставили ділянку землі площею 77 соток неподалік від мого будинка. Я часто проходив поруч, прямуючи до руїн покинутої фабрики із виготовлення ртутних термометрів - ой, помилився: до поля для міні-футболу та суспільного саду гранатових дерев. Гранатами я там "пасуся" восени... Тільки і встигай раніше зірвати, ніж всю серцевину виклюють птахи...
Я від віділеного навіть злякався. Думаю, ніх собі, а таки скрив, акурт, що в Хурмі була хфабрика термометрів
akurt написав:Коли оце влітку 2019 все огородили, нагнали техніки та почали завозити грунт. Так почалося будівництво нового житлового комлпексу Старт продажів - літо 2019. Стартові ціни: - квартири "1+1" - "двокімнатні" площею 60 кв.м - 60 000 ойро. Станом на травень 2020 прайсова ціна - 76 000 ойро. - квартири "2+1" - "трикімнатні" площею 90 кв.м - 92 000 ойро. Станом на травень 2020 - прайсова ціна 106 000 ойро. Я точно не знаю, але так відчуваю, що 2 або 3 форумчанина з цього чи форуму, чи гілки вклалися в тую забудову. Я в тому не приймав ніякої участі - та й вони не дадуть збрехати... Але зробили мудро: те, що вони купили за 60 000 ойро в 2019, зараз продається за 76 000 ойро.
По виділеному, справа в тому, що 1+1 вже давно нема. Ті що були за 76 (в січні здається), зникли за тиждень. Імхо, якщо зараз виставити 1+1 за 85 тис, за пару тижнів продасться.
прайсова ціна 106 000 ойро
ага, залишилась одна квартира = 112 тис.
akurt написав:Термін введення в експлуатацію - травень 2021.
Супер швидко! І зразу можна буде заїхати, чи здати в оренду на рік! Імхо, 350-375 евро за 1+1 можно сміливо ставити!
Цікаво, що забудовник - перестраховуючися - покупцям восени 2019 говорив обережно, що за планом введення в експлуатацію - травень 2021, але нібито то буде липень 2021. Але в мене враження, що здадуть раніше травня навіть.
Ще цікаво: на останньому фото ліворуч від комплекса видно зелену полоску землі - вона зараз ВСЯ заставлена коробками, пакунками та контейнерами із полірованим мармуром та кахлями - все класу Преміум або "Люкс" - багато і від відомого виробника Kutahya http://www.kutahyaporselen.com.tr/tr
Я не тільки був у них на виробництві (на трасі від Анталії до Стамбулу), а навіть спеціально зупинявся в одному із готелів Лас Вегаса, де вони виконали повний дизайн одного із самих відомих готелів. Так ось: все лежить в пакунках, кожна плитка - і мала і велика - і пачками, і велика окремо в окремих коробках - чесне слово - можна навіть зараз - вже стемніло - піти та вкрасти щось на пам"ять - але ніхто нічого не краде... Все лежить відкрито - навіть можна помацати руками та подивитися етікетки... Дикі люди... не крадуть...
akurt написав:ЛЮБОВ ПРИХОДИТЬ ТА МОЖЕ ПІТИ, А ЇСТИ ХОЧЕТЬСЯ ЗАВЖДИ! або любов приходить та йде, а гарну квартиру хочеться завжди
Весною 2019 на продаж виставили ділянку землі площею 77 соток неподалік від мого будинка. Я часто проходив поруч, прямуючи до руїн покинутої фабрики із виготовлення ртутних термометрів - ой, помилився: до поля для міні-футболу та суспільного саду гранатових дерев. Гранатами я там "пасуся" восени... Тільки і встигай раніше зірвати, ніж всю серцевину виклюють птахи...
Я від віділеного навіть злякався. Думаю, ніх собі, а таки скрив, акурт, що в Хурмі була хфабрика термометрів
akurt написав:Коли оце влітку 2019 все огородили, нагнали техніки та почали завозити грунт. Так почалося будівництво нового житлового комлпексу Старт продажів - літо 2019. Стартові ціни: - квартири "1+1" - "двокімнатні" площею 60 кв.м - 60 000 ойро. Станом на травень 2020 прайсова ціна - 76 000 ойро. - квартири "2+1" - "трикімнатні" площею 90 кв.м - 92 000 ойро. Станом на травень 2020 - прайсова ціна 106 000 ойро. Я точно не знаю, але так відчуваю, що 2 або 3 форумчанина з цього чи форуму, чи гілки вклалися в тую забудову. Я в тому не приймав ніякої участі - та й вони не дадуть збрехати... Але зробили мудро: те, що вони купили за 60 000 ойро в 2019, зараз продається за 76 000 ойро.
По виділеному, справа в тому, що 1+1 вже давно нема. Ті що були за 76 (в січні здається), зникли за тиждень. Імхо, якщо зараз виставити 1+1 за 85 тис, за пару тижнів продасться.
прайсова ціна 106 000 ойро
akurt написав:Термін введення в експлуатацію - травень 2021.
Супер швидко! І зразу можна буде заїхати, чи здати в оренду на рік! Імхо, 350-375 евро за 1+1 можно сміливо ставити!
Сейчас появилась одна 1+1 за 76€. Я так понял один из инвесторов продает .
Только никому не рассказывайте о том, что то, о чём я рассказывал весь прошлый год, и что можно было взять за 60 000 евро, сегодня можно взять всего за 76 000 евро. И то последнее. Люди жизнь свою буквально положили, чтобы, не вылезая из дерьма, где сидят по шею, доказывать обратное.