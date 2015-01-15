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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Только никому не рассказывайте о том, что то, о чём я рассказывал весь прошлый год, и что можно было взять за 60 000 евро, сегодня можно взять всего за 76 000 евро. И то последнее.
Люди жизнь свою буквально положили, чтобы, не вылезая из дерьма, где сидят по шею, доказывать обратное.
Да, но сейчас за 76€ я думаю это уже пик цены и не интересно для покупки...


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